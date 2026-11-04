Banco Nación, Galicia, Macro y BBVA tienen acuerdos con las estaciones de servicio. Cuáles son los descuentos y cuánto se puede recuperar

Aprovechar los días de descuento y revisar los topes de reintegro permite reducir el gasto mensual en combustible.

Las ofertas varían por día, medio de pago (bancos, billeteras virtuales) y uso de sus aplicaciones, como Shell Box o Axion ON.

Petroleras como YPF, Shell, Axion y Puma Energy ofrecen hasta 30% de descuentos en nafta y combustible durante noviembre.

Durante noviembre, distintas petroleras ofrecerán hasta 30% de descuento, junto con bancos, tarjetas y billeteras virtuales, en la carga de nafta y combustible mediante descuentos de:

YPF

Shell

Axion

Puma Energy

Los beneficios varían según el día de la semana, el combustible elegido y el medio de pago, por lo que conocer las condiciones de cada propuesta permite reducir el gasto mensual.

Las promociones incluyen distinto tipos de reintegro para clientes que cobran su sueldo en determinadas entidades, descuentos especiales para usuarios de segmentos premium y beneficios adicionales por utilizar las aplicaciones de las petroleras.

En este contexto, aprovechar los días de descuento y revisar los topes de devolución son clave para sacar el máximo provecho de cada promoción.

YPF ofrece hasta 30% de descuento en nafta con bancos y billeteras

YPF concentra buena parte de sus beneficios en la App YPF, donde los usuarios pueden acceder a promociones bancarias y del programa ServiClub.

Entre las principales promociones se encuentran:

10% off todos los días con dinero en cuenta desde App YPF, con un tope de $5.000 por semana

15% off los martes en combustibles Infinia e Infinia Diesel

3% off al utilizar terminales de autodespacho

6% off por cargar combustible entre las 00 y las 6 desde la aplicación

A estos beneficios se suman los acuerdos con bancos y billeteras virtuales. Entre los más destacados aparecen:

Banco Ciudad: 10% los domingos, tope de $10.000 mensuales

Banco Provincia: 10% los lunes con tarjetas Mastercard desde App YPF, con un tope semanal de $6.000

Banco Nación: 20% los viernes con BNA+ y tarjetas de crédito Visa o Mastercard, con un tope mensual de $10.000

BBVA: 20% los sábados con tarjetas de crédito vinculadas a MODO, con un reintegro máximo de $8.000 por semana

Banco Macro: hasta 30% los miércoles mediante MODO. El beneficio alcanza un tope de $8.000 para clientes generales y de $20.000 para usuarios Selecta

Banco Galicia: hasta 25% los lunes para quienes acrediten su sueldo en la entidad, con un tope de $20.000 mensuales

Shell ofrece descuentos de hasta 30% con Shell Box

Shell también cuenta con promociones propias y acuerdos con entidades financieras: su principal herramienta es Shell Box, la aplicación que permite pagar desde el celular y acceder a descuentos y puntos. Entre los beneficios directos se destacan:

Miércoles: 10% de descuento en combustibles V-Power desde Shell Box, con un tope semanal de $5.000.

De lunes a viernes: 10% de descuento en V-Power para suscriptores de Tarjeta 365, con un límite semanal de $5.000.

Jueves: 10% de descuento con Jumbo+ y Vea Ahorro, con un 5% adicional a través de Cencopay.

En cuanto a los beneficios bancarios, estas son algunas de las promociones disponibles:

Banco Ciudad : hasta 20% los domingos, con un tope mensual de $20.000 para clientes que acreditan haberes.

Banco Nación: 20% los viernes pagando con BNA+, con un límite de $10.000 al mes.

BBVA: 20% los sábados mediante MODO, con un tope semanal de $8.000.

Banco Santander: 15% los jueves para clientes Select, pagando desde Shell Box con tarjetas Visa crédito. El tope es de $15.000 mensuales.

Banco Galicia: hasta 25% los lunes para quienes acreditan su sueldo, con un límite de $20.000 al mes.

Banco Macro: hasta 30% los miércoles para clientes Selecta, con un tope mensual de $20.000.

Además, Shell Box permite acumular kilómetros por cada litro de combustible cargado. Esos puntos pueden canjearse por saldo para futuras cargas o productos en las tiendas Select.

Axion ofrece hasta 30% de ahorro con la app ON

Axion organiza sus promociones a través de ON, su aplicación de fidelización, que combina descuentos propios con beneficios de bancos y billeteras virtuales. Entre las promociones directas se encuentran:

Lunes y viernes: 10% de descuento en combustibles Quantium y Quantium Diesel, con topes mensuales de entre $7.000 y $14.000.

Todos los días: 5% de descuento en nafta Súper para cargas de al menos 25 litros.

También hay acuerdos con distintas entidades financieras:

Banco Ciudad: hasta 20% los domingos para clientes que acreditan haberes, con un tope mensual de $20.000.

Banco Nación: 20% los viernes con BNA+, con un límite de $10.000 al mes.

BBVA : 20% los sábados con tarjetas de crédito vinculadas a MODO, con un tope semanal de $8.000.

Banco Galicia: hasta 25% los lunes para clientes que cobran su sueldo en la entidad, con un máximo de $20.000 mensuales.

Banco Macro : hasta 30% los miércoles para clientes Selecta, con un tope de $20.000 al mes.

Banco Santander: 15% los jueves para clientes Select, con un límite mensual de $15.000.

Además, el programa ON permite acumular puntos con cada operación para utilizarlos en futuras cargas o en las tiendas de conveniencia On The Run.

Puma Energy ofrece hasta 30% de descuento con Puma Pris

Puma Energy también combina descuentos propios con promociones bancarias. Para acceder a buena parte de los beneficios, los usuarios deben utilizar Puma Pris, su aplicación de fidelización.

El descuento directo más destacado es el del 10% los miércoles en nafta Súper, Max Premium e Ion Diesel, desde la aplicación mediante código QR. A esto se suman los acuerdos con bancos y billeteras:

Banco Nación: 20% los viernes con BNA+, con un tope mensual de $10.000.

Banco Santander: 15% los martes con tarjetas de crédito desde Puma Pris, con un límite de $10.000 al mes.

Banco Macro: hasta 30% los miércoles para clientes Selecta, con un tope mensual de $20.000.

Banco Supervielle: hasta 20% los domingos mediante MODO, con un máximo de $15.000 mensuales.

Banco Galicia: hasta 25% los lunes para quienes acreditan haberes, con topes de entre $15.000 y $20.000 mensuales.

BBVA: 20% los sábados desde Puma Pris mediante MODO, con un tope semanal de $8.000.

Por otra parte, Puma Pris permite acumular créditos por cada litro de combustible cargado para utilizarlos como medio de pago en futuras compras.