Políticos, empresarios y académicos analizaron su potencial transformador y los riesgos que plantea para la economía y la sociedad en el Foro de Davos 2026

El Foro Económico Mundial de Davos 2026 tocó uno de los temas del momento, más allá de la política internacional y la macroeconomía: la inteligencia artificial (IA), consolidada como uno de los ejes centrales de debate.

Líderes políticos, empresariales y académicos analizaron su potencial transformador y los riesgos que plantea para la economía y la sociedad.

Los debates también abordaron el impacto de la IA en el mercado laboral, con advertencias sobre:

la automatización de tareas

la necesidad de capacitar a millones de trabajadores en nuevas competencias digitales

Se destacó que la IA puede mejorar la eficiencia en sectores como la salud, la energía y la educación, pero que sin una estrategia global de inclusión podría profundizar las brechas sociales.

Asimismo, se discutió la importancia de la infraestructura tecnológica y la gobernanza de datos, pilares fundamentales para garantizar que la IA se desarrolle de manera ética y sostenible.

Dario Amodei alerta en Davos 2026: "la IA podría superar al ser humano en cinco años"

Dario Amodei, CEO y cofundador de Anthropic, fue una de las voces más escuchadas en el Foro de Davos, donde advirtió sobre el ritmo acelerado de la IA y la necesidad urgente de establecer límites claros para su desarrollo.

Amodei remarcó que la inteligencia artificial general (IAG) podría alcanzar o incluso superar las capacidades humanas en un horizonte de entre uno y cinco años, en línea con la predicción de Demis Hassabis, CEO de Google DeepMind.

La afirmación sacudió al auditorio, ya que implica que el mundo se encuentra en la antesala de un cambio tecnológico sin precedentes, con impacto directo en la economía, la política y la vida cotidiana.

El ejecutivo subrayó que el avance de la IA no puede quedar librado únicamente a la competencia entre corporaciones y países, y reclamó la creación de "guardrails" o barreras de seguridad que eviten resultados catastróficos.

Según Amodei, el desarrollo de sistemas cada vez más potentes exige marcos colaborativos y rigurosidad científica, con el fin de garantizar que la tecnología se utilice de manera responsable y no derive en riesgos para la sociedad.

Otro de los puntos que destacó fue el impacto laboral que la IA podría tener en el corto plazo.

Amodei advirtió que ingenieros de software y empleados de oficina podrían ser desplazados mucho más rápido de lo previsto, algo que plantea un desafío enorme para los mercados y las instituciones, que aún no están preparados para absorber semejante transformación.

Davos 2026: el rol central de la IA en el debate

El CEO de Anthropic explicó también que