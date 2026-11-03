La tecnológica aumentó un 18% su beneficio neto y facturó u$s478.834 millones. China fue uno de los mercados de mayor crecimiento

La compañía alcanzó un máximo histórico en su base de dispositivos activos y destinó 28.000 millones de dólares para retribuir a sus accionistas.

Las ventas de iPhone impulsaron ingresos récord de 478.834 millones de dólares, apoyados por una expansión del 28% en el mercado de China.

Apple obtuvo un beneficio neto de 132.175 millones de dólares en su año fiscal 2026, lo que representa un crecimiento interanual del 18%.

Las acciones de Apple caen 1,79% en Wall Street, hasta los u$s332,25 cada una, pese al anuncio de un beneficio neto de u$s132.175 millones en su año fiscal 2026, finalizado en septiembre pasado.

La cifra- que representa un crecimiento de 18% interanual- le sirvió a la firma de Cupertino para obtener ingresos récord por u$s478.834 millones, impulsada principalmente por el aumento de las ventas del iPhone y el crecimiento de su negocio en China.

Durante el ejercicio fiscal, los ingresos de Apple aumentaron 15% respecto del año anterior: el principal impulso llegó de la mano del iPhone, cuyas ventas crecieron 21,2% y alcanzaron los u$s254.098 millones.

Por su parte, la división de Mac también mostró un desempeño positivo, con ingresos por u$s37.929 millones, cifra que marca un incremento de 12,5% en comparación con el ejercicio anterior.

Por otro lado, las ventas de iPad y accesorios registraron leves retrocesos del 0,3% interanual. La primera categoría generó u$s27.929 millones, mientras que la división de accesorios, que incluye productos como Apple Watch y AirPods, alcanzó los u$s35.577 millones.

El negocio de servicios también contribuyó al resultado de la compañía: la división –que incluye distintas suscripciones y servicios digitales–, facturó u$s123.301 millones, cifra que muestra un avance de 13% más respecto al período anterior.

China fue uno de los mercados de mayor crecimiento

Apple registró –por regiones– aumentos en todos sus principales mercados, aunque China se destacó por encima del resto con un crecimiento en ventas de 28% interanual.

En Europa, sus ingresos avanzaron 14,9%, hasta los u$s127.604 millones, mientras que en América subieron 11%, con una facturación de u$s198.083 millones.

Por su parte, en Japón, la compañía obtuvo ingresos por u$s30.908 millones, un 7,7% más que en el ejercicio fiscal anterior.

Apple también alcanzó un récord de ingresos trimestrales

Apple obtuvo en el último trimestre del año fiscal un beneficio neto de u$s30.711 millones, cifra que marca un avance de 11,8% en comparación con el mismo trimestre del año anterior.

Los ingresos trimestrales llegaron a u$s114.477 millones, cifra que representó un crecimiento interanual de 11,7% y un nuevo récord para ese período.

"Apple se enorgullece de anunciar un récord de ingresos de 114.500 millones de dólares en el trimestre de septiembre", indicó John Ternus, en su primer trimestre como CEO de la compañía tras reemplazar a Tim Cook.

Kevan Parekh, director financiero de Apple, destacó que la empresa generó u$s28.000 millones de flujo de caja operativo durante el trimestre: ese desempeño le permitió devolver otros u$s28.000 millones a sus accionistas.

Además, el ejecutivo detalló que la base instalada de dispositivos activos de Apple alcanzó un nuevo máximo histórico en las principales categorías de productos y regiones geográficas.