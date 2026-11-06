La empresa mantendrá sus inversiones en infraestructura de IA, en un contexto de rechazo a nuevos proyectos por su consumo de energía y agua

La empresa necesita ampliar capacidad para entrenar modelos y operar ChatGPT, afrontando preocupaciones por energía y agua.

Sarah Friar, CFO de OpenAI, confirmó la expansión tras el rechazo a 40 de 41 proyectos de centros de datos en elecciones.

OpenAI mantendrá su inversión en infraestructura de IA para satisfacer la demanda, pese al rechazo local a centros de datos.

OpenAI continuará con su inversión en centros de datos e infraestructura de inteligencia artificial, pese al rechazo que recibieron varios proyectos en las elecciones locales de Estados Unidos.

Sarah Friar, directora financiera de la compañía, explicó que la empresa necesita ampliar su capacidad para responder a la demanda de sus clientes.

La ejecutiva realizó estas declaraciones, luego de los resultados de las elecciones de mitad de mandato en los Estados Unidos.

En varias localidades, los votantes rechazaron iniciativas vinculadas con la construcción de nuevos centros de datos, algo que refleja una creciente resistencia a este tipo de instalaciones.

Según los datos publicados, 40 de las 41 propuestas sometidas a votación para construir estos complejos fueron rechazadas.

Entre las principales preocupaciones de las comunidades aparecen el consumo de electricidad y agua, el impacto ambiental y los costos que estas instalaciones pueden generar para los vecinos.

Por qué OpenAI seguirá invirtiendo en infraestructura

Friar sostuvo que la prioridad de OpenAI es encontrar la manera de invertir para satisfacer la demanda de sus clientes.

La compañía necesita una infraestructura cada vez mayor para entrenar y ejecutar sus modelos de IA, además de responder al crecimiento del uso de herramientas como ChatGPT.

Los centros de datos son una pieza clave de ese negocio: concentran los servidores, procesadores y sistemas de almacenamiento necesarios para que los modelos funcionen.

Su expansión también requiere grandes cantidades de energía, agua y capacidad de conexión.

Friar no detalló cuánto dinero destinará OpenAI a nuevos proyectos ni qué ubicaciones están previstas.

Sin embargo, dejó en claro que la oposición registrada en las urnas no modificará la intención de continuar con la ampliación de su infraestructura.

El desafío de financiar la expansión de la IA

La construcción de centros de datos también representa un desafío financiero para las empresas tecnológicas.

Estas instalaciones requieren inversiones millonarias y acuerdos de largo plazo para garantizar el acceso a energía, chips y capacidad de procesamiento.

En ese escenario, OpenAI necesita sostener sus vínculos con grandes proveedores de infraestructura, conocidos como hiperescaladores, y conseguir capital para financiar su crecimiento.

La declaración de Friar apunta a esa necesidad: la empresa busca mantener la capacidad necesaria para atender a sus clientes, incluso en un contexto de mayor resistencia social a los centros de datos.

Por ahora, se desconocen nuevas inversiones ni proyectos. Su mensaje fue que OpenAI apostará por la infraestructura que necesita para expandir sus servicios de IA, aunque deberá hacerlo en un escenario donde las comunidades y las autoridades locales tienen cada vez más peso en la aprobación de estos proyectos.