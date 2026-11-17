La mayor parte de los títulos será emitida por la desarrolladora de Claude, mientras que unos 23,65 millones serán vendidos por accionistas actuales

La IPO es clave para el sector de IA, poniendo a prueba su capacidad de rentabilidad frente a gastos millonarios.

Anthropic, la empresa de IA detrás de Claude, debutará en Nasdaq el 19 de noviembre bajo el símbolo ANT.

Anthropic, la empresa detrás del asistente de inteligencia artificial (IA) Claude, prevé comenzar a cotizar en el Nasdaq el jueves 19 de noviembre bajo el símbolo ANT.

La compañía propone una oferta pública de 825 millones de acciones, con un precio de entre u$s70 y u$s78 por título, que podría alcanzar los u$s64.350 millones. El precio definitivo se conocería el miércoles 18 por la noche, sujeto a la finalización del proceso.

En el extremo superior del rango, la valuación de la compañía se acercaría a u$s1,405 billones, según un informe de CNBC.

La mayor parte de los títulos será emitida por Anthropic, mientras que unos 23,65 millones serán vendidos por accionistas actuales. La empresa no recibirá el dinero correspondiente a esas ventas. Goldman Sachs y Morgan Stanley figuran entre los bancos centrales de la colocación.

La demanda inicial supera ampliamente las acciones disponibles. Informaciones publicadas el viernes pasado situaron los pedidos en unas seis veces el volumen ofrecido, mientras que una actualización de este lunes 16 de noviembre elevó esa relación a cerca de siete veces. Ese interés no garantiza, sin embargo, el desempeño de los títulos cuando comiencen a negociarse.

En paralelo, está prevista una colocación privada de hasta u$s26.000 millones con participación de compañías como Google, Microsoft, Nvidia, AMD y Broadcom.

Dario Amodei, CEO de Anthropic

Si ambas operaciones alcanzan los montos previstos, el volumen combinado podría rondar los u$s90.350 millones, una cifra que incluye tanto la oferta pública como el financiamiento privado.

Anthropic busca una valuación de u$s1,4 billones en su debut bursátil

Fundada en 2021 por Dario Amodei y otros investigadores que dejaron OpenAI, Anthropic llega al mercado con una estrategia comercial orientada principalmente a empresas.

Su expansión convive con compromisos de gasto superiores a u$s900.000 millones, según CNBC, algo que coloca bajo la lupa su capacidad para convertir la demanda de IA en ingresos suficientes para sostener el crecimiento.

La operación se produce después de una corrección de las acciones tecnológicas, por lo que será observada como un termómetro de la confianza en el sector.