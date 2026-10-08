Pierpaolo Barbieri, fundador de Ualá, analizó el debate económico: por qué la estabilización no alcanza sola y qué sectores deben liderar el crecimiento.

El ejecutivo criticó dos décadas de estancamiento, recesiones cada 24 meses y alta inflación en el país.

El debate sobre el rumbo económico, los tiempos de la estabilización monetaria y las condiciones estructurales para atraer inversiones de largo plazo sumó una voz de peso dentro del ecosistema empresarial y tecnológico argentino. A través de un extenso análisis publicado en su cuenta oficial de la red social X, el fundador y CEO del unicornio financiero Ualá, Pierpaolo Barbieri, planteó una profunda reflexión retrospectiva sobre las limitaciones históricas del país y delimitó siete ejes indispensables para convertir el orden fiscal en crecimiento genuino y sostenido.

El ejecutivo partió de un diagnóstico crítico sobre la volatilidad recurrente de la economía doméstica: remarcó que la Argentina arrastra dos décadas sin encadenar tres años consecutivos de expansión, con ciclos de recesión cada 24 meses y picos inflacionarios que espantaron históricamente el capital productivo.

Bajo la premisa de que "la estabilización macroeconómica es condición necesaria pero no suficiente para el desarrollo", Barbieri trazó un mapa sobre el rol del tipo de cambio, la apertura al comercio global y los sectores productivos que deben diversificar de forma definitiva la matriz exportadora nacional.

¿Cuáles son las 7 claves económicas que planteó Pierpaolo Barbieri?

El fundador de Ualá estructuró su análisis en siete tesis vinculadas a la macroeconomía, la inserción comercial y los recursos productivos:

1. Estabilizar no es el punto de llegada: Sostuvo que sanear las cuentas públicas y anclar la moneda es el primer paso obligatorio, pero que sin políticas de desarrollo complementarias no se genera progreso sostenible.

2. Romper el ciclo de inflación y recesión: Señaló que nadie invierte a largo plazo con recesiones cada dos años ni con inflaciones de tres dígitos, enfatizando que en 2026 la alta inflación no es un fenómeno global ni regional, por lo que el país no puede depender exclusivamente de los factores climáticos del campo.

3. Consolidar el boom energético: Ponderó el avance de Vaca Muerta en petróleo y gas como una herramienta estructural para cortar la dependencia de un solo complejo exportador, remarcando que el proceso recién comienza.

4. La minería como multiplicador federal: Calificó a la actividad minera como "otro Vaca Muerta en potencia", destacando que transformará radicalmente las economías de regiones postergadas del interior.

5. Flexibilidad cambiaria: Advirtió que el tipo de cambio "debe fluctuar para evitar rigideces en el tiempo" tal como hicieron otros países vecinos al estabilizar, concluyendo que la rigidez excesiva termina resultando contraproducente.

6. Integración y sectores modernos: Puso el foco en la economía del conocimiento, el turismo y la industria moderna, alertando que cerrar la economía invita a los socios internacionales a adoptar represalias proteccionistas.

7. Mirada de largo plazo: Recordó que mientras la Argentina duplicó la pobreza en las últimas dos décadas sin crecimiento firme, países como Perú lograron reducirla en un 65% en igual período.

¿Qué percibe el fundador de Ualá sobre la mirada internacional hacia la Argentina?

En el tramo final de su análisis, el referente tecnofinanciero hizo hincapié en el clima que recoge en sus contactos corporativos con inversores institucionales y fondos en el exterior.

Barbieri remarcó que en cada intercambio fuera del país percibe un renovado entusiasmo sobre el potencial argentino, condicionado a que el proceso de crecimiento se apuntale desde la estabilidad de las variables fundamentales.

Con un llamado enfocado en acelerar transformaciones productivas que trasciendan la discusión cortoplacista ("Argentinos, a las cosas"), concluyó que el escenario global ofrece una oportunidad que la dirigencia política y empresaria no puede desaprovechar.