El préstamo es personal y el valor del vehículo puede alcanzar hasta los $60 millones, mientras que el monto máximo a financiar es de $20 millones

Esta financiación busca ampliar el acceso a vehículos 0km, con gestión en concesionarios adheridos.

La línea "+Autos con BNA" financia hasta 48 meses con tasas desde 27% TNA, según plazo y cliente.

Banco Nación y Volkswagen lanzan financiación de hasta $20M para autos 0km sin prenda en concesionarios.

El Banco Nación y Volkswagen Argentina lanzaron una nueva alternativa de financiación para quienes buscan comprar un vehículo 0km de la marca.

La propuesta está disponible a través de la línea "+Autos con BNA" y permite financiar hasta $20 millones.

Desde las firmas precisaron que los préstamos son personales y no se requiere prenda.

El financiamiento está disponible en concesionarios oficiales adheridos y permite acceder a préstamos personales de hasta 48 meses, con tasas desde 27% anual.

El valor del vehículo puede alcanzar hasta los $60 millones, mientras que el monto máximo a financiar es de $20 millones.

Las tasas varían según el plazo y si el cliente cobra o no sus haberes en Banco Nación:

Hasta 24 meses: TNA de 27% para clientes con acreditación de haberes en BNA y del 37% para el resto.

De 30 a 48 meses: TNA de 30% para quienes cobran su sueldo en BNA y del 40% para los demás usuarios.

El préstamo utiliza el sistema de amortización francés y su otorgamiento está sujeto a evaluación y aprobación crediticia.

BNA y Volkswagen Argentina se unen en una alianza (Fuente: elaborado por IA)

Cómo acceder al préstamo de BNA y Volkswagen

La gestión del préstamo se realiza directamente en los concesionarios oficiales Volkswagen adheridos a la iniciativa.

Desde ahí, los interesados pueden consultar los modelos incluidos, conocer las condiciones de financiación disponibles y avanzar con la solicitud de acuerdo con su perfil crediticio.

La propuesta busca ampliar las alternativas de acceso a vehículos 0km mediante una línea de financiación sin prenda y con plazos de hasta cuatro años.

De esta manera, la propuesta conjunta entre Banco Nación y Volkswagen se presenta como una alternativa para quienes buscan acceder a un vehículo 0km mediante un esquema de financiación que permite distribuir el costo de la compra en el tiempo.

La posibilidad de solicitar hasta $20 millones, con plazos de hasta 48 meses y tasas diferenciadas según la relación del cliente con la entidad, amplía las opciones disponibles para la adquisición de unidades nuevas.

La operatoria se encuentra disponible en concesionarios oficiales Volkswagen adheridos, donde cada interesado podrá conocer los modelos alcanzados, simular las condiciones de financiación y verificar, de acuerdo con su situación crediticia, el monto y plazo al que puede acceder.