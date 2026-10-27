La firma supera a Apple, Meta y Amazon en ingresos por trabajador, aunque Nvidia conserva el primer puesto y la firma registra fuertes pérdidas

Con 5.300 empleados, Anthropic aspira a una valoración de u$s2 billones, lo que implicaría un valor por trabajador muy superior a Nvidia.

Su facturación por empleado creció desde u$s1.4M y es clave para la expectativa de una posible OPV, pese a una pérdida neta de u$s80.700M.

Anthropic, creadora de Claude, registró ingresos de u$s6.6M por empleado, superando a la mayoría de los Siete Magníficos, excepto Nvidia.

Anthropic, la empresa creadora de Claude, registró ingresos de más de u$s6,6 millones por empleado durante el último año, cifra que se ubica por encima de casi todas las compañías de los Siete Magníficos, con excepción de Nvidia, según cifras de su prospecto de oferta pública inicial (OPV).

El indicador creció desde u$s1,4 millones por trabajador un año antes, en medio de la expansión del negocio de IA y las expectativas por una posible salida a bolsa.

La compañía contaba con alrededor de 5.300 empleados al 30 de septiembre. Sin embargo, la facturación por trabajador no implica que el negocio sea rentable ya que registró una pérdida neta de u$s80.700 millones durante el primer semestre de 2026.

Los Siete Magníficos son siete de las mayores empresas tecnológicas de los Estados Unidos, conocidas por su peso en los mercados financieros y su influencia en el desarrollo de la inteligencia artificial (IA). Entre ellas se encuentran:

Apple

Microsoft

Alphabet (Google)

Amazon

Nvidia

Meta

Tesla

Anthropic factura más de u$s6,6 millones por empleados, detrás de Nvidia que alcanza los u$s7,2 millones. En comparación Meta registra cerca de u$s3,6 millones por trabajador y apple u$s3,1 millones.

Por otro lado, Amazon alcanza u$s500.000, en parte por su plantilla de más de 1,5 millones de personas, muchas dedicadas a logística y operaciones comerciales.

Anthropic tiene una estructura diferente: alquila gran parte de su capacidad de computación a proveedores externos, por lo que muchos trabajadores vinculados con esa infraestructura no forman parte de su plantilla.

Anthropic podría alcanzar una valoración de u$s2 billones

Anthropic reportó u$s41 millones de ingresos en 2023 y u$s16.300 millones durante el primer semestre de 2026, según su datos.

Parte de su negocio se apoya en Claude, su familia de modelos de IA, y Claude Code, una herramienta para asistir en el desarrollo de software.

La compañía también aparece en el centro de las expectativas por una posible oferta pública inicial. Según diversos reportes, Anthropic podría buscar una valoración de entre u$s1,5 billones y u$s2 billones.

Con una plantilla de alrededor de 5.300 empleados, ese rango equivaldría a una valoración teórica de entre u$s283 millones y u$s377 millones por trabajador.

Como referencia, Yahoo Finance calcula que Nvidia alcanza unos u$s121 millones de valoración por empleado. De concretarse el rango mencionado para Anthropic, el valor implícito por trabajador sería considerablemente mayor.

Por ahora, la valoración es una expectativa sujeta a los términos que se definan para una eventual OPV. Los ingresos por empleado muestran la escala comercial que alcanzó Anthropic, pero los inversores también deberán evaluar sus costos, pérdidas y necesidades de inversión antes de determinar el valor del negocio.