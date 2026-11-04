A medida que la IA automatiza tareas rutinarias, crece la necesidad de profesionales que supervisen, coordinen su implementación y gestionen riesgos

Las empresas recurren a freelancers y modelos flexibles para cubrir la creciente brecha de talento IA, según Randstad.

El 61% de empleadores busca más habilidades blandas que técnicas, clave para supervisar y gestionar riesgos de la IA.

Las búsquedas de profesionales con habilidades en Inteligencia Artificial (IA) se quintuplicaron, redefiniendo el mercado laboral IT global.

La inteligencia artificial cambió para siempre al mercado laboral. Sin embargo, lejos de reemplazar profesionales, este cambio de paradigma impulsa una mayor demanda de talento especializado.

Según un informe global de Randstad, el 86% de las empresas está ampliando sus equipos de IT, mientras que las búsquedas laborales que requieren habilidades específicas en inteligencia artificial (IA) se quintuplicaron durante el último año.

Las empresas buscan más expertos en IA y cambian las reglas del empleo IT

El estudio Tech Talent in Transition: Building the AI-Ready Workforce detalla que las compañías ya no buscan únicamente conocimientos técnicos.

A medida que la IA automatiza tareas rutinarias, crece la necesidad de profesionales capaces de supervisar estas herramientas, coordinar su implementación y gestionar riesgos.

De hecho, el 61% de los empleadores sostiene que le resulta más difícil encontrar personas con habilidades humanas, como pensamiento crítico y comunicación, que trabajadores con conocimientos exclusivamente técnicos.

La competencia por estos perfiles también se extendió más allá de las empresas tecnológicas. En banca y finanzas, por ejemplo, los ingenieros de software cobran salarios un 13% superiores a los de sus pares en compañías del sector IT, mientras que en salud y ciencias de la vida la diferencia llega al 17%.

Se quintuplicaron las búsquedas laborales con habilidades en IA, según un informe de Randstad

Asimismo, el 55% de las organizaciones no tecnológicas ya se encuentra en proceso de incorporar profesionales provenientes de la industria.

Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay, sostuvo que el mercado laboral necesita profesionales de tecnología con un perfil más amplio e integral, que combine conocimientos técnicos y habilidades en IA con un buen desarrollo de competencias interpersonales.

Frente al pensamiento habitual de que la IA reemplazará las tareas rutinarias del trabajo, Carolina Cianfagna, CEO de We Global Talent, opina que "simplemente se reemplazarán las tareas mecánicas o repetitivas y a las personas que se nieguen a usarla e integrarla a su día a día".

Las compañías aceleran la búsqueda de freelancers expertos en IA

Con respecto a la escasez de especialistas, las empresas combinan la contratación de nuevos talentos con la capacitación de sus propios equipos y la incorporación de trabajadores externos.

En ese sentido, el 63% identifica los modelos de contratación flexibles —como freelancers, consultores y profesionales contratados por proyecto— como su primera alternativa para cubrir las brechas de habilidades en IA.

En ese contexto, Avila remarca que las organizaciones están ampliando su concepto de fuerza laboral más allá de la dotación fija y destaca que las empresas incorporan personal tercerizado, equipos temporarios, consultores, freelancers y proveedores estratégicos mediante esquemas de contratación diversos.

El informe también advierte sobre una brecha de género: las mujeres representan el 31% de los profesionales con habilidades emergentes en IA, frente al 36% de quienes cuentan con competencias tecnológicas consolidadas.