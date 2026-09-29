Con iOS 27, la firma introdujo un esquema escalonado que limita el acceso según el modelo de dispositivo y deja abierta la posibilidad de cobrar por su uso

La estrategia podría crear dependencia y replicar el modelo de suscripción usado en iCloud y Apple Music.

iOS 27 ya limita el acceso a la IA según el modelo de iPhone y la empresa busca rentabilizar su inversión.

Apple evalúa convertir funciones de IA del iPhone, como Siri AI e Image Playground, en servicios pagos.

Apple, el gigante de Cupertino, analiza convertir funciones de inteligencia artificial (IA) en servicios pagos dentro del iPhone, incluyendo Siri AI y herramientas como Image Playground.

Con el lanzamiento de iOS 27, la compañía introdujo un esquema escalonado que limita el acceso –según el modelo de dispositivo– y deja abierta la posibilidad de cobrar por su uso en el futuro.

Apple analiza cobrar Siri y otras funciones de IA en iPhone

La estrategia de Apple marca un cambio profundo respecto a su política histórica de actualizaciones gratuitas. Lo que antes beneficiaba a todos los modelos por igual ahora se organiza en categorías según la antigüedad del hardware, la memoria RAM disponible y la capacidad de gasto del usuario.

Los iPhone más recientes, entre los que aparecen el Pro y el Pro Max acceden a funciones avanzadas de IA, mientras que los modelos anteriores reciben mejoras de rendimiento, pero quedan fuera de las nuevas herramientas.

Entre las funciones sujetas a límites de uso diario se encuentran Siri AI, el asistente conversacional potenciado por Apple Intelligence, e Image Playground, la aplicación de generación de imágenes.

Según la documentación oficial de iOS 27, estas herramientas dependen de servidores externos y podrían transformarse en servicios de suscripción.

Apple busca integrar la IA en el flujo de trabajo diario de los usuarios para generar dependencia

Por ahora, los usuarios disfrutan de una experiencia gratuita que funciona como "muestra temporal", pero los términos de servicio ya contemplan la posibilidad de pago.

La lógica detrás de esta transición es clara: Apple busca integrar la IA en el flujo de trabajo diario de los usuarios para generar dependencia.

Una vez que las personas se acostumbran a delegar tareas en Siri —como redactar correos, organizar agendas o editar fotos— resulta más sencillo justificar un cobro por mantener ese nivel de servicio.

La compañía ya aplicó una estrategia similar con servicios como iCloud y Apple Music, que comenzaron como complementos gratuitos y luego se convirtieron en suscripciones.

El lanzamiento de Siri AI en iOS 27 representa un salto cualitativo. El asistente ahora entiende el contexto personal, reconoce lo que aparece en pantalla y puede realizar acciones más complejas en distintas apps.

Además, Apple Intelligence potencia funciones como edición avanzada en Fotos, navegación inteligente en Safari y generación de imágenes fotorrealistas. Estas mejoras, sin embargo, podrían quedar restringidas a quienes acepten pagar una tarifa en el futuro.

La decisión de Apple se enmarca en un contexto de presión por rentabilizar sus inversiones en infraestructura de IA, que superan los u$s100.000 millones anuales.

Tras el fiasco de las promesas incumplidas de Apple Intelligence en 2024 y 2025 —que derivó en un acuerdo judicial de u$s250 millones en Estados Unidos— la compañía busca ahora consolidar un modelo de negocio más estable y predecible.