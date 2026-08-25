La empresa satelital trepó 180% en 2026, impulsada por contratos de defensa y su primer EBITDA positivo. Cómo comprar su CEDEAR

El repunte de la compañía se atribuye a nuevos contratos de defensa, su primer EBITDA positivo y metas de flujo de caja para 2027.

La firma argentina Satellogic registra un salto del 180% en Nasdaq, liderando el sector aeroespacial en Wall Street en 2026.

La industria espacial global registra un cambio de ciclo en los mercados financieros, y una compañía de origen argentino se posicionó al frente de los rendimientos en Wall Street. Satellogic, la firma de diseño, fabricación y operación de micro satélites de observación de la Tierra fundada en 2010 por Emiliano Kargieman y Gerardo Richarte, acumula una suba del 180% en lo que va de 2026 en el índice tecnológico Nasdaq.

El salto bursátil convirtió al papel de la compañía en el activo de mejor desempeño del sector aeroespacial a escala internacional durante el transcurso del año, captando la atención de fondos institucionales y pequeños ahorristas.

Detrás de este movimiento en las cotizaciones convergen una reestructuración del modelo de negocios orientada a contratos de defensa e inteligencia gubernamental, la consecución del primer resultado operativo bruto (EBITDA) positivo de su historia corporativa, el despliegue de su nueva constelación de satélites y la meta financiera de alcanzar un flujo de caja libre positivo hacia 2027.

¿Cuáles son las razones del salto bursátil de Satellogic en Wall Street?

El repunte de la compañía en los mercados internacionales responde a un giro estratégico en su cartera de clientes y al cumplimiento de metas de eficiencia operativa.

De acuerdo con un reporte sectorial publicado el 21 de agosto de 2026, existen cuatro catalizadores centrales que impulsaron la valuación de la empresa en la plaza estadounidense:

Contratos de defensa e inteligencia: La firma concentró sus ventas de imágenes satelitales de alta resolución y analítica geoespacial en agencias gubernamentales y de seguridad, un segmento con contratos recurrentes y mayor margen operativo frente a la demanda comercial minorista.

Resultados financieros sólidos: El balance corporativo convalidó el primer EBITDA positivo de su trayectoria, reduciendo la quema de capital y fijando el horizonte de flujo de caja libre positivo para 2027.

Despliegue de la constelación Merlin: El avance en el lanzamiento de unidades de nueva generación tecnológica optimizó la frecuencia de revisita sobre cualquier punto del planeta y disminuyó el costo unitario por imagen capturada.

Proyectos de infraestructura y datos: El desarrollo de iniciativas vinculadas a centros de datos y aplicaciones de inteligencia artificial en la Patagonia argentina, como en la provincia de Neuquén, fortaleció la expectativa de integración tecnológica de largo plazo.

Qué esperan los expertos para las acciones de Satellogic (Fuente: Investing)

¿Cómo invertir en Satellogic desde Argentina y en pesos a través de su CEDEAR?

Los ahorristas e inversores locales no necesitan abrir una cuenta en el exterior ni contar con dólares radicados fuera del país para adquirir posiciones en la empresa satelital.

En el mercado de capitales argentino, las acciones de la compañía cotizan en pesos mediante el régimen de Certificados de Depósito Argentinos (CEDEAR) bajo el ticker SATL.

Para operar estos instrumentos desde la plaza local, se deben seguir los siguientes pasos operativos:

1. Apertura de cuenta comitente: Contar con una cuenta de inversión en una Sociedad de Bolsa (ALyC) o mediante aplicaciones financieras autorizadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV). El trámite es 100% digital, gratuito y se valida con DNI.

2. Transferencia de fondos: Ingresar pesos desde una cuenta bancaria (CBU) o billetera virtual (CVU) a la cuenta comitente de la entidad bursátil.

3. Búsqueda del ticker SATL: En el panel de negociación de acciones extranjeras o CEDEARs de la plataforma, seleccionar la especie SATL.

4. Ejecución de la orden de compra: Indicar el monto en pesos a destinar o la cantidad de títulos que se desean adquirir, seleccionando el plazo de liquidación habitual (contado inmediato o 24 horas).

Cómo invertir en CEDEARs (Fuente: BYMA)

Al tratarse de un CEDEAR, el valor del título en pesos sigue la cotización de la acción original en dólares en el Nasdaq ajustada por el tipo de cambio del contado con liquidación (CCL), otorgando cobertura cambiaria directa y liquidez en el mercado bursátil local.

Conviene recordar que toda inversión conlleva riesgos de crédito, liquidez y condiciones de mercado que cada ahorrista debe ponderar junto a su asesor financiero antes de operar.