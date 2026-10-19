El banco elevó sus previsiones de crecimiento de ingresos de AWS a 47% en 2027 y a 42% en 2028, frente a los 41% y 37% que proyectaba antes

El mercado subvalora activos clave como Bedrock y la robótica logística, motores que impulsan la tesis alcista y la confianza del sector bursátil.

La mejora en la cotización responde al potencial de Amazon Web Services, con previsiones de crecimiento de ingresos del 47% para el año 2027.

Morgan Stanley elevó el precio objetivo de las acciones de Amazon a u$s350, proyectando un potencial de suba del 40% tras la recomendación del banco.

Amazon, el gigante de comercio electrónico, arrancó la semana con un empujón de Wall Street.

Morgan Stanley designó a la compañía como su principal apuesta bursátil y elevó su precio objetivo de u$s335 a u$s350 por acción, un nivel que implica un potencial de suba cercano al 40% respecto del cierre del viernes, cuando el papel terminó en u$s250.

Las acciones reaccionaron con una suba aproximada del 2% el lunes 19 de octubre de 2026. En un momento de la rueda llegaron a cotizar a u$s255,19.

Morgan Stanley eleva a u$s350 el precio objetivo de Amazon y sus acciones suben

El informe lleva la firma del analista Brian Nowak, quien mantuvo la recomendación de sobreponderar. Su documento se titula "Amazon, valor favorito y cinco catalizadores para superar al mercado".

La tesis central es que el mercado todavía no incorporó en el precio todo el potencial de Amazon Web Services (AWS), la plataforma de computación en la nube de la compañía. Morgan Stanley la considera la pieza que más valor puede liberar en el grupo de Seattle.

Los números sostienen ese optimismo. El banco elevó sus previsiones de crecimiento de ingresos de AWS a 47% en 2027 y a 42% en 2028, frente a los 41% y 37% que proyectaba antes.

Amazon se dispara en Wall Street tras la suba del precio objetivo esperado por Morgan Stanley

En parte, esa aceleración se apoya en la expectativa de que AWS adquiera cerca de 2 millones de unidades de procesamiento gráfico de Nvidia, lo que también llevó a revisar al alza las estimaciones de inversión de capital de Amazon. Además, Morgan Stanley espera que el margen operativo de AWS llegue al 42% en 2027.

Más allá de la nube, el banco destacó otros motores. Uno es Bedrock, el servicio que da a las empresas acceso a modelos de inteligencia artificial para desarrollar aplicaciones, que según Morgan Stanley, el mercado también subvalora.

Otro es el comercio con agentes de IA, un terreno en el que ve a Amazon bien posicionada para beneficiarse de herramientas capaces de buscar productos y comprar de forma automatizada. El tercer foco es la robótica en los centros logísticos, que podría generar ahorros anuales de entre u$s2.000 y u$s4.000 millones en el escenario del banco.

El precio objetivo de u$s350 se apoya en una valoración equivalente a unas 21 veces las ganancias proyectadas para 2028. Morgan Stanley también planteó dos escenarios extremos, uno bajista de u$s220 y uno alcista de u$s410.

Es una forma de dimensionar el riesgo, y la propia entidad advirtió sobre los obstáculos que podrían complicar la tesis, entre ellos el aumento continuo del gasto de capital, los mayores costos logísticos y la posibilidad de que el crecimiento o los márgenes de AWS queden por debajo de lo esperado.

El contexto bursátil le da un matiz a la noticia. Las acciones de Amazon acumulaban una suba cercana al 11% en el año, pero todavía cotizaban un 10% por debajo de su máximo de principios de agosto, y venían de caer 4,7% la semana anterior.

Cómo invertir en Amazon desde la Argentina

Los inversores argentinos pueden obtener exposición a Amazon sin necesidad de abrir una cuenta en los Estados Unidos mediante el CEDEAR de Amazon (AMZN), un certificado que cotiza en la Bolsa local y replica el comportamiento de la acción original.

Para operar un CEDEAR solo es necesario contar con una cuenta comitente en un bróker o agente de bolsa habilitado. Desde esa plataforma es posible comprar y vender el activo en pesos durante el horario del mercado argentino.

Quienes prefieran invertir directamente en la acción que cotiza en el NASDAQ también pueden hacerlo a través de un bróker con acceso a mercados internacionales, aunque esta alternativa suele requerir una cuenta de inversión en el exterior y la operatoria en dólares.