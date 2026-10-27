La continuidad de Lula obliga a revisar la apuesta que impulsó la bolsa y al real. Para los argentinos, también pesan el tipo de cambio y la cartera

La situación exige a inversores argentinos revisar carteras y alerta sobre el riesgo de anticipar resultados electorales. Impacta en exportaciones a Brasil (u$s6.255 M).

La apuesta del mercado por un cambio, que impulsó el Bovespa 7,7% y el Real 4,2% post-1ra vuelta, ahora exige recalibrar.

La continuidad de Lula en Brasil obliga a recalibrar estrategias de inversión tras las expectativas del mercado brasileño que no se concretaron.

El mercado brasileño había incorporado en los precios un escenario político que finalmente no se concretó. La continuidad de Lula obliga ahora a revisar expectativas, especialmente en aquellos sectores que habían concentrado las mayores subas. Para el inversor argentino con activos brasileños en cartera, el desafío no es solamente anticipar la reacción de la bolsa, sino identificar qué empresas quedan más expuestas y cuáles podrían beneficiarse del nuevo escenario.

La magnitud de esa apuesta quedó reflejada después de la primera vuelta en Brasil. El Bovespa subió 7,7%, su mayor avance diario en seis años y medio, mientras que el real se apreció 4,2% y el EWZ, el ETF que replica a la bolsa brasileña, ganó 12,54%. En Buenos Aires, donde muchos de esos activos cotizan como CEDEAR, XP avanzó 29,6%, Magazine Luiza 27,96%, BTG Pactual 27,36%, Itaú 14,35% y Petrobras 10,70%.

Lo interesante de esos movimientos es que no respondieron a una mejora concreta de la economía brasileña, sino a la expectativa de un programa de consolidación fiscal y tasas de interés más bajas. Es decir, el mercado adelantó en los precios beneficios económicos que todavía no se habían materializado. Con el resultado electoral, parte de esas expectativas pierde sustento y obliga a reconsiderar las valuaciones.

Sin embargo, asumir que toda la bolsa brasileña debería reaccionar de la misma manera sería un error. El rally se concentró en bancos, financieras y empresas vinculadas al consumo interno, sectores que suelen beneficiarse de un escenario de menores tasas, mayor disponibilidad de crédito y recuperación de la demanda. Si esas condiciones dejan de parecer tan probables, también se debilita uno de los argumentos que explicaban sus subas.

En cambio, las exportadoras mostraron una dinámica diferente. Mientras el mercado avanzaba, Suzano cayó 5,34% y Vale retrocedió 0,90%. La apreciación del real perjudicaba relativamente a compañías que facturan en dólares y afrontan costos en moneda local. Si ahora la moneda brasileña se deprecia, ese efecto podría invertirse y mejorar su competitividad.

Esta diferencia es fundamental para un inversor argentino. No alcanza con tener exposición a Brasil: importa cómo está distribuida. Una cartera concentrada en bancos y consumo interno puede depender de una misma expectativa sobre tasas y crecimiento doméstico. Incorporar compañías exportadoras supone una exposición distinta, aunque también implica asumir riesgos vinculados a la demanda externa y a los precios internacionales.

Hay otro factor que muchas veces queda fuera del análisis: el tipo de cambio. Para quien invierte desde Argentina mediante CEDEAR, el rendimiento no depende únicamente de la evolución de la acción brasileña.

También influyen la relación entre el real y el dólar y el tipo de cambio implícito en la cotización local. Por eso, una caída de una acción en Brasil no necesariamente se traduce en una pérdida equivalente para el inversor argentino. Lo relevante es evaluar el resultado en la moneda en la que se mide el patrimonio.

El episodio también expone los riesgos de transformar una expectativa electoral en una estrategia de inversión. Las encuestas de Datafolha y Quaest mostraban una elección ajustada, dentro del margen de error. Sin embargo, el mercado se posicionó con fuerza en favor de un resultado. El problema no fue solamente que la apuesta fallara, sino que los precios terminaron reflejando una certeza que los datos disponibles no justificaban.

Argentina ofrece un antecedente reciente de signo contrario. En octubre de 2025, la sorpresa electoral en las legislativas llevó al S&P Merval a subir más de 31% en dólares en una sola rueda. En ambos casos, los movimientos no reflejaron cambios inmediatos en los fundamentos económicos, sino una corrección abrupta de expectativas. Esto demuestra que el riesgo electoral no está únicamente en quién gana, sino en cuánto de ese resultado ya está incorporado en los precios.

Más allá de los activos financieros, Brasil tiene un peso determinante sobre la economía argentina. Durante el primer semestre de 2026 recibió exportaciones argentinas por u$s6.255 millones, equivalentes al 12,6% del total, y explicó el 22,3% de nuestras importaciones. Además, el 61,7% de lo que Argentina le vendió fueron manufacturas de origen industrial. En 2025, cerca del 38% de todas las exportaciones argentinas de ese rubro tuvieron como destino Brasil.

Estos números muestran que el desempeño brasileño importa tanto por sus mercados financieros como por su capacidad de sostener la demanda de productos argentinos. Una depreciación del real, si no es acompañada por el peso, encarece nuestras exportaciones para los compradores brasileños y abarata relativamente sus productos en el mercado local. Pero si Brasil logra sostener su crecimiento, una mayor demanda podría compensar parte de esa pérdida de competitividad cambiaria.

El problema es que Argentina enfrenta esta situación con una industria que todavía opera muy por debajo de su capacidad. En agosto, la utilización de la capacidad instalada fue de 58,5%, mientras que la automotriz trabajó a 46,2% y la metalmecánica, excluida la automotriz, a 35,9%. Con estos niveles, el desafío no es solamente seguir la evolución del real, sino recuperar demanda y competitividad para aprovechar el tamaño del mercado brasileño.

También hay decisiones de mediano plazo que trascienden la coyuntura electoral. El ACE 14, que regula el comercio automotor bilateral sin aranceles, vence en junio de 2029. A su vez, la posibilidad de ampliar las exportaciones de gas desde Vaca Muerta hacia Brasil dependerá de infraestructura, costos y seguridad contractual. Son variables que pueden tener consecuencias económicas mucho más duraderas que una reacción bursátil de corto plazo.

Para el inversor argentino, entonces, el resultado electoral no necesariamente implica desarmar posiciones en Brasil. Pero sí obliga a distinguir entre inversiones respaldadas por fundamentos empresariales y aquellas cuyo atractivo dependía principalmente de un cambio de gobierno. También exige revisar si la cartera está verdaderamente diversificada o si concentra distintas empresas expuestas al mismo riesgo económico.

La continuidad de Lula no elimina las oportunidades de inversión, aunque modifica el escenario sobre el que se habían construido determinadas expectativas. El comportamiento del real, la evolución de las tasas, la actividad doméstica y los resultados de las compañías serán más relevantes para evaluar esas oportunidades que la reacción inicial del mercado.

De cara a las elecciones presidenciales argentinas de 2027, la experiencia brasileña deja una lección. Los mercados no esperan los resultados para tomar posición: anticipan escenarios y los incorporan a los precios. Cuando esas expectativas no se cumplen, el ajuste puede ser inmediato.

El verdadero riesgo para un inversor no es equivocarse al anticipar una elección, sino construir una cartera cuyo rendimiento dependa demasiado de acertar ese resultado.

*Por Nicolás Parreira, economista y director de Grupo Sigma.