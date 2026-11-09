El apoyo de Washington fue clave para Milei, pero el nuevo Congreso estadounidense podría complicar futuras intervenciones financieras

La devaluación no es automática; la evolución del dólar dependerá de los fundamentos económicos y la estabilidad argentina en 2027.

Un Congreso opositor en EE.UU. podría dificultar nuevas ayudas financieras, elevando la prima de riesgo para Argentina.

La derrota legislativa de Donald Trump suma incertidumbre a los activos argentinos, tras el respaldo de Washington a Milei en 2025.

La derrota legislativa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suma un nuevo factor de incertidumbre para los activos argentinos, en un contexto en el que el respaldo financiero que Washington brindó al gobierno de Javier Milei durante 2025 tuvo un papel clave en la estabilización de las expectativas del mercado.

Sin embargo, este resultado electoral no debe interpretarse como una señal automática de devaluación ni como el fin del apoyo estadounidense. Trump aún conserva facultades ejecutivas y los acuerdos vigentes no quedan sin efecto por un cambio en la composición del Congreso.

El principal cambio es político. Con un Congreso opositor, nuevas intervenciones financieras podrían enfrentar mayores cuestionamientos y controles. El Tesoro estadounidense conserva herramientas para actuar, pero el mercado también evalúa la previsibilidad de ese respaldo.

Si los inversores comienzan a percibir que una eventual asistencia será más difícil de implementar, pueden exigir una prima de riesgo mayor para mantener activos argentinos.

En el mercado cambiario, el primer efecto puede aparecer en las expectativas y en los dólares financieros. Una mayor incertidumbre suele aumentar la demanda de cobertura, especialmente cuando coincide con caídas de bonos y acciones.

Pero esto no implica necesariamente una suba sostenida del dólar por el resultado electoral estadounidense. Para eso tendría que producirse un deterioro más persistente de la confianza o de las condiciones financieras locales.

También hay que considerar que Argentina llega a este escenario con señales económicas mixtas. La acumulación de reservas durante 2026 fue uno de los aspectos positivos, pero los últimos datos de actividad mostraron una recuperación débil, con dificultades en industria y comercio. A eso se suma el riesgo político que los mercados empiezan a incorporar de cara a las elecciones presidenciales argentinas de 2027.

Por eso, resulta especialmente importante seguir la evolución del riesgo país, los bonos soberanos y la brecha cambiaria. Si la reacción queda limitada a algunas ruedas de volatilidad, el impacto sobre el dólar podría ser transitorio.

En cambio, si aumenta de manera sostenida la prima de riesgo argentina y se deterioran las expectativas de financiamiento, la presión cambiaria podría prolongarse. No es lo mismo una corrección de mercado que un cambio estructural en las expectativas.

El respaldo estadounidense fue importante para estabilizar las expectativas financieras, pero Argentina no puede depender permanentemente de la posibilidad de una intervención externa.

Para que el dólar mantenga una trayectoria ordenada durante 2027, será fundamental sostener los equilibrios macroeconómicos, recuperar crecimiento y reducir la incertidumbre sobre el financiamiento.

La elección estadounidense puede aumentar la volatilidad, pero la evolución del dólar seguirá dependiendo principalmente de los fundamentos económicos argentinos.

*Por Nicolás Parreira, economista y director de Grupo Sigma.