Fundada en 2021, Cocos priorizó crecer con ingresos propios antes de buscar capital externo. Hoy suma millones de clientes y apunta a nuevos mercados

La fintech argentina Cocos busca ser una superapp financiera regional, expandiéndose a Brasil para competir con Mercado Pago y Nubank.

Creció de u$s50.000 iniciales a 2.5M de clientes y u$s2.000M en activos, adquiriendo Banco Voii para ser una fintech.

Cocos, la plataforma de inversión, alcanzó una valuación de u$s508M tras una inversión de u$s34M de Kaszek.

Hay empresas que nacen con grandes rondas de inversión, respaldo de fondos internacionales y planes de expansión regional. Y hay otras que hacen al revés: construyen un negocio, consiguen clientes, generan ingresos y recién después salen a buscar capital. Cocos pertenece a este segundo grupo.

La historia de la compañía fundada por Ariel Sbdar y Nicolás Mindlin tiene un punto de partida que contrasta con la dimensión que alcanzó en apenas cinco años: u$s50.000 de capital inicial y una idea bastante concreta: permitir que cualquier persona pudiera invertir sin necesitar grandes patrimonios, conocimientos financieros avanzados ni intermediarios tradicionales.

La apuesta funcionó. Lo que comenzó como una plataforma para operar en el mercado de capitales se transformó en uno de los grupos financieros digitales de mayor crecimiento de la Argentina. Hoy supera los 2,5 millones de clientes, tiene casi 300 empleados, administra más de u$s2.000 millones en activos y registra ingresos anualizados por u$s150 millones.

El salto más reciente llegó con su primera ronda de inversión externa: consiguió u$s34 millones, liderados por Kaszek, el fondo de venture capital capitaneado por los ex Mercado Libre Hernán Kazah y Nicolás Szekasy, y alcanzó una valuación de u$s508 millones.

Todavía no es un unicornio, pero vale un poco más de la mitad de los u$s1.000 M de valuación que requiere esa categoría. Y tiene una ambición bastante más grande que la de consolidarse como broker.

Cómo y cuándo nació Cocos

Cocos comenzó a operar en 2021, en plena pandemia, cuando el interés por las alternativas de ahorro e inversión crecía entre los argentinos, pero buena parte del mercado de capitales todavía estaba asociado a operadores especializados y clientes con patrimonios elevados. También acá arrancaron "al revés": primero fueron una app de inversión para luego ser billetera.

Ariel Sbdar (CEO) y Nicolás Mindlin (presidente), cofundadores de Cocos

Sbdar y Mindlin identificaron una oportunidad en esa distancia entre el interés por invertir y las dificultades para hacerlo. En lugar de construir una sociedad de bolsa tradicional, eligieron desarrollar una plataforma tecnológica que simplificara la experiencia y redujera las barreras de entrada.

La propuesta consistía en acercar instrumentos financieros a personas que hasta entonces no tenían una relación habitual con el mercado bursátil. La tecnología debía resolver buena parte de la complejidad operativa y permitir que invertir fuera tan sencillo como utilizar una aplicación bancaria.

El proyecto arrancó con una estructura enfocada en desarrollar producto, captar usuarios y ampliar progresivamente la oferta de instrumentos. La compañía priorizó financiar su crecimiento con los ingresos que generaba y reinvertir los resultados, en lugar de depender de sucesivas rondas de capital de riesgo.

Esa decisión terminó convirtiéndose en una de sus principales características. Mientras numerosas startups tecnológicas buscaron escalar mediante financiamiento externo, Cocos construyó una operación rentable y fue ampliando su negocio a medida que sumaba clientes.

La estrategia también permitió diversificar sus fuentes de ingresos. A la intermediación bursátil se incorporaron los fondos comunes de inversión, la administración de activos, los servicios para empresas y distintas soluciones financieras.

El resultado fue un crecimiento que modificó la escala del proyecto original. En 2021, año de su fundación, la compañía registró ingresos por alrededor de u$s1,5 millones. Para 2025, ya había alcanzado u$s49,7 millones de facturación, un incremento del 75% interanual. Durante 2026, sus ingresos anualizados llegaron a u$s150 millones.

De una app para invertir a una fintech de 2,5 millones de clientes

Uno de los principales motores de expansión de Cocos fue ampliar el público al que apuntaba. La compañía no buscó concentrarse exclusivamente en inversores sofisticados o personas con grandes patrimonios, sino construir una plataforma que también resultara atractiva para quienes comenzaban a dar sus primeros pasos financieros.

Ese posicionamiento le permitió aprovechar una transformación más amplia del mercado argentino: la incorporación de herramientas digitales para administrar ahorros, comprar dólares, operar con instrumentos bursátiles y gestionar el dinero cotidiano.

Con más de 2,5 millones de clientes, Cocos dejó de competir únicamente con otras sociedades de bolsa y empezó a disputar un espacio mucho más amplio dentro de las finanzas digitales.

Actualmente, el grupo registra un volumen de transacciones cercano a los u$s200.000 millones anuales, administra más de u$s2.000 millones en activos y trabaja con más de 2.000 empresas.

La escala también se refleja en su estructura: cuenta con casi 300 empleados y distintas unidades de negocio que le permiten participar en segmentos diferentes del sistema financiero.

Entre ellos sobresale Cocos Asset Management, su gestora de fondos comunes de inversión, que le permite captar y administrar el ahorro de personas y empresas. También ganó presencia en el financiamiento corporativo mediante colocaciones de deuda para compañías de distintos sectores.

Cocos superós los 2,5 millones de usuarios y va por Brasil

La lógica es importante para entender su evolución: no se trata solamente de sumar usuarios a una aplicación, sino de incrementar la cantidad de productos que cada cliente puede utilizar y las operaciones que puede realizar dentro del mismo ecosistema.

Banco Voii, la jugada para competir con Mercado Pago y Ualá

El siguiente paso fue avanzar sobre el negocio bancario. Hasta entonces, Cocos había construido su posicionamiento alrededor de las inversiones, pero necesitaba ampliar sus capacidades para competir por una porción mayor de la actividad financiera cotidiana.

La respuesta llegó con la adquisición del 100% de Banco Voii y su estrategia para convertirse en banco, operación valuada en u$s20 millones que le permitió incorporar una licencia bancaria y avanzar hacia un modelo de servicios financieros integrados.

La compra no fue un movimiento aislado, sino una decisión estratégica para modificar la relación con sus clientes. La intención es que una persona pueda utilizar Cocos no solamente para comprar acciones, bonos o fondos comunes, sino también para recibir dinero, ahorrar, pagar y acceder a financiamiento.

En octubre, la compañía presentó sus primeros productos bancarios dentro de la aplicación: cajas de ahorro en pesos y dólares, plazos fijos en moneda local y acceso al dólar oficial. También avanzó con los pagos mediante QR.

La hoja de ruta contempla incorporar nuevos servicios, entre ellos pago de servicios y cuenta sueldo. Este último producto todavía forma parte de sus planes de expansión y no debe confundirse con una prestación ya disponible. Para acompañar esta transformación, los fundadores realizaron un aporte de capital de $20.000 millones.

El movimiento la coloca en un terreno de competencia diferente:

Mercado Pago billetera construyó su fortaleza a partir de los pagos y el comercio electrónico

Ualá amplió su propuesta desde las tarjetas y las cuentas digitales

Nubank desarrolló en Brasil un modelo de servicios financieros digitales que luego extendió a otros mercados

La batalla entre Cocos, Mercado Pago y Revolut

Así, Cocos aprovechará su base de inversores como puerta de entrada para sumar productos bancarios, pagos y financiamiento. Su diferencial inicial está en el conocimiento del mercado de capitales y en la posibilidad de integrar inversiones y servicios financieros en una misma experiencia.

Kaszek, el fondo que apostó por Nubank y ahora invierte en Cocos

La primera ronda de financiamiento externo representa otro punto de inflexión. Después de cinco años de crecimiento con recursos propios, Cocos decidió incorporar inversores para acelerar una estrategia que ya excede el mercado argentino.

La operación fue liderada por Kaszek, qye se convirtió en uno de los principales inversores de tecnología de América Latina y respaldó a compañías como Nubank, Creditas y QuintoAndar.

Así, el mismo fondo que acompañó el crecimiento de uno de los mayores bancos digitales de América Latina ahora apuesta por una fintech argentina que pretende disputar ese mercado. La ronda también contó con la participación de Spice Expeditions.

Para Cocos, el ingreso de capital externo no representa una solución a problemas de financiamiento ni una condición para sostener su operación. La compañía ya había demostrado que podía crecer y generar resultados positivos sin recurrir a inversores institucionales.

El objetivo es acelerar. La inversión permitirá ampliar el desarrollo tecnológico, profundizar la incorporación de inteligencia artificial, fortalecer la propuesta bancaria y financiar la expansión regional.

La valuación de u$s508 millones también funciona como una señal para el ecosistema emprendedor argentino: es posible construir una compañía de gran escala desde el país, con un modelo rentable y sin depender desde el primer día de rondas millonarias.

La apuesta de Cocos para pelear en Brasil

Cocos jugará de "visitante" contra Nubank en Brasil, pero también contra Mercado Pago. Se trata de un mercado con mayor profundidad financiera y una competencia especialmente intensa entre bancos tradicionales, billeteras y plataformas de inversión.

En julio, la compañía acordó la adquisición de Warren, una plataforma de inversiones brasileña. La operación busca darle una base de operaciones en el principal mercado financiero de América Latina y acelerar su desembarco regional.

La apuesta tiene una dimensión significativa: la integración de ambos negocios podría llevar al grupo a administrar alrededor de u$s5.000 millones en activos y superar los u$s100 millones de facturación anual, según las estimaciones difundidas cuando se anunció la operación.

De concretarse los planes, Cocos pasaría a tener presencia en los dos mercados más relevantes de Sudamérica y podría utilizar esa escala para desarrollar nuevos productos y ampliar su base de clientes.

Brasil también representa una oportunidad para probar si el modelo que construyó en la Argentina puede replicarse en otros países. La competencia será exigente: allí deberá enfrentarse a entidades financieras con millones de usuarios, marcas consolidadas y una infraestructura tecnológica de gran escala.

El desafío de Cocos: convertirse en una superapp financiera

La transformación de Cocos permite entender por qué su valuación ya supera los u$s500 millones. La empresa dejó de ser una plataforma enfocada en comprar y vender activos financieros para construir un ecosistema que busca acompañar distintas necesidades económicas de sus usuarios.

El desafío ahora es integrar negocios que tienen regulaciones, estructuras de costos y dinámicas competitivas diferentes. No es lo mismo administrar fondos comunes que operar un banco, procesar pagos o desarrollar productos de crédito. También deberá demostrar que puede sostener su rentabilidad mientras invierte en tecnología, incorpora nuevos servicios y avanza en otros mercados.

En ese camino, su competencia ya no se limita a los brokers tradicionales. Mercado Pago, Ualá y Nubank representan modelos de referencia de una industria en la que la frontera entre billetera digital, banco y plataforma de inversiones es cada vez más difusa.

La historia de Cocos comenzó con una premisa relativamente sencilla: que invertir no fuera un privilegio reservado para quienes tenían grandes patrimonios. Con u$s50.000, los fundadores construyeron una compañía que hoy vale u$s508 millones y supera los 2,5 millones de clientes.

El próximo capítulo será más ambicioso: transformar esa puerta de entrada al mercado de capitales en una plataforma desde la cual los usuarios puedan administrar prácticamente toda su vida financiera. De conseguirlo, Cocos habrá recorrido un camino poco habitual en el ecosistema tecnológico argentino: pasar de democratizar las inversiones a convertirse en un aspirante a gigante financiero regional.