Con Lula y Bolsonaro cada vez más cerca en las encuestas, los analistas creen que buena parte de una continuidad del oficialismo ya está en los precios

Expertos recomiendan Bradesco, Ambev, Nubank o el ETF EWZ para aprovechar oportunidades tácticas en el mercado brasileño.

Lula da Silva mantiene ventaja ajustada sobre Bolsonaro (2 puntos), generando incertidumbre y alta volatilidad en el mercado.

CEDEARs en Brasil: Bancos, consumo y fintechs destacan para invertir antes de las elecciones presidenciales de octubre 2026.

Bancos, una firma de consumo masivo y hasta un ETF aparecen como los CEDEAR a tener en cuenta en Brasil, a solo dos meses de los comicios presidenciales en el país vecino, previstos para el próximo 4 de octubre de 2026.

Las encuestas muestran a Lula da Silva manteniendo una ventaja sobre Flávio Bolsonaro, aunque esa diferencia se fue achicando en las últimas mediciones: de 4 a 7 puntos en algunos sondeos, a apenas dos puntos según el relevamiento más reciente de Datafolha.

El porcentaje de indecisos mantiene abierto el desenlace de una eventual segunda vuelta, algo que ya generó caídas puntuales en los activos brasileños ante cada nueva encuesta favorable a Lula, explica Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, en un informe al que accedió iProUP.

La mayor economía de América Latina atrae, pese a esta incertidumbre, las miradas de los inversores por la compresión de sus valuaciones y la búsqueda de diversificación geográfica.

Según Bank of America, el verdadero desafío para la próxima administración, gane quien gane, será la sostenibilidad de la deuda pública, que pasó del 71,4% del PIB a una proyección cercana al 83,1% hacia fines de 2026.

Analistas de UBS remarcan que el interés de fondos internacionales impulsó buena parte del repunte reciente del mercado brasileño, aunque anticipan mayor volatilidad a medida que se acerque la votación.

Cómo es el contexto macroeconómico de tasas altas y crecimiento moderado

El escenario macroeconómico brasileño combina una inflación resiliente: el IPCA quebró el techo del 4,5%, lo que forzó al Banco Central a sostener la tasa Selic en la zona del 14% TNA, su nivel más alto en dos décadas.

A esto se suma una moderación en el crecimiento del PBI, proyectado en 1,99% para 2026, luego de haber expandido 2,3% en 2025.

Sin embargo, los antecedentes históricos de los ciclos electorales de 2018 y 2022 confirman un patrón claro: el mercado financiero suele reaccionar con fuerza una vez que gana previsibilidad sobre el rumbo y la disciplina fiscal del gobierno entrante.

Este comportamiento abre ventanas de oportunidad tácticas tanto antes como después del voto, según remarcan distintas casas de análisis.

Firmas como Santander e IOL Inversiones destacan oportunidades puntuales en el sistema financiero, el consumo, las fintech y el sector petrolero de cara a octubre.

En ese conjunto, compañías como Itaú, Bradesco, Nubank, Ambev y Petrobras figuran entre los papeles más observados por los inversores.

Los CEDEAR para monitorear en Brasil antes de las elecciones (Fuente: Imagen creada con IA)

Por qué Banco Bradesco, la apuesta de valor en el sector financiero

En este contexto de tasas elevadas y volatilidad latente, la selectividad de activos resulta fundamental.

A través de CEDEARs, los inversores pueden posicionarse en pesos desde el mercado local en alternativas clave para monitorear el mercado brasileño.

Banco Bradesco (BBD) se ubica como una atractiva alternativa de valor para perfiles que buscan un rebote táctico dentro del sector financiero.

La acción cotiza a múltiplos históricamente comprimidos frente a su valor libro, en torno a 1,07x P/BV, lo que ofrece un elevado potencial de apreciación.

Ese potencial se activaría en la medida en que el banco avance en la reestructuración de su cartera de deudores y se reactive el crédito interno en Brasil.

Se trata de una de las opciones más mencionadas por los analistas locales para captar una eventual mejora en el sentimiento hacia el sistema financiero brasileño.

Por qué Ambev aparece como el resguardo defensivo del consumo masivo

Ambev (ABEV), la mayor elaboradora de bebidas de la región, actúa como un resguardo defensivo de alta calidad dentro de cualquier cartera expuesta a Brasil.

La compañía se apoya en su liderazgo de mercado y en un volumen récord de ventas registrado en el inicio del año, lo que refuerza su perfil de estabilidad frente a la volatilidad política.

A esto se suma un rendimiento por dividendos, o Dividend Yield, cercano a 4,6% anual, una cifra atractiva para inversores que priorizan la generación de ingresos recurrentes.

Esta combinación de liderazgo sectorial y flujo de caja constante ofrece una sólida capacidad para amortiguar los picos de volatilidad que suelen acompañar los ciclos electorales.

Por su perfil defensivo, Ambev suele ser una de las primeras opciones consideradas por quienes buscan exposición a Brasil con menor riesgo relativo.

El comportamiento de este tipo de compañías de consumo masivo históricamente resultó menos sensible a los vaivenes políticos que otros sectores.

Por qué Nubank es la apuesta de mayor crecimiento y riesgo

Nu Holdings, la fintech conocida como Nubank (NU), es la alternativa de mayor convicción para portafolios con sesgo de crecimiento.

Tras una corrección de aproximadamente 30% desde sus máximos, la acción ofrece un precio de entrada considerado atractivo por varios analistas de la región.

La compañía mantiene niveles de eficiencia operativa récord y una mora de largo plazo bajo control, dos indicadores clave para evaluar la salud de una entidad financiera digital.

A esto se suma una acelerada expansión regional en mercados clave como México, donde Nubank continúa ganando participación entre los usuarios de banca digital.

Esta combinación de crecimiento, eficiencia y expansión geográfica la convierte en una de las apuestas más seguidas dentro del ecosistema fintech latinoamericano.

Se trata, sin embargo, de la opción con mayor sensibilidad a la volatilidad de corto plazo dentro de esta selección de activos.

El ETF de Brasil, la vía para diversificar sin elegir empresas

El ETF de Brasil (EWZ) representa el vehículo por excelencia para capturar el movimiento general de la bolsa brasileña sin necesidad de seleccionar empresas de forma individual.

El instrumento otorga exposición inmediata a las firmas de mayor capitalización del país y rinde, además, un atractivo dividendo en dólares.

Tras el ajuste reciente en el índice Ibovespa y en el propio EWZ, varios activos de escala regional cotizan a múltiplos de valuación considerados atractivos frente a sus promedios históricos.

Esto convierte al ETF en la herramienta ideal para diversificar riesgo geográfico de cara al desenlace electoral, sin quedar expuesto a la volatilidad puntual de una sola compañía.

Analistas de BNP Paribas prevén que la volatilidad cambiaria del real aumente a medida que se acerque la votación, aunque coinciden con otras casas en que un deterioro profundo de la moneda requeriría, además del factor electoral, un cambio significativo en el contexto internacional.

Este escenario refuerza la lógica de instrumentos diversificados como el EWZ para quienes buscan participar del mercado brasileño con menor riesgo idiosincrático.

Las lecciones de 2018 y 2022 para pensar la estrategia

Los ciclos electorales previos de 2018 y 2022 demuestran que la compresión de riesgo suele gatillarse cuando se despeja la incógnita fiscal del próximo gabinete, generando rallies de alivio tanto en la renta variable local como en el real brasileño.

Con ese antecedente en mente, buena parte de los analistas considera que una eventual continuidad de Lula ya estaría parcialmente reflejada en los precios actuales de los activos.

La incertidumbre mayor aparece, en cambio, alrededor de una segunda vuelta más competitiva y, sobre todo, de qué señales sobre gasto, déficit y deuda entregue quien finalmente llegue al Palacio del Planalto.

Ante el entorno de tasas de interés reales elevadas tanto en Brasil como en los Estados Unidos, la estrategia recomendada por los especialistas exige priorizar compañías con balances desapalancados, ingresos recurrentes en moneda dura y capacidad de sostener el pago de dividendos.

Los comicios de octubre, que además de la presidencia definirán gobernadores y buena parte del Congreso, son considerados por el mercado como la jornada política más relevante para la región en lo que resta de 2026.

Por eso, la calidad y la solidez operativa de cada activo se vuelven el criterio central a la hora de armar una cartera expuesta a Brasil en este tramo final hacia las urnas.