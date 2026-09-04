La gestión de tesorería en el segmento corporativo atraviesa una transformación marcada por la necesidad de maximizar cada peso operativo. Frente a esquemas tradicionales que exigen inmovilizar el capital durante al menos un mes, las compañías comenzaron a volcar sus saldos transaccionales hacia instrumentos con disponibilidad inmediata y rendimiento diario.

Este cambio de comportamiento quedó reflejado en las estadísticas oficiales del sistema financiero. Según el último informe monetario del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el dinero con disponibilidad inmediata colocado en cuentas corporativas registró un aumento del 2,7% real y sin estacionalidad durante julio de 2026, mientras que las colocaciones a plazo fijo bancario sufrieron una contracción superior al 0,4% en el mismo período.

Las tesorerías corporativas administran fondos que tienen destinos predeterminados, como la liquidación de haberes, el pago a proveedores o el cumplimiento de obligaciones impositivas. Ante flujos de ingresos y egresos que varían de una jornada a otra, las empresas buscan alternativas que generen intereses sin congelar los recursos.

¿Por qué las empresas eligen cuentas remuneradas en lugar de plazos fijos tradicionales?

Las cuentas con remuneración diaria ofrecidas por entidades financieras como Reba resuelven la disyuntiva entre liquidez inmediata y rentabilidad financiera mediante características operativas puntuales:

Disponibilidad permanente de fondos: A diferencia del plazo fijo tradicional, donde el capital queda bloqueado por un plazo mínimo de 30 días, la cuenta remunerada mantiene la liquidez disponible en todo momento para transferencias o débitos automáticos.

Cálculo y acreditación diaria: Los rendimientos se calculan y liquidan sobre el saldo remanente de cada jornada, permitiendo capturar ganancias incluso por fondos que permanecen estacionados apenas 24 o 48 horas antes de una cancelación comercial.

Diversificación de caja: Las áreas de finanzas combinan colocaciones de mediano plazo en activos de renta fija con cuentas remuneradas para el saldo operativo diario, evitando el costo de oportunidad del dinero ocioso.

¿Cómo evalúa el sector financiero este cambio en la planificación de tesorería?

La dinámica cotidiana de pagos exige herramientas flexibles que permitan una administración activa de cada saldo disponible.

Bruno Antonello, Gerente de Banca Empresas y Sucursales de Reba, analiza la necesidad operativa del segmento: "Las empresas necesitan administrar su liquidez con mucha precisión. Muchas veces, el dinero que permanece en una cuenta no es un excedente, sino fondos con destino definido que están a la espera de la fecha de pago. A esto se suma que los ingresos y egresos pueden variar de un día a otro, por lo que necesitan contar con una herramienta que les permita obtener rendimiento sobre esos saldos sin perder la disponibilidad".

El directivo de la entidad subraya además el cambio cultural en la administración de los saldos comerciales: "Hoy la gestión de la caja no pasa solamente por decidir cuánto dinero necesita una empresa, sino también por cómo administra cada peso durante el tiempo que permanece disponible. La posibilidad de generar rendimiento diariamente permite que la liquidez operativa tenga un rol más activo dentro de la planificación financiera".