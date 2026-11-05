Los clientes podrán financiar hasta el 100% de un 0 km o usado de hasta 10 años. La medida llega en un mercado automotor en caída

Es un préstamo personal no prendario. Un crédito de $15M a 36 meses inicia con cuotas de $662.022 (25%) vs $895.841 (46%).

Accedé a la tasa preferencial del 25% si cobrás sueldo en BNA, tenés tarjeta de crédito y seguro del auto por el banco. Plazo de 72 meses.

Banco Nación bajó al 25% la tasa de sus préstamos “+Autos con BNA” para financiar hasta el 100% de 0 km y usados, buscando reactivar el mercado.

El Banco Nación redujo a 25% la tasa de interés de su línea de préstamos "+Autos con BNA", que permite financiar hasta el 100% del valor de vehículos 0 km y usados.

La medida busca impulsar las operaciones en un mercado automotor que registró caídas en octubre, tanto en patentamientos como en transferencias de unidades usadas

La nueva tasa es fija, en pesos y tiene un plazo de hasta 72 meses, con un monto máximo de $50 millones. Ya se encuentra disponible desde hoy para quienes cumplan determinadas condiciones:

cobrar el sueldo o la jubilación en el Banco Nación

tener tarjeta de crédito de la entidad

contratar el seguro del vehículo a través del banco

Quienes no reúnan esos requisitos o prefieran no adherir a ellos podrán acceder a la financiación con una tasa del 46% TNA fija.

Créditos del Banco Nación para comprar autos: cuánto se paga por mes

Para dimensionar el costo del financiamiento, el Banco Nación indicó que un préstamo de $15 millones a 36 meses tiene una primera cuota de $662.022, IVA incluido, con la tasa preferencial del 25%.

En cambio, con la tasa general del 46%, la primera cuota asciende a $895.841 para el mismo monto y plazo. La diferencia supera los $233.000 en el primer pago.

La línea permite financiar hasta el 100% del precio de venta de autos nuevos y usados de hasta 10 años de antigüedad.

Además, se trata de un préstamo personal no prendario, por lo que no requiere inscribir una prenda sobre el vehículo ni afrontar los gastos administrativos asociados a ese trámite.

Cómo acceder al préstamo +Autos con BNA

La gestión se realiza de manera 100% digital en los concesionarios adheridos. El interesado debe presentar su DNI y, durante el trámite, se verifica que cobre su sueldo o jubilación en el Banco Nación y que tenga una tarjeta de crédito de la entidad.

Una vez aprobado el crédito, el comprador contrata el seguro del vehículo a través de Nación Seguros, con una cobertura mínima de Terceros Completos y débito automático en su tarjeta de crédito.

Además, quienes utilicen una Mastercard emitida por Banco Nación para debitar el seguro recibirán un reintegro del 100% de la primera cuota de la cobertura, gracias a un acuerdo entre ambas compañías.

Según datos de la entidad, en lo que va de 2026 se otorgaron más de 32.000 préstamos por un total superior a los $514.000 millones.

El monto promedio por operación ronda los $16 millones y la línea tiene presencia en las 24 provincias, a través de una red de más de 1.400 concesionarios adheridos.

El mercado automotor registró caídas en octubre

La decisión del Banco Nación llega en un momento de menor actividad para el sector. Según los datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), durante octubre se transfirieron 162.166 vehículos usados, un 2,6% menos que en el mismo mes de 2025. Frente a septiembre, la baja fue del 5,2%.

Con estos resultados, el acumulado de los primeros diez meses del año llegó a 1.539.549 operaciones, un retroceso del 4% interanual. El Volkswagen Gol volvió a liderar el ranking de usados, con 8.632 transferencias.

En el segmento de 0 km, los patentamientos alcanzaron las 45.965 unidades, lo que representó una caída del 12% frente a octubre del año pasado y del 8,4% respecto de septiembre. Entre enero y octubre se registraron 481.852 patentamientos, un 12,8% menos que en igual período de 2025.

Pese a la baja de los indicadores, Sebastián Beato, presidente de ACARA, destacó que el mercado mantiene un nivel de actividad estable y que la llegada de nuevas marcas y modelos amplió la oferta disponible.

De cara al cierre del año, desde la entidad esperan que las automotrices profundicen sus promociones y bonificaciones para alcanzar sus objetivos comerciales. En ese escenario, las alternativas de financiación aparecen como una herramienta para estimular las compras y sostener las operaciones.