La compañía implementará un esquema de tarifas renovado que impactará en los costos logísticos, bonificaciones y el valor de vender artículos económicos

La medida podría trasladar mayores gastos a los precios finales de los productos, afectando a vendedores y consumidores.

Los nuevos costos afectan productos de menos de $33.000 y tarifas de envíos Flex/gratis, con variaciones por peso y modalidad.

Mercado Libre actualiza sus costos por vender y tarifas logísticas para vendedores, vigentes desde el 1 de septiembre.

Mercado Libre anunció, a través de una comunicación oficial enviada a sus vendedores, una actualización integral en sus costos por vender y en las tarifas logísticas que entrará en vigencia el domingo 1 de septiembre.

La compañía justificó la medida bajo la necesidad de acompañar el incremento de los costos logísticos en todo el país.

El ajuste impactará tanto en el costo fijo adicional por unidad vendida en artículos de menor valor como en las tarifas por ofrecer envíos gratuitos, al tiempo que modificará las bonificaciones que reciben los vendedores que despachan mediante servicios Flex y Turbo.

La incógnita que se abre en el mercado radica en cómo impactarán estos nuevos valores en el precio final de los productos, dado que es habitual que los comerciantes trasladen los mayores costos de intermediación y flete a las listas de precios al consumidor.

¿Cuáles son los nuevos costos por vender productos de menos de $33.000?

A partir del 1 de septiembre de 2026, los artículos con un precio inferior a los $33.000 tendrán un nuevo costo fijo por unidad vendida, el cual se mantendrá como un cargo adicional a la comisión porcentual de cada categoría.

El mayor porcentaje de incremento recaerá sobre los productos que se ubiquen en la franja de entre $15.000 y $16.000.

Para calcular el monto a abonar, la plataforma continuará tomando el valor más alto entre el peso físico y el peso volumétrico del paquete.

Productos de hasta $14.999: El costo fijo parte desde $1.330 (hasta 0,3 kg) y alcanza un máximo de $1.920 (más de 180 kg).

Productos de entre $15.000 y $23.999: La tarifa inicia en $2.740 (hasta 0,3 kg) y se eleva progresivamente hasta $3.700 (más de 180 kg).

Productos de entre $24.000 y $32.999: El cargo arranca en $3.320 (hasta 0,3 kg) y llega hasta $4.550 (más de 180 kg).

Venta de kits: Quienes comercialicen combos o kits por un valor global menor a $33.000 abonarán un único costo fijo por paquete vendido.

Envíos Flex, retiro en domicilio y acuerdo con el comprador: Los artículos de hasta $14.999 pagarán un costo fijo de $1.330; los de $15.000 a $23.999 tributarán $2.740; y los de $24.000 a $32.999 abonarán $3.320.

Los nuevos costos por vender en Mercado Libre

¿Cómo quedan los cargos para Full Súper y la categoría de Esenciales?

Para las ventas canalizadas mediante la modalidad de almacenamiento y logística Full Súper, la empresa sumará nuevos artículos al listado de "Esenciales" con el objetivo de mitigar el impacto tarifario en productos de primera necesidad.

Costos por unidad vendida para Full Súper (Mercado Libre)

El nuevo esquema establece que el costo por unidad vendida en Full Súper nunca superará el 25% del precio del producto.

Productos "Esenciales" (hasta 1 kg): Pagarán desde $120 (hasta $3.499) hasta $880 (de $15.000 a $32.999). En pesos mayores a 8 kg, la escala oscila entre $450 y $2.100 .

Resto de productos Full Súper (hasta 1 kg): Abonarán desde $280 (hasta $3.499) hasta $1.495 (de $15.000 a $32.999). Para bultos de más de 8 kg, el cargo oscilará entre $990 y $2.925.

¿Qué cambios rigen para envíos gratis, Envíos Flex y Envíos Turbo?

En el segmento de logística y fletes, la plataforma actualizará las tarifas obligatorias de envío gratuito y modificará los reconocimientos monetarios para los servicios de entrega rápida en el día.

Costo por Unidad vendida para Envíos Flex (Mercado Libre)

Los puntos centrales de la actualización logística son:

Envíos gratis en productos desde $33.000: Aumentará el costo obligatorio que absorbe el vendedor por ofrecer envíos gratuitos a nivel nacional.

Tarifas de Envíos Flex en Buenos Aires (menos de $33.000): El comprador paga el total y el vendedor recibe una bonificación en su cuenta de $4.990 (zona domicilio), $6.990 (zona cercana), $8.990 (zona lejana) y $10.490 (zona muy lejana).

Envíos Flex en Buenos Aires (desde $33.000): Se ofrece envío gratis y los vendedores con reputación verde o MercadoLíderes reciben una bonificación del 10% : $499 (domicilio), $699 (cercana), $899 (lejana) y $1.049 (muy lejana).

Envíos Flex en Córdoba y resto del país: La bonificación asciende a un tope de $4.990 en productos de hasta $33.000 y hasta $499 en productos nuevos con envío gratis y reputación verde.

Envíos Turbo: En productos menores a $33.000, el comprador abona $5.990, se descuenta un Cargo Flex de $390 y el vendedor cobra $5.600. En publicaciones desde $33.000, el comprador paga $2.216,30, se suma una bonificación de $599, se descuenta el Cargo Flex de $390 y el comerciante percibe $2.425,30.

Desde Mercado Libre recomendaron a los usurios revisar sus publicaciones "teniendo en cuenta estos cambios".