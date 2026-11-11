Cada vez hay mayor demanda de servicios financieros inmediatos, pero, al mismo tiempo, se evidencia una baja lealtad hacia los proveedores

Bancos y fintechs deben adaptarse a usuarios que priorizan inmediatez y experiencia, manteniendo la confianza con alertas antifraude.

Consumidores de LatAm usan pagos móviles para elegir soluciones; el 66,5% de argentinos aumentó sus servicios digitales.

La banca impulsada por la demanda transforma finanzas en LatAm; usuarios combinan entidades y reevalúan proveedores.

Un nuevo paradigma que está redireccionando los servicios financieros en la Argentina y América Latina.

Se trata de la banca impulsada por la demanda, en la que los usuarios conformaron sus propios ecosistemas financieros a la medida, combinando múltiples entidades y evaluando continuamente a sus proveedores en función de la conveniencia real de la experiencia.

Los pagos móviles e instantáneos permitieron a los consumidores argentinos y de la región combinar distintas soluciones financieras según su conveniencia, interactuando con múltiples entidades.

Dado que estos clientes reevalúan constantemente los servicios financieros, en lugar de mantener su lealtad a un único proveedor, los bancos, las empresas fintech y las plataformas de pago deben replantearse cómo satisfacer sus demandas que evolucionan con gran rapidez.

La inmediatez y la experiencia de uso están redefiniendo las expectativas de los usuarios de servicios financieros. La mayoría espera poder gestionar la totalidad de sus tareas financieras directamente desde su smartphone y considera indispensable que los pagos se procesen de manera instantánea 24/7.

En este contexto, la fidelidad hacia las marcas pierde fuerza: un dato revelador es que más de la mitad de los encuestados en un reporte de Sofi Tech Solutiones no siente una fidelidad sólida hacia su principal proveedor financiero, tanto que les resulta indiferente si el servicio proviene de un banco, un comercio minorista o una plataforma tecnológica.

Aunque los usuarios esperan encontrar herramientas financieras integradas en sus aplicaciones cotidianas, la confianza se mantiene como el pilar de retención definitivo, dado que señalan a las alertas proactivas contra el fraude como la funcionalidad esencial más crítica.

El reporte también destaca perfiles regionales y demográficos diferenciados en todos los mercados. En lo que respecta a la Argentina, el 66,5% de los encuestados utiliza servicios financieros digitales más que hace tres años.

En el caso de México, los usuarios muestran una mayor dependencia de un único proveedor (52,7%), acompañada de una importante demanda insatisfecha.

En Colombia el 65,7% de los consumidores prefiere aplicaciones financieras o billeteras digitales porque son más rápidas y sencillas.

*Por Gerardo Aguzzi, vicepresidente de Delivery & Client Success para Latinoamérica en SoFi Tech Solutions con base en Argentina.