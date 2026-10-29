Referentes fintech debatieron sobre el deterioro de los pagos, las refinanciaciones y las condiciones para que vuelva a crecer el financiamiento

Wayni y otras fintech implementaron planes de refinanciación para clientes afectados, mientras el sector busca recuperar la confianza institucional.

Martín Redrado vinculó la suba de la mora con la política monetaria, la pérdida de poder adquisitivo y el encarecimiento del financiamiento.

Especialistas en el Argentina Fintech Forum analizaron el aumento de la morosidad y las dificultades de acceso al crédito en el contexto actual.

El crédito y la mora en la Argentina fueron algunos de los temas centrales del Argentina Fintech Forum, el evento anual de la Cámara Argentina Fintech que reúne a especialistas y organizaciones del sector para debatir sobre la actualidad del ecosistema.

Durante el panel "Crédito en Argentina: una conversación profunda sobre el presente y futuro", los participantes analizaron las dificultades para acceder al financiamiento, el aumento de la morosidad y los desafíos para recuperar el crédito.

La charla estuvo moderada por Matías Friedberg, cofundador de lxpandit, y contó con la participación de:

Martín Redrado, economista

Juan Francisco Salviolo, CEO de Wayni

Gonzalo Aziz, analista político y periodista.

Durante el panel, Martín Redrado vinculó el aumento de la morosidad con la suba de las tasas de interés, la pérdida de poder adquisitivo y la falta de acumulación de reservas del Banco Central durante el período preelectoral de 2025.

Según el economista, el encarecimiento del financiamiento dificultó que muchas personas pudieran cumplir con sus obligaciones, en un contexto en el que los salarios no acompañaban el ritmo de la inflación.

"Cuando a mí los funcionarios me dicen que este problema de la mora es un problema del sector privado, les digo que alguna cuota de responsabilidad tienen, porque la política monetaria que hicieron el año pasado llevó a multiplicar el problema", sostuvo.

Panel "Crédito en Argentina: una conversación profunda sobre el presente y futuro"

Frente a ese escenario, Redrado planteó la necesidad de facilitar las renegociaciones de deuda para quienes tienen voluntad de pago, pero no cuentan con capacidad económica suficiente.

Wayni detectó el aumento de la mora entre sus mejores clientes

Juan Francisco Salviolo, CEO de Wayni, comentó que las primeras señales aparecieron a fines de 2024, cuando clientes que solían cumplir con sus pagos comenzaron a acumular deudas con más entidades.

"Nuestros mejores usuarios, que antes tenían un saldo promedio deudor con una o dos entidades, habían pasado a tener cinco o seis entidades con las que debían cumplir", indicó.

El ejecutivo también vinculó el fenómeno con el cambio en la dinámica inflacionaria. Según planteó, muchos usuarios estaban acostumbrados a tomar créditos en un contexto en el que la inflación licuaba el peso de las cuotas, pero esa lógica dejó de funcionar de la misma manera.

Para enfrentar el problema, la fintech puso en marcha planes de pago y refinanciaciones, con el objetivo de distinguir a quienes querían pagar, pero no tenían capacidad económica para hacerlo.

El CEO detalló que muchas fintech no tenían procesos preparados para una crisis de esa magnitud y tuvieron que desarrollar nuevas herramientas para negociar con sus clientes. En ese sentido, destacó que la tecnología les permitió implementar esas soluciones con mayor rapidez.

Sobre la evolución reciente, Salviolo indicó que la mora comenzó a estabilizarse, aunque advirtió que los efectos tardan en reflejarse porque los préstamos se pagan a lo largo de varios meses.

La confianza, otro factor clave para recuperar el crédito

El debate sobre el crédito en la Argentina también tuvo una mirada política. El periodista Gonzalo Aziz planteó que la morosidad no debe entenderse sólo como un problema financiero, sino también como una cuestión que involucra a distintos actores de la sociedad.

Desde esa perspectiva, la posibilidad de reconstruir el mercado crediticio está vinculada con la confianza, la reputación y la credibilidad. Estos factores influyen tanto en la relación entre las entidades financieras y sus clientes como en la capacidad de las instituciones para generar condiciones que permitan sostener el financiamiento en el tiempo.

En ese sentido, uno de los desafíos es construir una respuesta conjunta entre el sistema financiero, el Gobierno, los deudores y otros sectores que participan de la economía

Aziz también puso el foco en la confianza en el sector público y en la importancia del vínculo entre el Estado y el sector privado. La credibilidad institucional es un factor relevante para las decisiones económicas, en particular cuando se trata de inversiones que requieren previsibilidad y una perspectiva de largo plazo.

En ese escenario, el diálogo entre ambos sectores aparece como una de las condiciones para fortalecer el mercado de capitales y ampliar las posibilidades de financiamiento.

La recuperación del crédito requiere no solo estabilidad económica, sino también instituciones capaces de generar confianza y reglas que permitan proyectar decisiones a futuro.