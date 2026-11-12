Tras la quiebra de la empresa en noviembre de 2022, el patrimonio concursal decidió liquidar la posición para generar liquidez y pagar a acreedores

La decisión priorizó liquidez para los acreedores de FTX, perdiendo una oportunidad de valor 26 veces superior.

Esas 445,4 millones de acciones de Anthropic vendidas se estiman hoy entre u$s31.200 y u$s34.700 millones.

FTX liquidó su participación en Anthropic por u$s1.340 millones durante su proceso de quiebra en 2024.

FTX, la exchange de criptomonedas que terminó disuelta, vendió una participación en Anthropic durante su proceso de quiebra.

La cifra podría valer hoy entre u$s31.200 millones y u$s34.700 millones, según la banda de precios propuesta para la salida a bolsa de la empresa de inteligencia artificial.

La cifra contrasta con los u$s1.340 millones que el patrimonio concursal recibió por la venta de esas mismas acciones en 2024.

FTX vendió Anthropic por u$s1.340 millones y hoy esa participación podría valer u$s34.700 millones

FTX invirtió alrededor de u$s500 millones en Anthropic entre 2021 y 2022, a través de Alameda Research, y adquirió aproximadamente 44,54 millones de acciones Series B, equivalentes a cerca de 8% de la compañía en ese momento.

Tras la quiebra de la empresa en noviembre de 2022, el patrimonio concursal decidió liquidar la posición para generar liquidez y financiar pagos a los acreedores.

La venta se realizó en dos tramos durante 2024. En abril, se vendieron alrededor de 29,47 millones de acciones por u$s884,1 millones; en junio, se colocaron unos 15 millones adicionales por u$s452 millones.

Las acciones de Anthropic que FTX vendió en 2024 hoy podrían valer hasta 26 veces más

En total, la operación generó aproximadamente u$s1.336 millones, equivalentes a unos u$s30 por acción.

La estimación actual surge del prospecto de salida a bolsa de Anthropic, que propone una banda de precios de u$s70 a u$s78 por acción.

Tras el split 10 a 1 realizado en septiembre de 2026, las 44,54 millones de acciones que vendió FTX equivalen a unas 445,4 millones de acciones ajustadas.

A u$s70 por acción, esa posición valdría cerca de u$s31.180 millones. A u$s74, el punto medio de la banda, alcanzaría unos u$s33.000 millones, y a u$s78 llegaría a u$s34.740 millones. La diferencia frente a los u$s1.340 millones recibidos por la venta de 2024 representa una apreciación hipotética de entre 23 y 26 veces.

La participación original de FTX rondaba 8% de Anthropic, pero las sucesivas rondas de financiamiento redujeron ese porcentaje a cerca de 2,5% del capital totalmente diluido.

Por eso, la estimación actual no surge de aplicar un porcentaje fijo a la valuación total de la empresa, sino de multiplicar la cantidad de acciones ajustadas por el precio propuesto en el IPO.

Anthropic planea ofrecer 825 millones de acciones Clase A en una banda de u$s70 a u$s78, lo que implica una valuación de entre u$s1,2 billones y u$s1,4 billones.

La cifra no representa una ganancia efectiva para FTX ni para sus acreedores, sino una comparación retrospectiva basada en un precio que todavía no fue confirmado.

La venta de la participación en Anthropic fue una decisión del patrimonio concursal, orientada a asegurar liquidez y cumplir con los pagos a los acreedores de FTX. La operación permitió recuperar u$s836 millones por encima de la inversión original, antes de considerar costos asociados, pero dejó fuera una posición que hoy podría valer mucho más.

Los administradores concursales priorizaron convertir un activo ilíquido en efectivo para distribuir fondos, una lógica distinta de la de un inversor que puede esperar años para capturar una revalorización.

Para los acreedores de FTX, la diferencia entre los u$s1.340 millones recibidos y los u$s31.200 millones o u$s34.700 millones estimados hoy representa una oportunidad perdida, aunque no un monto disponible en la actualidad. La posición fue vendida y los recursos ya fueron utilizados dentro del proceso de reestructuración.

Cómo sigue el pago a acreedores afectados por el colapso de FTX

Después del colapso de FTX en 2022, la empresa entró en quiebra y el tribunal aprobó un plan de reorganización que previó la creación de un "liquidating trust". Ese vehículo se consolidó bajo el nombre de FTX Recovery Trust y reemplazó a las antiguas entidades deudoras para administrar los bienes recuperados.

Su función es monetizar los activos que quedaron en la masa concursal —efectivo, criptomonedas, participaciones en empresas, inmuebles y derechos de cobro— y convertirlos en distribuciones para los beneficiarios autorizados. El fideicomiso no busca continuar con el negocio de FTX ni relanzar la exchange

El FTX Recovery Trust ya distribuyó alrededor de u$s10.000 millones desde la quiebra de noviembre de 2022. Una quinta distribución, por unos u$s900 millones, comenzó el 31 de julio de 2026 para acreedores elegibles que cumplieron los requisitos de verificación.

Las tasas acumuladas de distribución alcanzaron el 105% para reclamos de clientes "Dotcom" y de Estados Unidos, el 103% para acreedores quirografarios generales y préstamos de activos digitales, y el 120% para reclamos de conveniencia.

Aun así, el portal de distribución aclara que aún hay reclamos en revisión y que no todos los acreedores recibieron el pago.

El principal reclamo de muchos exclientes es que los reembolsos se calculan con los precios de las criptomonedas de noviembre de 2022, cuando el mercado estaba en una fuerte caída. Quienes recibieron pagos en efectivo no participaron de la posterior recuperación de Bitcoin, Ethereum y otros activos.

El juez de quiebras John Dorsey ratificó ese criterio, al sostener que la ley estadounidense establece que las deudas deben valuarse según su valor al momento de la presentación de la quiebra. Esa decisión aún disgusta a los acreedores, que consideran que fueron compensados por debajo del valor actual de sus activos.

Por otro lado, FTX descartó reabrir su exchange y optó por liquidar activos para devolver fondos a los acreedores. La masa concursal recuperó más de u$s7.000 millones y acordó con reguladores que estos esperarán hasta que los clientes sean reembolsados antes de cobrar reclamaciones por unos u$s9.000 millones.

Entre los activos recuperados, la venta de la participación del patrimonio concursal en Anthropic generó u$s1.300 millones. Según estimaciones posteriores, esa participación habría alcanzado un valor de u$s117.600 millones si se hubiera conservado, un dato que alimentó el debate sobre las decisiones de venta tomadas durante la liquidación.