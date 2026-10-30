Los débiles pronósticos de Intel para el cuarto trimestre y el recorte de márgenes de Amazon golpearon al Nasdaq y arrastraron a otros fabricantes.

La euforia inversora alrededor de la inteligencia artificial atraviesa su semana más compleja en Wall Street. Tras el sacudón provocado por la desaceleración publicitaria y el flujo de caja negativo de Alphabet, las presentaciones de resultados trimestrales de Amazon e Intel terminaron de sellar este viernes 30 de octubre de 2026 una profunda ola de ventas en el sector tecnológico, arrastrando a los futuros del índice Nasdaq 100 un 2,6% a la baja según reportó el portal financiero FXStreet.

El castigo más contundente lo absorbió Intel (INTC), cuyas acciones llegaron a hundirse un 25%, devolviendo su cotización a la zona de los u$s68,50 y borrando el repunte que había acumulado en los últimos meses.

Por su parte, los títulos de Amazon (AMZN) retrocedieron más de un 6% en las operaciones posteriores al cierre y preapertura, luego de que el gigante del comercio electrónico y los servicios en la nube no lograra alcanzar las metas de rentabilidad trazadas por las principales casas de bolsa.

La aversión al riesgo se propagó con rapidez a toda la cadena de valor de los semiconductores y el hardware corporativo. Firmas vinculadas al almacenamiento y servidores sufrieron bajas inmediatas: Dell Technologies cedió 12%, Sandisk perdió 9% (a pesar de haber presentado métricas trimestrales sólidas) y el fondo cotizado de microchips iShares Semiconductor ETF (SOXX) retrocedió más de 6%, reflejando la cautela institucional ante los crecientes requerimientos de capital de la industria.

Por qué los números de Amazon e Intel decepcionaron a Wall Street

Los factores que detonaron la salida de inversores combinan metas incumplidas en el consumo masivo y proyecciones desalentadoras para el cierre del año.

En el caso de Amazon, la firma reportó un beneficio por acción (BPA) GAAP de u$s1,89, ubicándose u$s0,07 por debajo de las expectativas de Wall Street.

Asimismo, sus ingresos trimestrales alcanzaron los u$s201.900 millones, quedando u$s360 millones por detrás del consenso de mercado relevado por FXStreet. La combinación de mayores costos operativos en logística y el esfuerzo financiero por ampliar la capacidad de centros de datos para su brazo de computación AWS encendieron señales de alerta entre los operadores.

En la vereda de Intel, la compañía logró superar las estimaciones de ingresos del tercer trimestre al facturar u$s16.513 millones (un 21% más interanual), pero provocó un desarme masivo de posiciones al emitir su guía para el cuarto trimestre.

La tecnológica proyectó ventas por u$s15.500 millones en su punto medio (frente a los u$s17.000 millones que preveía el mercado) y un BPA ajustado de u$s0,25, prácticamente la mitad de los u$s0,44 esperados por los bancos de inversión. Además del freno en el segmento tradicional de computadoras personales, un incidente productivo en su planta de Israel restará unos u$s300 millones de su balance.

Qué revela la quema de caja de Intel y qué proyectan los analistas

El análisis patrimonial de la firma de microprocesadores expone el costo de intentar competir mano a mano contra gigantes de la fundición como TSMC.

Si bien el negocio de centros de datos e inteligencia artificial de Intel (procesadores Xeon) creció un 78% interanual hasta aportar u$s7.318 millones en ventas, su división de manufactura, Intel Foundry, arrojó una pérdida operativa de u$s1.853 millones en un solo trimestre.

Casi la totalidad de los chips fabricados son consumidos internamente, habiendo facturado apenas u$s411 millones a clientes externos.

Con inversiones previstas en capital por u$s20.000 millones para 2026 y mayores desembolsos en 2027, el flujo de caja libre acumulado en los primeros nueve meses del año fue de solo u$s399 millones.

Pese a la magnitud del retroceso de precios, los consensos institucionales mantienen objetivos favorables a mediano plazo:

Pronósticos para Intel (INTC): La plataforma financiera Investing.com señala que el consenso de 42 analistas califica el valor como "Compra" (14 órdenes de compra, 32 de mantener y solo 1 de venta). El precio objetivo promedio a 12 meses se sitúa en u$s117,71 , lo que implicaría un potencial alcista del +27,85% frente a sus cotizaciones previas, con techos proyectados de hasta u$s200 y un piso técnico estimado en u$s80

Pronósticos para Amazon (AMZN): Los registros de Investing.com muestran un posicionamiento aún más firme, con categoría de "Compra fuerte" respaldada por 58 analistas (58 de compra, 2 de mantener y 0 de venta). La proyección a 12 meses sitúa el precio objetivo medio en u$s332,41, representando un margen de suba potencial del +36,35%, dentro de un rango que oscila entre los u$s230 y los u$s405 por acción

La discrepancia entre el derrumbe diario y las metas de los analistas confirma que Wall Street no duda del potencial estructural de la digitalización, pero ha comenzado a exigir márgenes tangibles y disciplina de caja antes de convalidar nuevas valuaciones récord.

El presente informe tiene fines estrictamente periodísticos y de divulgación sobre mercados de capitales, balances corporativos y cotizaciones. Este contenido no constituye asesoramiento financiero ni recomendaciones de inversión.