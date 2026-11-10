El multimillonario afirmó que, a fines de 2025, comprendió que los sistemas de IA ya habían superado su propia capacidad para escribir software

Advierte que la mayoría de funciones laborales sufrirá presión en 2 décadas y propone gravar la IA para mitigar la desigualdad.

El cofundador de Microsoft ve la IA como un "evento evolutivo" que redefinirá la productividad y el futuro del trabajo.

Bill Gates confiesa que la inteligencia artificial dejó obsoletas sus habilidades de programación desde fines de 2025.

Bill Gates, el cofundador de Microsoft, admitió que la inteligencia artificial (IA) dejó obsoletas las habilidades de programación que cultivó desde su adolescencia.

El multimillonario afirmó que, a fines de 2025, comprendió que los sistemas de IA ya habían superado su propia capacidad para escribir software, un cambio que considera parte de una transformación histórica del trabajo y la economía.

Bill Gates admitió que la inteligencia artificial volvió obsoletas sus habilidades para programar

Gates realizó la declaración durante una entrevista con el diario británico The Observer, publicada a fines de octubre.

"A finales del año pasado fue cuando mis propias habilidades de programación, con las que me obsesioné desde que tenía 13 años, vi que básicamente se habían vuelto obsoletas", reconoció el empresario.

El fundador de Microsoft, que construyó su carrera sobre la programación y el desarrollo de software, explicó que la era en la que una persona podía aspirar a ser el mejor programador del mundo quedó atrás.

Para Gates, el salto en las capacidades de los modelos de IA modificó de manera irreversible la forma en que se crea tecnología.

En una entrevista posterior con el Financial Times, Gates precisó que la capacidad de programación de la IA comenzó a superar a la humana hacia fines del año pasado.

Señaló que herramientas vinculadas al desarrollo de software, incluidas las basadas en modelos avanzados de código, alcanzaron un nivel de desempeño superior al de cualquier programador humano.

El empresario no planteó que la programación desaparezca como disciplina, sino que el valor del trabajo cambia. La tarea de escribir líneas de código deja de ser el principal cuello de botella; el desafío se desplaza hacia definir problemas, diseñar sistemas, validar resultados y tomar decisiones sobre qué construir.

Gates describió la irrupción de la IA como un "evento evolutivo", comparable, en su visión, con la transición de los primates a los seres humanos.

Consideró que la tecnología no será una innovación más dentro de la economía digital, sino una fuerza capaz de redefinir la productividad, la organización del trabajo y la distribución del ingreso.

En ese marco, anticipó que la IA podría reemplazar progresivamente habilidades vinculadas a la invención, el trabajo de oficina y, más adelante, parte del trabajo físico mediante robots humanoides.

Bill Gates alertó que la inteligencia artificial amenaza con transformar millones de empleos

El cambio rotundo que propone Gates para regular a la IA

Su advertencia no se limita a los programadores: sostiene que la mayoría de las funciones laborales enfrentará una presión creciente durante las próximas dos décadas.

El cofundador de Microsoft también advirtió sobre las consecuencias sociales de esa transición. Remarcó que las empresas tienen incentivos equivocados cuando adoptan la lógica de "contratar robots, despedir humanos y no volver a mirar atrás", una dinámica que, según él, puede amplificar la desigualdad si no se acompaña de políticas públicas.

Por eso, Gates propuso estudiar mecanismos de financiamiento para redes de protección social, incluida la posibilidad de gravar el uso de inteligencia artificial, por ejemplo, a través de un impuesto sobre los tokens consumidos por los sistemas.

La idea busca que parte de la productividad generada por la automatización se destine a sostener a los trabajadores desplazados.

La declaración tiene un peso particular porque proviene de uno de los principales arquitectos de la era del software personal. Gates comenzó a programar a los 13 años y convirtió esa habilidad en la base de Microsoft, una compañía que definió la industria tecnológica durante décadas.