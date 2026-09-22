El Nasdaq 100 quebró récords de la mano de Meta y los gigantes tech. Por qué la IA vuelve a concentrar las subas en Wall Street.

El optimismo en torno a la inteligencia artificial recuperó el protagonismo indiscutido en la plaza bursátil neoyorquina. Tras varios meses de rendimiento rezagado frente al promedio del mercado, el grupo de los "Siete Magníficos" (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta y Tesla) volvió a encabezar las compras en Wall Street, impulsando al índice tecnológico Nasdaq 100 a marcar un nuevo récord histórico y dejando al S&P 500 a solo 0,4% de su máximo previo.

La brecha de rendimiento volvió a ensancharse en favor del sector tecnológico. Desde el 16 de septiembre de 2026, el conjunto de compañías vinculadas de forma directa al ecosistema de la inteligencia artificial acumuló una suba promedio del 8% dentro del S&P 500, mientras que el resto de los componentes del índice apenas avanzó un 1%, confirmando que el segmento informático es el motor casi exclusivo del repunte bursátil.

El catalizador de este nuevo avance se apoyó en un factor macroeconómico determinante: el retroceso en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. Este alivio en las tasas de interés quita presión sobre los costos de endeudamiento corporativo y favorece de inmediato las valuaciones de las grandes firmas de software y equipamiento digital.

Por qué las acciones de Meta lideraron el salto del Nasdaq y qué proyecta Wall Street

El principal detonante del rally semanal fue la corporación conducida por Mark Zuckerberg. Los títulos de Meta protagonizaron un salto del 11,4% en una sola jornada, impulsados por la recepción de su asistente virtual Muse, que trepó al primer puesto entre las aplicaciones gratuitas más descargadas de la App Store de Apple en los Estados Unidos, superando las 900.000 descargas iniciales.

La herramienta despertó un fuerte interés inversor al posicionarse como un agente autónomo capaz de ejecutar gestiones cotidianas por cuenta del usuario, disipando los temores de la City sobre los millonarios desembolsos en centros de datos.

En el acumulado mensual a este 22 de septiembre de 2026, Meta ya registra una valorización superior al 30%.

De acuerdo con un relevamiento de la plataforma TipRanks que sintetiza las estimaciones de 43 analistas internacionales (con 37 recomendaciones de compra y 6 de mantener), el precio objetivo promedio para Meta se ubica en u$s753,08 por acción, con un techo estimado de hasta u$s1.000 y un piso de u$s580, lo que representaría un potencial de suba adicional del 22,1% desde sus valores actuales.

Cómo operan el resto de los "Siete Magníficos" y el sector de microprocesadores

El repunte de las megacapitalizaciones tecnológicas no se limitó a Meta, sino que traccionó a todo el panel de innovación y a los fabricantes de microprocesadores:

Siete Magníficos: El índice Roundhill Magnificent Seven avanzó cerca de un 5% en la última semana , alcanzando un incremento del 8% mensual y un 11% en lo que va del año. En las últimas ruedas, Nvidia avanzó 2,3% (acumulando 9% mensual), Tesla subió 3% (7,5% en el mes), Apple ganó 0,8% (9% mensual), mientras que Microsoft y Alphabet sumaron 1,6% y 1,5% respectivamente (2,9% en el mes). Amazon, por su parte, subió 1,8% diario, aunque mantiene un leve retroceso del 1,3% mensual

Fiebre de semiconductores: La cadena de valor de hardware acompañó el movimiento con fuerza. El índice PHLX del sector trepó 4,3%, empujado por subas del 10% en Advanced Micro Devices (AMD), 12,2% en Intel Corporation y un salto del 17% en Arm Holdings

Diego Puertas, analista de mercados de Serenity Markets, precisó: "A partir de este ciclo la plaza financiera dejará de premiar el simple gasto en equipamiento o microchips para exigir métricas tangibles de ingresos y rentabilidad operativa derivados de la IA, siendo esa evidencia concreta la que sustentó las subas recientes en las firmas líderes".

El escenario global también encontró un factor de distensión política de cara a la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), donde el debate sobre posibles regulaciones globales y frenos de seguridad a los algoritmos se vio matizado por la negativa de figuras de peso del ámbito político estadounidense a frenar el desarrollo tecnológico, devolviendo previsibilidad a las carteras de inversión.

El presente artículo tiene fines exclusivamente informativos sobre la evolución del mercado de capitales internacional. Los rendimientos pasados de los índices bursátiles (Nasdaq 100, S&P 500 y PHLX) y las acciones individuales no garantizan rendimientos futuros. Los instrumentos de renta variable internacional conllevan volatilidad y riesgo de pérdida de capital. Este contenido no constituye una recomendación de inversión, asesoramiento financiero ni sugerencia de compra o venta de activos. Antes de realizar cualquier operación bursátil, se recomienda consultar a un asesor idóneo matriculado.