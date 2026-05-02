El peso es la moneda que más se valorizó este año a nivel global y, con el dólar "planchado" en el mercado local, los ahorristas se pregutan si es mejor apostar en verde o al plazo fijo en divisa nacional.

Plazo fijo vs. dólar: cuál conviene más

El analista económico Damián Di Pace plantea: "¿Sabés si tu plata puesta en un plazo fijo UVA con tasa del 4,5% nominal anual le va a ganar al dólar de acá a diciembre del 2026? ¿Qué cálculo deberías hacer?".

Y responde: "Ponés plata en abril en un plazo fijo UVA con 4,5% de tasa nominal anual y ajusta por inflación. Proyección de mercado te va a dar 18,9%, casi un 19% de la inflación más el 4,5% de tasa fija"

"Resultado, 22,7% nominal en pesos. O sea, tu plata crece más que la inflación y encima le saca ventaja al dólar. El UVA es el crack silencioso", completa.

Del otro lado del ring, Di Pace señala que "el dólar, según el Relevamiento Mensual de Expectativas (REM) del Banco Central de la República Argentina, pasará de $1.420 en abril a $1.700 pesos en diciembre. La suba sería del 19,7%".

El experto remarca que "el UVA le gana por knockout, pero si el dólar toca el techo de la banda cambiaría, $1.986, sube 39,8%. Ahí el UVA pierde, pero el mercado no espera que llegue ahí. El consenso de mercado espera que el billete esté en $1.700 en diciembre".

"Es decir, el plazo fijo UVA le estaría ganando al dólar que todos esperan. Resumen, si querés dormir tranquilo y que tu plata trabaje más que el dólar, el plazo fijo UVA, 4,5% de tasa nominal anual, es un gran aliado en 2026. No es magia, es matemática argentina", refuerza.

Otras opciones para los ahorros

"El plazo fijo en pesos le ganó de calle al dólar oficial. Sí, te lo digo claro: muchos que se fueron al dólar terminaron perdiendo poder de compra", dispara el analista económico Damián Di Pace.

Según el experto, "la gente ve que el peso se devalúa siempre y piensa 'ahora me compro dólares ya', pero en los últimos 6 meses pasó al revés".

De esta forma, remarca, "el dólar oficial mayorista se quedó casi quieto, incluso bajó un poco. Se apreció el peso. Mientras tanto, si renovaste plazo fijo todos los meses, tu plata creció con interés compuesto".

"El plazo fijo tradicional, renovando mes a mes, rindió alrededor del 18% al 22% nominal en ese periodo, con tasas que bajaron, pero con el efecto de interés compuesto compensaste", señala.

Y agrega que "el dólar oficial mayorista, casi no se movió o directamente perdió contra la inflación. En algunos meses, hasta cayó".

Di Pace plantea: "Por ahora, San Martín le viene ganando a Washington. Entonces, ¿qué hacer ahora mirando para adelante?". Y enumera algunas opciones:

"En el corto plazo, próximos meses, todavía puede convenir quedarse en pesos porque el dólar oficial sigue planchado por las bandas del Banco Central. Las tasas, aunque más bajas, siguen dando un rinde mensual decente"

por las bandas del Banco Central. Las tasas, aunque más bajas, siguen dando un rinde mensual decente" "La inflación va a bajar de a poco. Hacé esto: muy corto plazo, días, semanas, cauciones o fondos comunes de inversión money market "

" "Compará tasas de plazo fijo en diferentes bancos. Renová mes a mes o mirá opciones UVA si querés protección extra. No dejes todo quieto en la cuenta común que no rinde nada"

"Si querés ir un poco arriba, tenés LECAP. Las Letras del Tesoro suelen pagar un poco más que el plazo fijo. Podés venderlas antes si necesitás la plata"

Por último, subraya: "Regla de oro, no pongas todo en un solo lugar. Diversificá en dos, tres opciones y revisá tasas cada mes porque cambian rápido".