El predio, con más de 100.000 metros cuadrados, se convierte en la mayor plataforma de almacenamiento de la compañía en el país

Fortalecerá Mercado Libre Envíos y el comercio electrónico en Argentina, permitiendo entregas en 24 horas y más cobertura.

El predio de 100.000 m² es la mayor plataforma del país, procesará 130.000 productos diarios y creará 1.300 empleos.

Mercado Libre puso en marcha su mayor centro logístico de la Argentina, ubicado en Escobar, provincia de Buenos Aires, tras una inversión conjunta de u$s115 millones junto a Plaza Logística.

El predio, con más de 100.000 metros cuadrados, se convierte en la mayor plataforma de almacenamiento de la compañía en el país y busca acelerar las entregas, ampliar la capacidad operativa y acompañar el crecimiento del comercio electrónico local.

El centro está emplazado en el kilómetro 58 de la autopista Panamericana, sobre la colectora Este, junto al parque industrial de Loma Verde. La ubicación fue elegida por la disponibilidad de tierras y la cercanía con los principales accesos del Área Metropolitana de Buenos Aires, factor clave para optimizar la distribución hacia el Gran Buenos Aires y el resto del país.

La superficie supera los 100.000 metros cuadrados, equivalente a unas 14 canchas de fútbol profesional. Esa escala representa un 50% más que el principal centro Full que Mercado Libre operaba hasta ahora en Villa Celina, en el partido de La Matanza, que cuenta con 65.000 metros cuadrados.

La nueva instalación podrá procesar hasta 130.000 productos por día y almacenar más de dos millones de artículos voluminosos. Esa capacidad apunta a fortalecer la operación de Mercado Libre Envíos, mejorar la eficiencia de los despachos y facilitar entregas en plazos de hasta 24 horas.

El centro será el cuarto de la red logística de la compañía en Argentina y se suma a las operaciones del Mercado Central, el centro de Tres de Febrero y unos 40 nodos de última milla distribuidos en distintas provincias. Con esta incorporación, Mercado Libre estima cuadruplicar su capacidad operativa en menos de 18 meses.

Así es el nuevo megacentro de Mercado Libre que procesará 130.000 productos por día. (Imagen creada con IA)

Mercado Libre abre su mayor centro logístico en Argentina: espera crear 1.300 empleos

El proyecto contempla la creación de 1.300 puestos de trabajo directos, además de cientos de empleos indirectos vinculados a la construcción, el transporte, la seguridad y los servicios asociados. La obra fue desarrollada por Plaza Logística bajo un esquema "built to suit", diseñado a medida para las necesidades operativas de Mercado Libre.

La inversión de u$s115 millones forma parte del plan de u$s3.400 millones que Mercado Libre anunció para Argentina durante 2026, un monto casi 30% superior al comprometido en 2025.

El programa incluye gastos de capital y operativos destinados a logística, comercio electrónico, tecnología y expansión de Mercado Pago.

"Con la apertura de este centro en Escobar damos un nuevo paso en el crecimiento de nuestra operación logística en todo el país", sostuvo Adrián Ecker, country manager de Mercado Libre Argentina, en una publicación de La Nación.

"Esta infraestructura nos permitirá conectar a más pymes con nuestros compradores y agilizar las entregas para millones de usuarios de Mercado Libre. Además, nos prepara para responder con mayor capacidad a los próximos picos de demanda, como el Cyber Monday y las fiestas de fin de año", agregó.

La apertura de Escobar marca un salto en la capacidad de Mercado Libre para gestionar productos de gran volumen, una categoría que suele ser más compleja de almacenar y despachar. Con mayor superficie y capacidad de procesamiento, la compañía puede reducir tiempos de entrega, ampliar la cobertura y sostener picos de demanda sin comprometer la calidad del servicio.