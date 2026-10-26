El equipo comenzó a venderse de manera oficial el viernes 23 de octubre en más de 70 países en dos versiones: Star White y Night Sky

Argentina no tiene fecha oficial para el dispositivo; se estiman precios sobre $4.500.000 y la importación informal es clave.

Este nuevo equipo plegable, con pantalla de 7,6" y chip A20 Pro, agotó stock por alta demanda; entregas hasta enero 2027.

Apple lanzó el iPhone Duo, su primer teléfono plegable, a u$s1.999 (256 GB) en EE.UU., disponible desde el 23 de octubre.

Apple, el gigante de Cupertino, lanzó el iPhone Duo, su primer teléfono plegable, con un precio inicial de u$s1.999 en los Estados Unidos para la versión de 256 GB.

El equipo comenzó a venderse de manera oficial el viernes 23 de octubre en más de 70 países.

En Estados Unidos, el iPhone Duo arranca en u$s1.999 con 256 GB de almacenamiento. La versión de 512 GB cuesta u$s2.199, la de 1 TB llega a u$s2.599 y la de 2 TB, la más cara, se vende a u$s3.199.

Apple ofrece el equipo en dos colores: Star White y Night Sky. También lanzó una funda especial a u$s59 y un folio con soporte a u$s99, aunque esos accesorios no forman parte del precio base del teléfono.

¿Cuándo llega el iPhone Duo a la Argentina?

Apple no confirmó una fecha oficial de lanzamiento en Argentina. El país no aparece en la primera etapa de comercialización, iniciada el 23 de octubre, ni en la segunda ola prevista para el 30 de octubre.

Sin embargo, los distribuidores locales Maximestore y MacStation comenzaron a estimar precios y fechas, pero aclararon que los valores son provisionales.

El iPhone Duo ya es una realidad y podría llegar a la Argentina a un precio de $4.500.000 millones. (Imagen creada con IA)

Según esas primeras proyecciones, el iPhone Duo podría venderse en Argentina por encima de $4.500.000, aunque la cifra final dependerá del tipo de cambio, los impuestos y el canal de venta.

Para quienes quieran el dispositivo en Argentina, la alternativa más probable será la importación informal, reventa internacional o la espera de una confirmación oficial de Apple para el mercado local.

El iPhone Duo ya es oficial: todas sus características

El iPhone Duo es el primer iPhone con pantalla plegable. Cerrado, cuenta con una pantalla externa de 5,4 pulgadas; abierto, ofrece un panel interno de 7,6 pulgadas, el mayor display de la historia de Apple para un iPhone.

El equipo utiliza titanio de grado 5, pesa 254 gramos y mide 5,2 milímetros de espesor cuando está abierto. Incorpora el chip A20 Pro, una arquitectura de doble batería y un diseño de bisagra pensado para soportar un uso prolongado.

Las preventas comenzaron el 16 de octubre y la demanda superó las expectativas iniciales. Apple aumentó sus órdenes de producción en 44%, pero los primeros lotes se agotaron rápidamente y los tiempos de entrega en Estados Unidos se extendieron hasta fines de enero de 2027.

La compañía advirtió que la disponibilidad en tiendas físicas sería limitada durante el día de lanzamiento.