Un informe de Tiendanube muestra más operaciones, cambios en los medios de pago y nuevas preferencias de consumo antes de los descuentos e noviembre

La inteligencia artificial impulsa el comercio agéntico, con Chat Nube resolviendo el 62% de las consultas y superando el ticket de compra tradicional.

Tiendanube reportó que el ticket promedio bajó un 11,9% interanual a $108.318, mientras que el uso de transferencias bancarias ganó terreno al 28,2%.

El Cyber Monday 2026, del 2 al 4 de noviembre, refleja cambios en el consumo online en Argentina: crecen las órdenes pero cae el ticket promedio.

El Cyber Monday 2026 llega en un contexto de cambios en los hábitos de consumo online en la Argentina: las personas realizan más compras por internet, pero gastan menos en cada pedido.

Así lo muestran los datos difundidos por Tiendanube, que reflejan un crecimiento de las operaciones y cambios en las categorías elegidas y los medios de pago.

Entre enero y septiembre, las tiendas que venden a través de la plataforma facturaron $1.94 billones, un crecimiento real de 7,3% interanual, y procesaron 18.6 millones de órdenes, un 22% más que en el mismo período de 2025. Sin embargo, durante el tercer trimestre, el ticket promedio fue de $108.318, una caída real de 11,9% interanual.

El evento se realizará del 2 al 4 de noviembre, aunque las promociones ya no se concentran exclusivamente en esas fechas.

Cada vez más marcas adelantan los descuentos y extienden las campañas durante las semanas previas y posteriores para distribuir las ventas y evitar picos operativos y logísticos.

Para esta edición, Tiendanube espera que el ticket promedio sea inferior al del año pasado, pero que aumente la cantidad de órdenes. Entre las categorias con mayor potencial de crecimiento se encuentran:

Hogar

Decoració

Salud

Belleza

Bienestar

El reporte lo compartió Franco Radavero, Country Manager de Tiendanube

Las transferencias ganan terreno frente a las tarjetas

Los cambios en los hábitos de consumo también se reflejan en los medios de pago. Según Tiendanube, entre el tercer trimestre de 2025 y el mismo período de 2026, la participación de las tarjetas de crédito en las órdenes de compra cayó de 47,5% a 44,3%. En cambio, las transferencias aumentaron su participación del 25,9% al 28,2%.

Esta tendencia se vincula con los descuentos que ofrecen los comercios por pagar mediante transferencia y con la facilidad para operar desde billeteras digitales.

Además, las plataformas incorporaron herramientas que automatizan la conciliación de los pagos, lo que simplifica la gestión para los vendedores.

Pese a la caída en su participación, las tarjetas de crédito aún son el principal medio de pago del comercio electrónico analizado por Tiendanube.

La IA y los agentes cambian el comercio electrónico

La inteligencia artificial suma nuevas herramientas al comercio electrónico argentino. El 21 de octubre, ChatGPT Ads llegó a la Argentina, junto con Chile, Colombia y otros mercados de la región.

La novedad abre una nueva vía para que las marcas lleguen a potenciales clientes a través de la plataforma, y las tiendas que operan con Tiendanube ya cuentan con esta integración.

Al mismo tiempo, la IA comienza a intervenir directamente en la atención y las ventas. En septiembre, Chat Nube, el agente de ventas con inteligencia artificial de Tiendanube, gestionó 212.000 conversaciones en la Argentina, 3,3 veces más que en el mismo mes de 2025.

Según los datos de la compañía, el 62% de esas conversaciones se resolvió sin intervención humana. Además, las compras generadas a través de este canal tuvieron un ticket promedio un 44% superior al general, mientras que una conversación convirtió 3,7 veces más que una visita a la tienda online.

Estos avances se relacionan con el desarrollo del comercio agéntico, una tendencia en la que los asistentes de inteligencia artificial asumen un papel cada vez más activo en el proceso de compra.

Para las marcas, el desafío será aprovechar estos canales para captar clientes y facilitar las ventas, además de adaptar sus estrategias a una experiencia de compra cada vez más conversacional.