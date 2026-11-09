El banco consideró que el índice podría tocar entre 7.100 y 7.300 puntos antes de recuperar terreno y avanzar hacia los 8.000 puntos al final del año

RBC Capital Markets y JPMorgan coinciden: la corrección del mercado es una oportunidad de inversión.

Mike Wilson (Morgan Stanley) estima que el índice tocará un mínimo de 7.100-7.300 puntos antes de repuntar.

Morgan Stanley proyecta el fin de la corrección del S&P 500, anticipando un rebote a 8.000 puntos para fin de 2026.

Morgan Stanley indicó que la corrección del S&P 500 está próxima a llegar a su fin y anticipó un posible rebote hacia el cierre de 2026.

El banco consideró que el índice podría tocar una zona de mínimo entre 7.100 y 7.300 puntos antes de recuperar terreno y avanzar hacia su objetivo de 8.000 puntos al final del año.

Morgan Stanley anticipa fuerte rebote del S&P 500 tras su corrección

El estratega jefe de acciones estadounidenses de Morgan Stanley, Mike Wilson, sostuvo que la corrección que comenzó en junio está en su "última entrada".

En su visión, el mercado ya registró la mayor parte del daño subyacente y el S&P 500 se acerca a la zona de soporte definida por el banco.

Wilson explicó que la última etapa de la corrección suele caracterizarse por un estrechamiento de la amplitud del mercado. Ese proceso se materializará, según el banco, mientras el índice se acerca a su rango bajista y la amplitud se aleja de sus mínimos.

Morgan Stanley ubicó el posible mínimo del S&P 500 entre 7.100 y 7.300 puntos. Esa zona representa una caída de hasta 8% desde los niveles previos a la corrección y coincide con la media móvil de 200 días del índice.

Morgan Stanley mantiene su meta de 8.000 puntos para el S&P 500 y proyecta 8.500 a mediados de 2027

El banco resaltó que un retesteo de los mínimos de la semana pasada podría preparar el terreno para un rebote de fin de año. La estrategia de Morgan Stanley apunta a aprovechar ese escenario para aumentar la exposición a acciones cíclicas de alta calidad con revisiones positivas de ganancias.

Morgan Stanley mantiene su objetivo de 8.000 puntos para el S&P 500 al cierre de 2026. Esa referencia implica un potencial de suba cercano al 12% desde el mínimo proyectado por el banco.

El banco también proyectó que el índice alcance los 8.500 puntos a mediados de 2027. Esa estimación refleja una visión de recuperación más amplia, aunque condicionada a la evolución de las tasas, la liquidez y las ganancias corporativas.

Las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos fueron uno de los factores que Morgan Stanley identificó como catalizador de la recuperación. El banco destacó que la resolución de la incertidumbre política eliminaría una de las principales fuentes de presión sobre los mercados.

La corrección también estuvo asociada a preocupaciones sobre la inteligencia artificial y a tensiones de liquidez. El banco remarcó que la resolución de esos factores podría sentar las bases para una recuperación más sostenida.

RBC y JPMorgan se suman a Morgan Stanley y creen que la caída del S&P 500 está por finalizar

Además de Morgan Stanley, RBC Capital Markets y JPMorgan coincidieron en que la corrección del S&P 500 podría estar cerca de agotarse. Las tres entidades están de acuerdo en que la caída reciente creó condiciones para una recuperación, aunque advierten que los fundamentos y las ganancias corporativas seguirán siendo decisivos para 2027.

RBC Capital Markets compartió la visión de que el mercado podría estar cerca de encontrar un piso. La entidad detalló que la caída reciente no refleja necesariamente un colapso de la tesis de inteligencia artificial; en su lugar, representaría una corrección técnica dentro de una tendencia de fondo más amplia.

El banco sostuvo que el selloff reciente puede ser una señal de que la corrección está llegando a su fin, en lugar de anticipar una caída más profunda. Esa lectura se alinea con la idea de que el mercado ya descontó buena parte del deterioro de la amplitud y de la debilidad de las acciones individuales.

JPMorgan también anticipó que la corrección podría estar cerca de agotarse. La entidad considera que la caída reciente creó una oportunidad para aumentar la exposición a acciones de calidad, especialmente en el segmento cíclico.

El banco advirtió, sin embargo, que los fundamentos seguirán siendo determinantes para 2027. La evolución de las ganancias corporativas, las tasas y la liquidez definirán si la recuperación puede sostenerse en el tiempo.