El índice trepó a 982 puntos y suma 440 unidades desde julio. Dudas por el resultado en EE.UU., vencimientos a 2027 y reservas presionan a la deuda

Los activos soberanos argentinos atraviesan una jornada de marcado castigo financiero tanto en la plaza doméstica como en Wall Street. Este jueves el riesgo país escaló hasta los 982 puntos básicos, ubicándose al borde de la barrera psicológica de las 1.000 unidades y profundizando un deterioro que se inició a mediados de julio, cuando había tocado un piso de 402 puntos.

La presión vendedora golpeó de lleno sobre la curva de bonos soberanos en dólares, donde se registraron bajas generalizadas que alcanzaron casi el 3% en los plazos más largos, encabezadas por el Global 2046 con una caída del 2,6%.

El movimiento negativo se profundizó tras conocerse el resultado de las elecciones de medio término en los Estados Unidos -donde el triunfo demócrata significó un revés político para Donald Trump-, pero los analistas de la City coinciden en que los factores locales y las dudas sobre la sostenibilidad del esquema fiscal rumbo a 2027 pesan con igual fuerza en la cotización.

A contramano del segmento de renta fija, las acciones locales operan con signo dispar: el índice MSCI Merval avanza 0,6% hasta los 87.865 puntos, apoyado por mejoras en Grupo Supervielle (+1,9%), Edenor (+1,4%) y BYMA (+1%), aunque los certificados de empresas argentinas (ADR) retroceden hasta 3% en Nueva York.

En el plano cambiario, el dólar mayorista opera estable en $1.545, mientras que en la ventanilla del Banco Nación se comercializa a $1.570.

¿Por qué sube el riesgo país y qué variables mira la City hacia 2027?

El encarecimiento del crédito soberano responde a una combinación de fragilidad macroeconómica interna y endurecimiento de las condiciones financieras globales.

Un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI) destaca que el indicador ya acumulaba una suba cercana a los 440 puntos básicos antes del comicio en EE.UU., reflejando que los operadores incorporan en sus modelos el cronograma electoral de 2027 y la capacidad de la gestión actual de sostener el ajuste. A la desaceleración de la actividad económica interna y las dudas sobre la acumulación genuina de reservas se sumó el escenario regional: la depreciación del real en Brasil tras la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva sumó ruido sobre el comercio bilateral, mientras la City sigue de cerca los vencimientos de deuda de enero por u$s4.400 millones.

En el frente internacional, la tasa de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años por encima del 5% succiona liquidez hacia activos libres de riesgo, obligando a los títulos locales a rendir con mayor descuento. Como advierten en el mercado, un riesgo país cercano a los 1.000 puntos no anticipa una cesación de pagos inminente, pero cierra el acceso al crédito voluntario para el sector público y encarece las emisiones de deuda para las empresas argentinas.