La firma busca captar hasta u$s30.000 millones en una operación que se perfila como un puente financiero antes de una posible salida a bolsa en 2027

OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, redujo a u$s1,25 billones el objetivo de valoración para su nueva ronda de financiación, unos u$s150.000 millones por debajo de los u$s1,4 billones que había presentado a inversores a comienzos de octubre.

La compañía busca captar hasta u$s30.000 millones en una operación que se perfila como un puente financiero antes de una posible salida a bolsa en 2027.

OpenAI bajó su valoración en u$s150.000 millones y ahora busca captar hasta u$s30.000 millones

La rebaja se produjo en la etapa final de las conversaciones, después de que algunos inversores manifestaran reservas sobre el precio inicial.

La cifra de u$s1,25 billones corresponde a una valoración "pre-money", es decir, previa a la incorporación del nuevo capital, y las negociaciones seguían abiertas al cierre de esta edición.

La ronda estaría siendo liderada por inversores de Emiratos Árabes Unidos y por el fondo Coatue. OpenAI comunicó a los potenciales aportantes que tiene plazo hasta el 30 de octubre para comprometer capital.

Pese al recorte, la valoración implícita es aún muy superior a la de marzo de 2026, cuando OpenAI fue valuada en unos u$s852.000 millones. El nuevo objetivo implica un aumento cercano al 50% en apenas siete meses.

OpenAI negocia una financiación multimillonaria antes de salir a bolsa. (Imagen creada con IA)

La operación permitiría a la creadora de ChatGPT reforzar su balance antes de un posible debut bursátil, previsto para el primer semestre de 2027. No obstante, la compañía todavía no fijó una fecha oficial para la oferta pública inicial.

Aunque OpenAI mantiene un crecimiento acelerado y una posición dominante en IA generativa, el mercado comenzó a exigir más evidencia sobre la relación entre gastos de infraestructura, ingresos y rentabilidad futura.

El movimiento también ocurre en un contexto más exigente para las empresas de inteligencia artificial, con mayor escrutinio sobre el costo de chips, centros de datos y energía.