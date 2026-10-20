Mientras crece el uso de dólares digitales para resguardar valor, los datos sobre Argentina desafían lo que el mercado global asume

El informe The Always-On Dollar, publicado este 20 de octubre de 2026 por Coinbase junto a The Block Pro Research, calculó que las transferencias orgánicas de stablecoins promediaron más de u$s400 millones por hora durante el tercer trimestre y que cerca del 73% del volumen analizado en los doce meses cerrados el 31 de julio se movió fuera del horario bancario estadounidense.

El propio informe presenta eso como prueba de una infraestructura de pagos global. Hay un país que explica buena parte de ese número y que no aparece en el documento. Según a16z, el 94% del volumen cripto en pesos argentinos son stablecoins.

El resto de las cifras centrales son estas:

Transferencias orgánicas por hora (3T 2026): más de u$s400 M

más de u$s400 M Volumen ajustado de transacciones (3T 2026): u$s891.000 M

u$s891.000 M Multiplicador desde principios de 2023: 4 veces

4 veces Proyección trimestral a fines de 2027: ~u$s1,5 billones

~u$s1,5 billones Volumen fuera del horario bancario de EE.UU.: ~73%

~73% Direcciones únicas con stablecoins: 293 millones

Sobre ese último dato el propio informe explica que una dirección de blockchain no equivale necesariamente a una persona. Un mismo usuario puede tener varias, y un exchange puede tener miles.

El informe compara los 293 millones de direcciones con la base combinada de tarjetahabientes de American Express y Discover, y señala que casi duplica a los usuarios de banca móvil de JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo y Citi juntos. Es una comparación llamativa y metodológicamente frágil al mismo tiempo.

Por qué el 73% fuera del horario bancario no prueba lo que parece

Acá está el punto que merece discusión y que ninguna cobertura puso sobre la mesa.

El informe presenta ese 73% como la evidencia central de su tesis. Las stablecoins funcionan como un dólar disponible las 24 horas, y la gente las usa justamente cuando el sistema bancario tradicional no está operativo. La conclusión que sugiere es que estamos ante una infraestructura de pagos global que resuelve el problema de los horarios.

Es una lectura posible. Hay otra, al menos igual de verosímil, que el informe no explora: buena parte de ese volumen fuera de horario no son pagos, son compras de dólares.

La diferencia no es semántica. Un pago es una transferencia con contraparte comercial, alguien le manda dinero a alguien por un bien o un servicio. Una compra de cobertura cambiaria es otra cosa, alguien convierte su moneda local en dólares digitales para resguardar valor.

Las dos operaciones se ven idénticas en la blockchain (una transferencia de USDC o USDT de una dirección a otra) y las dos ocurren mayoritariamente fuera del horario bancario estadounidense, por un motivo sencillo: el mundo donde la gente compra dólares porque su moneda se devalúa no vive en el huso horario de Nueva York.

El informe, para ser justos, admite el límite: aclara explícitamente que el 73% no significa que todo ese volumen fueran pagos de consumidores. Pero la aclaración está en la letra chica y la tesis está en el título.

Y conviene nombrar el interés en juego, porque es parte de la información. Coinbase es uno de los mayores beneficiarios de que las stablecoins sean percibidas como infraestructura de pagos y no como vehículo de dolarización.

Lo primero es un argumento regulatorio sólido en Washington y Bruselas. Estamos modernizando los rieles del sistema financiero. Lo segundo es incómodo: estamos facilitando la fuga de monedas débiles. El dato es el mismo, pero el marco narrativo no.

"La blockchain te muestra que hubo una transferencia, no por qué se hizo", explica a iProUP Damián Rubilar, analista de datos on-chain especializado en flujos de stablecoins.

"Cuando un informe te dice que el 73% del volumen se mueve de noche y concluye que es un sistema de pagos, está eligiendo una interpretación entre varias. En los mercados emergentes, la actividad nocturna y de fin de semana suele ser demanda de cobertura, no comercio. Para distinguirlas hay que mirar el tamaño del ticket y la frecuencia por dirección, y eso el informe no lo publica", concluye el experto.

Argentina es el caso que mejor explica ese número y no aparece en el informe

Si hay un país donde la tesis del "dólar siempre encendido" se puede testear contra la realidad, es este. Y los datos disponibles apuntan en una dirección muy concreta.

Según el análisis de a16z Crypto publicado el 30 de agosto de 2026, basado en datos de mercado de Artemis, el 94% del volumen de operaciones cripto denominado en pesos argentinos corresponde a stablecoins. Es la proporción más alta de participación de stablecoins entre las monedas fiat importantes que releva esa plataforma. El mismo análisis estimó que alrededor de uno de cada cinco argentinos usa criptomonedas y que las descargas de las 15 principales aplicaciones del sector crecieron 93% interanual en 2024.

Noventa y cuatro por ciento. En un mercado donde existen Bitcoin, Ethereum, Solana y miles de tokens, casi todo lo que se compra con pesos es un dólar digital.

Y hay un dato del mismo análisis que remarca que las descargas de la aplicación de Lemon crecieron en todos los trimestres relevados, incluso mientras la inflación mensual bajaba de 25,5% en diciembre de 2023 a 2,1% en julio de 2026, después de un pico de inflación anual de 289% en abril de 2024. Es decir, la demanda de stablecoins no se desinfló cuando se desinfló la inflación.

La implicancia es fuerte. Si la stablecoin fuera solo un paraguas para la lluvia inflacionaria, debería haberse guardado cuando paró de llover. No pasó. Lo que sugiere el dato es que el hábito se consolidó por otras razones: disponibilidad las 24 horas, sin límites de compra, sin trámite, sin ventanilla y sin feriado. El mismo análisis consignó que, al 28 de agosto de 2026, un dólar digital costaba alrededor de 4% más que el dólar del mercado oficial. Los argentinos están pagando una prima por esa conveniencia.

Ahí está la pieza que le falta al informe de Coinbase. El "dólar siempre encendido" existe, es real y mueve u$s400 millones por hora. Pero en Argentina no es un riel de pagos: es una caja de ahorro en dólares que no cierra los fines de semana. Y eso es, posiblemente, una explicación mucho más poderosa del 73% nocturno que la hipótesis de los pagos transfronterizos.

Qué sí resuelve una stablecoin y cuánto más barato sale

Dicho todo lo anterior, hay un terreno donde los números del informe son difíciles de discutir y son útiles en términos prácticos: el costo de mandar plata al exterior.

Según el informe, enviar una remesa de u$s200 en USDC sobre la red Base cuesta alrededor de 86% menos que a través de los canales tradicionales. Conviene leer la letra chica: ese cálculo aplica a ese monto específico y a esa ruta específica. No es una regla general para cualquier remesa en cualquier red, y en montos muy chicos las comisiones fijas de la red pesan proporcionalmente más.

Aun con esa salvedad, es una diferencia que cambia decisiones. El informe proyecta además un escenario macro: mover el 80% de las transacciones internacionales a rieles de stablecoin podría sumar unos u$s155.000 millones al PBI global anual. Es un escenario hipotético y así lo plantea el documento, pero da la dimensión de lo que está en juego.

Para las empresas, el informe destaca un beneficio menos obvio que la comisión: la liquidación más rápida permite inmovilizar menos capital a la espera de transferencias en tránsito. En palabras del propio estudio, "para las empresas, esa disponibilidad también puede hacer más productivo el capital de trabajo". Cualquier pyme exportadora argentina que haya esperado tres días hábiles por una transferencia internacional entiende el punto sin necesidad de explicación.

Qué conviene mirar si usás stablecoins en Argentina

Tres cuestiones prácticas que se desprenden de todo esto.

El informe no es neutral y conviene leerlo como lo que es. Coinbase es un emisor y distribuidor de stablecoins con interés directo en que el producto se perciba como infraestructura de pagos. Los datos de volumen son valiosos; el marco interpretativo es parte de una estrategia regulatoria legítima pero no imparcial.

La prima que pagás tiene un número. El análisis de a16z la midió en alrededor del 4% sobre el dólar oficial al 28 de agosto de 2026. Si usás stablecoins para dolarizar, ese spread es el costo de la conveniencia de las 24 horas, y conviene compararlo contra las alternativas antes de cada operación.

La velocidad del sistema todavía depende del eslabón más lento. Las transferencias en blockchain liquidan en minutos, pero el paso de pesos a stablecoin y de stablecoin a pesos sigue atado a una plataforma, a un banco y a un horario. El "dólar siempre encendido" está encendido en el medio del recorrido. Las puntas, por ahora, duermen.