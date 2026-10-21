La edición reunirá a más de 900 empresas socias de la CACE, con promociones y descuentos exclusivos en productos y servicios a través de canales digitales

Es un evento clave para el comercio electrónico; la correcta sincronización de stock y logística asegura el éxito en ventas.

El CyberMonday 2026 de CACE se celebra del 2 al 4 de noviembre con más de 900 empresas socias ofreciendo descuentos online.

Se acerca el CyberMonday 2026, uno de los principales eventos de comercio electrónico anuales, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE).

La edición reunirá a más de 900 empresas socias de la CACE, con promociones y descuentos exclusivos en productos y servicios a través de canales digitales.

Cuándo es el CyberMonday 2026 y qué empresas participarán

El CyberMonday 2026 se llevará a cabo del lunes 2 al miércoles 4 de noviembre, en una nueva edición del evento de comercio electrónico más grande del año.

La convocatoria incluye descuentos, promociones y oportunidades de compra en múltiples rubros, con foco en canales digitales.

La CACE definió un cronograma con fechas clave para empresas y marcas. El cierre definitivo de contrataciones fue el 6 de octubre, mientras que la publicación del sitio oficial con los logos de las empresas participantes se realizó el 19 de octubre. Entre las empresas confirmadas para esta edición se destacan:

Mercado Libre

Samsung

Frávega

Carrefour

Easy

Sodimac

Jumbo

Vea

Farmacity

Movistar

Personal

Cetrogar

Nespresso

Electro World

Gadnic

Openfarma

Aeropuertos Argentina

Almundo

Assist Card

Universal Assistance

AXA

Colonia Express

Adidas

Dexter

La lista incluye compañías de electrónica, tecnología, salud, belleza, viajes, supermercados, gastronomía, indumentaria, calzado, muebles, hogar y deco.

El CyberMonday 2026 se llevará a cabo del 2 al 4 de noviembre en Argentina

Para el mercado de comercio electrónico, el CyberMonday representa uno de los eventos más relevantes del año, con un impacto directo en ventas, tráfico digital y conversión

CyberMonday 2026: qué deben alistar las empresas para llegar preparadas al evento

Ante la inminente llegada del evento, Base.com, el sistema operativo internacional especializado en gestión integral de eCommerce, repasó aspectos clave del proceso para que los comercios logren capitalizar este periodo de forma óptima.

"En un evento de alta demanda donde cada tarea manual puede convertirse en un cuello de botella. Tener información actualizada y reglas claras permite que el equipo sepa qué pedido preparar, con qué stock cuenta y cuándo hay que despacharlo. Esa coordinación ayuda a aprovechar el pico de ventas y a cumplir con lo prometido", sostuvo Luciano Basile, Country Manager de Base Argentina.

Desde la empresa detallaron que el primer paso es sincronizar el stock y los precios entre los canales antes del evento.

Más allá de que ese control debe sostenerse de manera diaria, configurar la pausa automática de las publicaciones cuando un producto llega a cero evita que sigan entrando compras sin mercadería disponible.

También conviene definir qué pedidos se prepararán primero, según los compromisos de despacho y las características de la operación.

El CyberMonday pone a prueba la capacidad de las empresas para responder por la compra y el despacho

La logística es otra capa que requiere una prueba previa. Las integraciones con los operadores deben estar verificadas para que los datos se transfieran correctamente y las etiquetas puedan generarse en lote. Imprimirlas de a varios envíos en una misma acción reduce tareas repetitivas.

Dentro del depósito, revisar la capacidad de picking y armado ayuda a dimensionar cuántos pedidos puede preparar el equipo en un plazo determinado. La ubicación de los productos de mayor demanda y la disponibilidad de embalajes influyen en ese ritmo. Si el cuello de botella aparece allí, sumar ventas puede ampliar la cantidad de órdenes pendientes y comprometer las entregas.

Revisar dónde se acumularon pedidos, qué diferencias de stock surgieron y cuánto demoró la preparación permite detectar ajustes antes de noviembre. Para los rubros que participaron, puede servir como prueba de la operación, aunque el volumen y el tipo de compras sean distintos a los del CyberMonday.