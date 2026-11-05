La crisis bancaria y política paraguaya disparó la cotización de USDT, que superó los 6.000 guaraníes y captó la atención de Paolo Ardoino.

La incertidumbre financiera en Paraguay disparó el precio de stablecoins como USDT; Paolo Ardoino de Tether dijo "Fly to safety".

La crisis del Ueno Bank, con solvencia bajo el 50%, dejó 3 millones de clientes sin acceso a fondos y afectó u$s380M del IPS.

El dólar digital USDT en Paraguay alcanzó máximos de 7 meses tras la intervención del Ueno Bank por su crisis de solvencia.

La crisis financiera y política que sacude a Paraguay tras la intervención de Ueno Bank impactó en mercado cripto: el precio del dólar digital USDT se disparó frente al guaraní y alcanzó máximos de siete meses.

El fenómeno llegó hasta Paolo Ardoino, CEO de Tether, quien reaccionó públicamente ante la creciente demanda de la stablecoin con una definición contundente: "Fly to safety" (huida hacia la seguridad).

La incertidumbre no se limita a una entidad financiera: involucra a millones de clientes, fondos públicos, autoridades monetarias y hasta al presidente paraguayo Santiago Peña, que presentó su renuncia.

Según datos difundidos por el empresario y referente bitcoiner Samson Mow, USDT pasó de cotizar alrededor de 5.692 guaraníes el 15 de octubre hasta los 6.151 guaraníes, su nivel más elevado desde mayo. Sin embargo, en el panel de CriptoYA existen ofertas en el mercado persona a persona (P2P) con órdenes que piden hasta 6.500 guaraníes por dólar, hasta un 6% más que el valor del billete verde.

Por qué se disparó el dólar cripto en Paraguay

El principal detonante del movimiento es la crisis de Ueno Bank, una de las entidades financieras digitales de mayor alcance del mercado paraguayo. El Banco Central del Paraguay (BCP) inició el procedimiento de resolución de la institución después de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo legal exigido.

La decisión dejó sin acceso a sus cuentas a cerca de 3 millones de clientes, una cifra equivalente a una porción significativa de la población del país. La entidad, controlada mayoritariamente por Grupo Vázquez, también administraba entre u$s800 millones y u$s850 millones en fondos públicos.

Entre los recursos afectados figuran aproximadamente u$s380 millones pertenecientes al Instituto de Previsión Social (IPS), organismo que administra fondos previsionales y de salud. El escenario generó preocupación entre ahorristas y empresas, que comenzaron a mirar con mayor atención alternativas para mantener liquidez y preservar el valor de sus fondos.

En ese contexto, las stablecoins aparecen como una alternativa para quienes buscan exposición al dólar sin depender exclusivamente de una cuenta bancaria tradicional. USDT, emitida por Tether, mantiene una paridad cercana a un dólar estadounidense y permite transferir valor mediante redes blockchain.

USDT supera los 6.000 guaraníes y llega a máximos de siete meses

La evolución de la cotización muestra la velocidad con la que cambió el escenario. De acuerdo con los datos difundidos por Samson Mow y recogidos por medios especializados, USDT pasó de unos 5.692 guaraníes a mediados de octubre a superar los 6.000 a comienzos de noviembre.

La suba resulta significativa porque se produce en paralelo a una crisis que puso en cuestión la confianza en una de las principales entidades financieras del país. Además, el dólar estadounidense también se fortaleció frente al guaraní durante ese período.

Por lo tanto, una parte del encarecimiento de USDT puede responder a la evolución del tipo de cambio y no exclusivamente a una mayor presión compradora sobre la stablecoin.