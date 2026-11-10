Los plazos fijos UVA ajustan el capital según la inflación y acumularon un crecimiento de 632,9% en 2026, hasta superar los $2 billones en depósitos

Su expansión es más acelerada que la de los depósitos tradicionales, convirtiéndose en una opción clave para el ahorro en pesos.

Este instrumento ajusta el capital por el IPC del INDEC y requiere un período mínimo de 90 días para mantener el valor del dinero.

Los plazos fijos UVA crecieron 632,9% en 2026, superando los $2 billones, según el BCRA, como protección de la inflación.

Los plazos fijos UVA se convirtieron en una de las alternativas elegidas por los ahorristas que buscan proteger sus pesos de la inflación durante 2026.

Este instrumento, que ajusta el capital según la evolución de los precios, registró un fuerte crecimiento en los depósitos y alcanzó los $2 billones, de acuerdo con datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El volumen de estas colocaciones aumentó 12,9% durante el último mes y acumuló una suba de 632,9% desde el comienzo del año. Si se compara con el mismo período de 2025, el incremento llegó al 790,1%.

A diferencia de otras alternativas de ahorro en moneda local, este mecanismo permite actualizar el dinero depositado de acuerdo con la inflación. De esta manera, busca evitar que los pesos pierdan capacidad de compra mientras permanecen invertidos.

Cómo funciona el plazo fijo UVA

La principal diferencia respecto de un plazo fijo tradicional está en la forma de calcular el rendimiento. Cuando una persona constituye un depósito UVA, el capital se transforma en Unidades de Valor Adquisitivo, una unidad cuyo valor se modifica diariamente según la evolución del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).

Este indicador sigue la variación de los precios a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Al momento del vencimiento, el banco devuelve el equivalente en pesos de las UVA acumuladas.

Sobre ese capital actualizado también puede aplicarse una tasa adicional, que depende de cada entidad financiera y suele ubicarse entre el 0% y el 1% anual.

Así, si durante el período de inversión aumenta el costo de vida, también sube el valor de las unidades en las que está expresado el depósito. El resultado es un monto nominal mayor, que busca acompañar la inflación acumulada.

Cuánto tiempo hay que dejar el dinero invertido

Uno de los aspectos que deben tener en cuenta quienes evalúan esta alternativa es que no permite disponer libremente del dinero. Los plazos fijos UVA tienen un período mínimo de colocación de 90 días, por lo que requieren que el ahorrista pueda prescindir de esos fondos durante al menos tres meses.

Algunas entidades ofrecen una modalidad precancelable, que permite retirar el depósito antes de su vencimiento una vez cumplido el período mínimo establecido por el banco. Sin embargo, en ese caso se pierde el beneficio del ajuste completo por UVA y se cobra una tasa de interés menor.

Esta condición diferencia al instrumento de otras opciones de liquidez inmediata, como los fondos comunes de inversión money market, que permiten rescatar el dinero en plazos mucho más cortos.

Por eso, antes de invertir, es importante considerar cuándo se necesitarán los pesos y si existe la posibilidad de mantenerlos inmovilizados durante todo el período.

Los depósitos UVA crecieron más que los tradicionales

La evolución de los datos del BCRA muestra el avance de las colocaciones ajustadas por inflación. El stock de depósitos a plazo fijo UVA/CER superó los $2 billones, mientras que los plazos fijos tradicionales alcanzaron los $95 billones.

Aunque los depósitos indexados todavía representan una porción menor del total, su expansión durante 2026 fue considerablemente más acelerada.

El crecimiento refleja el interés por alternativas que permitan mantener el valor de los ahorros en moneda local, especialmente cuando existe incertidumbre sobre la evolución de los precios de cara al 2027.