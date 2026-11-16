Los fondos ingresan con acreditación instantánea y los montos recibidos se contabilizan dentro del límite mensual total asignado al usuario en Prex

Esta funcionalidad simplifica el ingreso y gestión de dólares, eliminando fricciones y tiempos de espera para usuarios.

Desarrollada con BINDX, es 100% gratuita, sin costos ni comisiones, y permite recibir transferencias en USD de terceros.

Prex lanzó su CBU en dólares en Argentina, una cuenta individual gratuita para recibir transferencias en USD al instante.

Prex, la billetera digital uruguaya con presencia en la Argentina, anunció el lanzamiento de su cuenta CBU en dólares en la Argentina, una actualización que transforma la experiencia de ingreso de dólares dentro de la app.

Gracias a la integración con BINDX, la compañía del ecosistema BIND que transforma a las empresas en plataformas financieras a través de APIs, la funcionalidad elimina fricciones, tiempos de espera e intermediaciones al reemplazar la antigua transferencia a cuentas genéricas.

Con esta implementación, los usuarios disponen de una cuenta en dólares individual a su nombre que incluye un CBU único con alias asignado por defecto.

La solución es 100% gratuita, sin costos de apertura ni comisiones, y permite recibir transferencias locales en dólares desde cuentas propias y de terceros.

Los fondos ingresan con acreditación instantánea y los montos recibidos se contabilizan dentro del límite mensual total asignado al usuario en Prex.

Paso a paso: cómo activar el CBU en USD

El proceso de solicitud se realiza de forma totalmente digital y en pocos segundos desde la app de Prex Argentina:

Acceder: Entrar a la sección "Ingresar" o a "Mi Perfil > Datos personales" en la app de Prex Argentina Seleccionar: Elegir la opción para solicitar el CBU en dólares Aceptar: Revisar y aceptar los Términos y Condiciones de BIND Banco correspondientes a la apertura y utilización de la cuenta en dólares Validar: Confirmar la solicitud ingresando el PIN de seguridad Operar: El sistema genera automáticamente el CBU en USD y su alias asociado al nombre del usuario, dejando la cuenta lista para recibir dólares de forma inmediata

Prex ahora lanzó su CBU en dólares. (Infografía creada con inteligencia artificial)

"Con el lanzamiento del CBU en USD en la app de Prex damos un paso fundamental para hacer que la gestión en dólares sea simple, transparente y segura. Apoyarnos en la infraestructura y respaldo de BIND nos permite brindar acreditación inmediata y la libertad de recibir fondos de terceros, todo desde un mismo lugar", destacó Daniel Conte, Country Manager de Prex Argentina.

"En bindX trabajamos bajo el modelo ‘bind as a service’ para que las empresas puedan incorporar servicios financieros a sus plataformas de manera ágil, a través de APIs e infraestructura especializada", sostuvo, por su parte, Candelaria Villagra, Head de Banking as a service.

"Esta integración con Prex muestra cómo esa capacidad se traduce en soluciones concretas para los usuarios, simplificando operaciones cotidianas y ampliando el acceso a nuevas funcionalidades financieras", agregó Villagra.