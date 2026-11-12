El dato representó una aceleración de 0,3 puntos porcentuales frente al 1,9% de septiembre y volvió a ubicar el IPC por sobre el umbral del 2% mensual

El IPC acumulado en 10 meses es 26,3%. Esto complica la consolidación de la desaceleración de precios, según analistas.

Registra la suba mensual más alta en seis meses, impulsada por Vivienda (4,2%). La inflación núcleo bajó a 1,5%.

La inflación de octubre fue del 2,2% según el INDEC, superando las expectativas del mercado y el 1,9% de septiembre.

La inflación de octubre fue del 2,2%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El dato representó una aceleración de 0,3 puntos porcentuales frente al 1,9% de septiembre y volvió a ubicar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) por encima del umbral de 2% mensual.

El IPC de octubre 2026 aceleró al 2,2%, según el INDEC

El IPC nacional acumuló una suba de 26,3% en los primeros diez meses de 2026, mientras que la variación interanual se ubicó en 33,1%, una leve desaceleración frente al 33,4% registrado en septiembre.

El resultado superó las expectativas del mercado, que anticipaba una variación cercana al 2%, según la mediana del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central.

La medición de octubre fue la más alta de los últimos seis meses, desde abril, cuando la inflación había marcado 2,6%.

El dato confirma la dinámica de vaivén que muestra el indicador desde julio, cuando el IPC registró 2,1%, y complica la consolidación de una desaceleración sostenida de los precios.

Inflación de octubre llegó al 2,2% y complicó la meta de bajar el índice por debajo del 2%

"El IPC del 2,2% de octubre sorprende al alza repitiendo un patrón: servicios suben mucho más que bienes", precisó al respecto Andrés Azicri, Presidente y CIO de Vector Investments.

"Se sigue profundizando un patrón de cambio de precios relativos en favor de precios regulados, que, dado que son más inelásticos (la demanda baja menos con aumentos de precios), siguen quitando poder de compra al sector de bienes en un contexto en el que los salarios reales se recuperan, pero muy lentamente", añadió.

Inflación de 2,2% en octubre: rubros que más aumentaron

La división de mayor incremento fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba de 4,2% impulsada por el ajuste en las tarifas de gas.

El segundo rubro con mayor avance fue Recreación y cultura, que registró un alza de 3,3%, mientras que Bienes y servicios varios subió 2,3% y completó el podio.

Las divisiones con menor variación mensual fueron Bebidas alcohólicas y tabaco, con 0,8%, y Educación, con 1,3%. También registraron avances moderados Equipamiento y mantenimiento del hogar, con 1,4%, y Restaurantes y hoteles, con 1,5%.

Los precios estacionales avanzaron 5,5%, con aumentos relevantes en verduras, tubérculos y legumbres.

Los regulados subieron 2,9%, impulsados por el gas y los combustibles para vehículos, dos componentes que explicaron buena parte de la aceleración del índice general.

La inflación núcleo, que excluye los precios estacionales y regulados, se ubicó en 1,5% y marcó su nivel más bajo en 15 meses. El indicador fue impulsado principalmente por alquileres y restaurantes, y muestra que la presión subyacente sobre los precios se mantuvo contenida pese al salto del IPC general.

La lectura positiva para el Gobierno es que el núcleo se mantuvo por debajo del 2%, una señal de que la aceleración mensual no refleja un descontrol generalizado de precios. Aun así, el resultado complica la meta de perforar el umbral de 2% y obliga a seguir monitoreando la evolución de las tarifas y de los alimentos estacionales.

La inflación más alta se registró en la región Pampeana, con 2,6%, seguida por la Patagonia, con 2,5%, y Cuyo, con 2,3%. En el Gran Buenos Aires, la zona que incluye La Plata, el IPC avanzó 2%, dos décimas por debajo del promedio nacional.

En el otro extremo, el Noroeste Argentino registró una variación de 1,7% y el Noreste Argentino, de 1,5%. Las diferencias regionales reflejan la incidencia diferencial de los precios estacionales y de los servicios regulados en cada zona del país.