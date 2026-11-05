El proyecto de reforma del mercado de capitales crea alternativas de negociación para los cupones de tarjeta de crédito y los plazos fijos

Moderniza el sistema de garantías y flexibiliza la factura Pyme, buscando mayor liquidez y eficiencia en el financiamiento.

Permite vender plazos fijos de +365 días y a comercios, anticipar cobros de cupones de tarjeta de crédito en el mercado secundario.

El Poder Ejecutivo remitió la Ley de Competitividad Financiera, modernizando el plazo fijo, cupones de tarjeta de crédito y factura Pyme.

El Poder Ejecutivo remitió al Congreso el proyecto de Ley de Competitividad Financiera que elimina restricciones que afectan el funcionamiento de los mercados y otorga más versatilidad al plazo fijo y los cupones de tarjeta de crédito, los que se podrán negociar en el mercado de capitales. También flexibiliza la factura pyme y el pagaré.

María Victoria Tuculet, socia del estudio Bomchil, remarca que "uno de los ejes centrales del proyecto consiste en la modernización de los instrumentos de financiamiento y del sistema de garantías"

"Este cambio de paradigma será relevante no solo para las grandes empresas sino también para el pequeño y mediano emprendedor, dotando de liquidez a instrumentos de crédito que carecían de un mercado de negociación", completa.

Cómo cambia el plazo fijo y cómo se podrá vender antes del vencimiento

El economista Eric Paniagua remarca: "Quien tenga un plazo fijo de 365 días o más puede venderlo si necesita la plata antes del vencimiento. Es una opción más de liquidez para el ahorrista, si bien tiene un riesgo nuevo: el precio lo fija el mercado y puede ser menor a lo depositado, sobre todo si subieron las tasas".

Plantea que "a quien hace plazo fijo a 30 días no le cambia nada. El objetivo de fondo es alargar los plazos, y eso va a depender más de la confianza y de la estabilidad que de esta herramienta".

"En cuanto a los certificados de plazo fijo, el proyecto permite su negociación en los mercados habilitados por la CNV, creando un mercado secundario para un instrumento que, a la fecha, carecía de liquidez", manifiesta Tuculet.

La reforma abre nuevas operaciones con plazos fijos, tarjeta y créditos para Pymes (generado con IA)

Las nuevas normas para tarjetas de crédito

Paniagua remarca "en tarjetas de crédito, el cambio es para el comercio, no para quien paga con la tarjeta. Cada venta generará un título electrónico que el comercio puede vender en el mercado para cobrar antes, en lugar de esperar entre 8 y 18 días".

"Si hay competencia, ese anticipo puede salir más barato. Que eso llegue a la gente en mejores precios o cuotas es posible, pero no es automático. La reforma no toca, por lo que se conoce, la tasa ni el resumen del titular", añade Paniagua.

Tuculet añade que "el proyecto dota de liquidez y posibilidad de negociación en el circuito financiero a los cupones de tarjeta de crédito, creando un título valor electrónico no cartular. Esto permitirá asimilarlo al sistema de descuento de cheques de pago diferido".

"Un buen uso de este instrumento permitiría a los comercios minoristas contar con mayor liquidez en su negocio e, indirectamente, generar condiciones más competitivas en la determinación del precio de las ventas", sostiene Tuculet, quien se pregunta si será el principio del final del precio de lista vs el precio contado o con transferencia.

Justamente, el pago con alias es una cuestión que bancos, fintech, tarjetas y adquirientes buscan reducir, ya que no reparte comisiones entre los actores del sistema.

Cómo cambia el sistema de garantías

Tuculet remarca: "El proyecto moderniza la legislación de la prenda con registro, como también la que regula el sistema de depósito colectivo de valores negociables, previendo, entre otras cuestiones, las siguientes", enumera:

Creación de un Sistema Federal de Registro de Garantías que permitirá contar con una red descentralizada de entidades registradoras que operarán como nodos interoperables brindando certeza al gravamen en cuanto a la registración, prioridad y oponibilidad a terceros en todo el territorio del país

que permitirá contar con una red descentralizada de entidades registradoras que brindando certeza al gravamen en cuanto a la registración, prioridad y oponibilidad a terceros en todo el territorio del país Posibilidad de constituir prenda flotante sobre cualquier bien fungible o universalidad de bienes, incluyendo fondos de comercio, créditos y cobranzas, flujos de fondos, entre otros activos

o universalidad de bienes, incluyendo fondos de comercio, créditos y cobranzas, flujos de fondos, entre otros activos Posibilidad de constituir prenda flotante sobre las participaciones o fondos acreditados en subcuentas comitentes, lo cual no estaba regulado y generaba incertidumbre respecto a la viabilidad de dicha garantía

"El proyecto incluye también modificaciones útiles en cuanto a la forma de constitución y oponibilidad a terceros de las garantías prendarias sobre créditos procurando eliminar trabas o procedimientos innecesarios", suma.

Facturas, pagaré y letras de cambio

Paniagua resalta que "en la factura de crédito electrónica Pyme, lo más importante es que un problema con el remito ya no puede invalidar su cobro judicial. Eso le da más seguridad a la empresa y a quien le compra la factura".

"También podría negociarse a través de plataformas, sin un agente intermediario obligatorio, lo que apunta a bajar costos. En contra, el plazo de aceptación tácita pasa de 15 a 21 días, o sea que la Pyme puede esperar más para tener un título firme", completa.

Tuculet remarca que el proyecto tiene dos puntos interesantes en cuanto al crédito

"Propone modificar el Decreto-Ley que regula la letra de cambio y el pagaré permitiendo la inclusión de cláusulas de actualización basadas en índices o unidades de medida de valor , sin que ello afecte la liquidez ni la ejecutabilidad del instrumento"

, sin que ello afecte la liquidez ni la ejecutabilidad del instrumento" "Como novedad, incorpora la posibilidad de que la promesa de pago de un pagaré contemple la entrega de bienes fungibles como pueden ser los productos agrarios, minerales o industriales", resalta

"Si bien el mecanismo de pago en especie por parte de productores agrícolas ya es utilizado en el mercado, no disponíamos de legislación que permitiera su descuento, endoso o securitización", aclara.

"Más allá de las apreciaciones políticas o ideológicas, es innegable que el sistema financiero necesitaba una bocanada de aire fresco dotándolo de instrumentos de mayor liquidez y eficiencia a fin de lograr generar las condiciones necesarias para la financiación de todo tipo de proyectos, tanto los de baja escala como los de gran escala", concluye.