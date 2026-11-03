Los gigantes tecnológicos integran asistentes capaces de recomendar y pagar. El desafío para las marcas cuando el software reemplaza al consumidor.

El comercio digital ingresa en una etapa de transformación profunda impulsada por la automatización de decisiones. Las tres principales compañías del negocio publicitario y del retail global -Google, Meta y Amazon- aceleraron el despliegue de sus propios agentes de inteligencia artificial con capacidad no solo para sugerir artículos, sino también para cerrar transacciones de forma directa.

La transición obliga a los departamentos comerciales a redefinir sus modelos: qué plataformas están autorizadas a acceder a los catálogos corporativos, cómo resguardar los datos de clientes y de qué manera promocionar productos cuando el software asume la mayor parte del recorrido de compra.

La cadena de belleza Ulta Beauty funciona como un caso testigo de esta convivencia: integró asistentes con Gemini en Google, activó extensiones en ChatGPT y formalizó alianzas operativas con Meta.

Sin embargo, el avance encendió alertas en la industria publicitaria. Si los agentes automatizados realizan la navegación y resuelven la compra, el espacio para mostrar anuncios patrocinados se reduce drásticamente.

El analista de New Street Research, Dan Salmon, sintetizó la amenaza con crudeza: "Los robots no harán clic en los anuncios".

Frente a esta disrupción, los expertos identifican tres ejes estratégicos que las marcas deben priorizar para no perder visibilidad ante los algoritmos.

¿Cómo preparar los productos para el descubrimiento y el pago autónomo?

Las plataformas tecnológicas comenzaron a tender puentes directos entre la recomendación asistida y la pasarela de pagos.

Google implementó su Protocolo de Comercio Universal con retailers de escala como Nike, Chewy y Tapestry, además de sumar métricas de rendimiento de IA en Merchant Center para que los vendedores entiendan cómo los compradores descubren sus catálogos mediante algoritmos.

Los primeros indicadores validan el modelo: el asistente de compras con IA de Ulta desarrollado sobre Gemini logró una tasa de conversión tres veces superior a la navegación web tradicional. Desde las agencias de marketing desaconsejan bloquear el acceso de los bots a las tiendas.

"Buscamos la manera más eficaz de impulsar la representación y la visibilidad de la marca en relación con las sugerencias y los temas más relevantes", destacó Whitney Hart, directora de estrategia de Avenue Z. La clave operativa consiste en enriquecer las descripciones técnicas y atributos de los productos para que los motores de IA los interpreten con precisión al formular respuestas.

¿Qué criterios aplicar para elegir a qué agentes darles acceso?

Cada gigante tecnológico adoptó un modelo de gobernanza diferente para abrir o restringir su ecosistema:

Meta y su Protocolo de Agente Personal: La compañía sumó más de 10 millones de usuarios a su asistente Muse en Estados Unidos y Canadá. Según Mark Zuckerberg, más del 25% de ellos ya concreta operaciones a través de la herramienta, con un ticket medio superior a los u$s200. Para viabilizar transacciones, cerró alianzas técnicas con Walmart, Shopify, Stripe y Sierra.

El ecosistema hermético de Amazon: La firma conducida por Andy Jassy se resiste por el momento a permitir que agentes externos compren de forma autónoma dentro de su portal, priorizando el desarrollo interno de sus propias herramientas de recomendación.

"Dónde y cómo se quieren compartir esos datos es una decisión empresarial", advirtió Hart. Las marcas deben evaluar a cada intermediario tecnológico en función de cuánta información del cliente comparte, cómo procesa el cobro y qué nivel de retorno comercial entrega a cambio.

¿Cómo replantear la publicidad cuando el comprador delega su decisión?

El uso masivo de asistentes de compra ya incide en el volumen transaccional de los grandes marketplaces.

Amazon registró más de 400 millones de clientes utilizando su asistente de compras durante el último año, superando los 300 millones reportados en el segundo trimestre.

La compañía reveló además que los usuarios que emplean su asistente gastan un 50% más por pedido en comparación con quienes navegan de forma manual, apalancándose en que la plataforma ya cuenta con sus medios de pago y direcciones guardadas.

El riesgo para las marcas es que los agentes restrinjan el abanico de alternativas visibles, priorizando solo un puñado de recomendaciones automáticas.

Para no quedar fuera del filtro, la recomendación de los analistas pasa por auditar cómo rankean los productos dentro de las experiencias patrocinadas por IA y medir el impacto directo en ventas a medida que el consumidor final deja de explorar vidrieras digitales por su cuenta.