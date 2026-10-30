Cuenta DNI, la billetera digital de Banco Provincia, llega a noviembre con una oferta de descuentos que abarca comercios de cercanía, ferias y mercados bonaerenses, gastronomía, supermercados, farmacias, librerías, pet shops, universidades y estaciones YPF Full.

También ofrecerá promociones en marcas gastronómicas, beneficios especiales en Mostaza y opciones de financiación con tarjetas de crédito vinculadas a la aplicación.

Entre las promociones que cuentan con una vigencia extendida, se encuentra un 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro, en comercios adheridos.

Según la información difundida sobre el calendario de beneficios, esta propuesta estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2026.

La billetera también informó un descuento de 15% los lunes y martes, con un tope de $7.000 por semana y por persona, en comercios adheridos de determinadas localidades bonaerenses.

Esta última promoción tiene vigencia anunciada hasta el 29 de diciembre. En ambos casos, los beneficios no alcanzan automáticamente a todos los negocios que aceptan Cuenta DNI, sino únicamente a los que participan de cada campaña. Los reintegros de la primera promoción se acreditan dentro de los diez días hábiles posteriores a la compra.

Ferias, universidades y comercios de cercanía: qué figura en la oferta

El buscador oficial de Banco Provincia incluye promociones para comercios de cercanía, ferias y mercados bonaerenses y universidades.

En la página consultada, los comercios de cercanía aparecen con un descuento de 20% de lunes a viernes, mientras que ferias y mercados y el rubro universitario muestran un ahorro de 40% todos los días.

Para estos dos últimos segmentos, el banco exhibe un tope semanal de $6.000 en la información difundida sobre sus promociones.

La oferta de Cuenta DNI también contempla beneficios vinculados con el consumo gastronómico y las compras en locales adheridos.

En el buscador del banco aparecen descuentos para Mostaza, YPF Full y marcas seleccionadas, además de una promoción general para salidas gastronómicas durante los fines de semana.

La información publicada para esos beneficios muestra un 25% en YPF Full los sábados y domingos, un 25% en gastronomía los fines de semana y un 30% en marcas destacadas.

Para estas últimas, el banco exhibe un tope de reintegro mensual de $15.000. Entre las firmas mencionadas en la oferta difundida se encuentran:

Havanna

Atalaya

Lucciano's

Guolis

Antares

La Fonte D'Oro

Balcarce

Le Park

Pet shops, librerías y farmacias: los rubros que también tienen promociones

Otro de los segmentos contemplados por Cuenta DNI es el de pet shops y veterinarias, con una promoción que figura en el buscador oficial del banco para los sábados.

La plataforma también muestra 10% de descuento en librerías los lunes y martes, además de otro 10% en farmacias y perfumerías los miércoles y jueves.

Las promociones en supermercados forman parte de la propuesta de Cuenta DNI, aunque los descuentos dependen de cada cadena, el día de compra y el medio de pago habilitado.

El sitio oficial muestra beneficios diferenciados para distintas empresas, entre ellas Día, Carrefour, La Anónima, Nini y otras cadenas.

La billetera también ofrece la posibilidad de pagar en hasta tres cuotas sin interés con tarjetas de crédito del Banco Provincia en comercios adheridos.

La página oficial consultada para esta promoción indicaba una vigencia del 1 al 31 de octubre de 2026, por lo que su continuidad en noviembre debe verificarse antes de incluirla como confirmada.