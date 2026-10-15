Entre otros puntos, la reforma del mercado de capitales agilizará el mercado de las facturas de crédito electrónica, con menos intermediarios, más competencia y mayores ofertas de financiamiento pyme.

El proyecto del ministro Federico Sturzzeneger eliminará intermediaciones obligatorias para simplificar el acceso de las pequeñas y medianas empresas al mercado de capitales, con la finalidad es reducir costos y facilitar que cobren anticipadamente sus facturas.

Qué cambia en la factura de crédito electrónica pyme

Pablo Sanucci, fundador de Finvoi, afirma "Se elimina la obligación de pasar por un ALyC (agente de bolsa) para operar en el mercado de capitales desde las plataformas de financiamiento mipyme reguladas por el BCRA, como Finvoi y Finova" del Banco Macro.

Puntualiza que "los clientes de las plataformas de financiamiento mipyme podrán ser derivados en forma directa a Bolsas como el Mercado Argentino de Valores (MAV)" sin la intervención de un ALyC.

"Se elimina la restricción que exigía ser una entidad bancaria para invertir a través de estas plataformas, abriendo la participación a cualquier inversor. Las plataformas de financiamiento pyme podrán intermediar también en echeqs, pagarés, warrants y todo tipo de inversiones", completa Sanucci.

Los cambios del Gobierno para la operación de facturas de crédito electrónica

Cuál es la ventaja para la pequeña empresa

El descuento de facturas de crédito PyME funciona de manera distinta según el canal que se utilice. Una plataforma permite arbitrar distintos mercados, por lo que hacerlo sin intermediarios y con más jugadores abaratará el costo. Las formas de operar con factura de crédito electrónica son las siguientes, describe Sanucci:

1. En los bancos (de forma individual o directa)

La operatividad directa con un banco individual es muy limitada. Salvo excepciones como el Macro (con su plataforma, Finova), los bancos no desarrollaron el producto factura de crédito de manera masiva o automatizada, operándolo con un volumen muy reducido y de forma manual o artesanal.

En los bancos aplica la restricción de que solo pueden comprar facturas de empresas pagadoras que tenga previamente calificadas: si la Pyme presenta la factura de una entidad no calificada por ese banco, rechaza la compra.

2. En el mercado de capitales

Una pequeña o mediana empresa puede abrir una cuenta en un ALyC para subir y descontar su factura en el MAV, que es el mercado enfocado en instrumentos Pyme.

En este ámbito, los compradores son inversores privados e institucionales, principalmente los fondos comunes Pyme.

3. En las plataformas abiertas

Conectan en un mismo entorno digital a múltiples bancos (Finvoi lo hace con 15 entidades) y a los principales fondos del mercado de capitales de manera simultánea.

Permiten un arbitraje de tasas, ya que la Pyme puede visibilizar las ofertas de todos los actores en tiempo real para elegir la opción de menor costo, pudiendo canalizar la operación por banco o mercado de capitales según cuál sea más competitivo.

Al contar con múltiples oferentes con distintos criterios de riesgo y líneas aprobadas, si un banco o inversor no puede calificar a un pagador en particular, la factura es tomada por otro banco o fondo, asegurando que la Pyme siempre obtenga financiamiento.

Qué intermediarios existen hoy para factura de crédito

La Resolución General 1048 de la CNV, publicada el 9 de enero de 2025, regula el relacionamiento entre los ALyC y otras entidades, incluidas las plataformas de financiamiento mipyme, mediante la figura de la referencia o vinculación de clientes. Los puntos centrales de la resolución son los siguientes:

Referenciamiento de clientes : permite que un ALyC derive clientes a una plataforma de financiamiento mipyme mediante un convenio previo. También puede recibir clientes referidos por esas plataformas, sujeto a la regulación aplicable

: permite que un mediante un convenio previo. También puede recibir clientes referidos por esas plataformas, sujeto a la regulación aplicable Publicidad y difusión : habilita que los agentes difundan sus servicios a través de plataformas mipyme , con un acuerdo previo y condiciones de identificación clara de cada entidad

: habilita que los , con un acuerdo previo y condiciones de identificación clara de cada entidad Límites de responsabilidad: la norma distingue las funciones de cada participante. El ALyC no asume responsabilidad por las inversiones o decisiones que se adopten dentro del ámbito de actuación de la plataforma a la que refiere al cliente, sin perjuicio de sus propias obligaciones regulatorias

Algo importante es que la resolución regula la vinculación comercial y operativa entre las entidades, pero no significa por sí sola que hoy cualquier plataforma esté habilitada para realizar operaciones del mercado de capitales.

Cuáles son las tasas actuales de las facturas de crédito electrónicas

Según Sanucci, "las tasas registradas para el descuento de facturas Pyme se estructura según el nivel de riesgo del emisor y el canal de negociación".

Petroleras: el mejor riesgo del mercado

YPF es la referencia con la tasa más baja del mercado, posicionándose en un 22% (con pisos de hasta 21,5%).

Pan American Energy (PAE) y Vista, junto con la estatal, forman el grupo de petroleras percibidas con el mejor perfil crediticio

Otras grandes empresas

Las facturas de empresas no petroleras de primera línea operan a tasas de entre el 24% y el 25%.

Sanucci comenta el caso de "una factura de YPF, que un banco tradicional le compra la factura a la Pyme porque tiene a la petrolera como empresa pagadora calificada en sus sistemas, pero si la factura es a la UTE YPF-Petronas puede no pasar".

"El banco original puede rechazar la compra por no tener calificada a esa UTE específica. En una plataforma abierta, la operación no se cae, ya que es tomada por otra entidad con línea disponible o por un fondo del mercado de capitales", completa.

El Gobierno impulsará estos beneficios que las Pymes tienen para descontar facturas de crédito electrónicas a través de plataformas abiertas, con la quita de intermediarios y la ampliación de los posibiles oferentes e instrumentos.