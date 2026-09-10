Más allá de las búsquedas y de su capacidad para resolver problemas y automatizar tareas, la inteligencia artificial puede meterse y cambiar para siempre la pelea por la principalidad entre bancos y billeteras virtuales por el usuario y su dinero.

Es que la tecnología puede ser decisiva en un contexto en el que las cuentas sueldo ya no les alcanzan a las entidades tradicionales para retener a los usuarios, y las fintechs ganan cada vez más terreno; al punto de que, para muchos, son la herramienta que usan en el día a día, transfiriendo sus salarios, casi de forma automática, apenas se les deposita.

Así surge, como interrogante, si la IA y el uso de datos en tiempo real pueden ser la 'carta' clave para que los bancos transformen ese "contacto inicial" que aún conservan gracias a la acreditación de haberes en una relación digital permanente, capaz de hacerle frente a la agilidad que hoy ofrecen plataformas como Mercado Pago.

"El desafío para los bancos es transformar esa relación inicial en una experiencia capaz de seguir siendo relevante para el cliente en un ecosistema financiero cada vez más dinámico. En ese contexto, la inteligencia artificial puede ser un habilitador importante", afirma Diego Ossa, CEO de Stefanini Group para la región sur de Latinoamérica, a iProUP.

Por qué la cuenta sueldo ya no garantiza principalidad para los bancos

Según la Encuesta de Principalidad Bancaria en Argentina de Stefanini Group, el 78% de las personas cobra el salario en entidades tradicionales.

Sin embargo, ese "liderazgo", apalancado sobre cuestiones regulatorias, ya que la normativa vigente impide percibir el sueldo en billeteras y, por ende, mantiene la exclusividad de las cuentas sueldo en entidades tradicionales, convive con una fuga "silenciosa" de fondos hacia las aplicaciones digitales.

Solo teniendo en cuenta la Generación Z, los jóvenes de entre 18 y 28 años, Mercado Pago lidera la principalidad con el 31%, mientras que el Banco Nación aparece segundo con el 18%, posición que le vale precisamente por la acreditación de haberes.

Las billeteras, además, muestran la mayor tasa de conversión de tenencia de cuenta en principalidad entre los jóvenes, con el 41%.

La nueva batalla de bancos y billeteras por los usuarios

A su vez, el 73% de los casi 1500 usuarios encuestados, de todas las edades, revela que usa apps fintech para ahorrar, un 75% las utiliza para hacer pagos cotidianos y el mismo porcentaje para acceder a descuentos y promociones, frente al 41% de la Gen Z que recurre a bancos con ese fin.

Precisamente en este último punto se puede ver un ejemplo de cómo la inteligencia artificial puede "entra a jugar el partido". MODO, la plataforma desarrollada por algunas de las principales entidades financieras del país, incorporó IA para segmentar y personalizar su enorme catálogo de promociones, con notificaciones diferenciadas según el perfil, la edad y el consumo de cada usuario.

Hay que tener en cuenta que la plataforma bancaria procesa alrededor de 7 millones de operaciones mensuales con descuentos y, con esto, avanza hacia lo que su CEO, Rafael Soto, definió ante iProUP como una suerte de "Netflix de los descuentos" en la que cada persona vea solo lo que le interesa y quede atrás el clásico "20% para todos".

De esta manera, la apuesta es que sean las promociones las que encuentren al usuario y no al revés. Esa carrera por la personalización con IA tiene continuidad, ya que Banco Nación, MODO y Mastercard trabajan en asistentes inteligentes para compras automatizadas, en línea con la nueva ola de pagos agénticos que empieza a tomar fuerza en el país y en el resto del mundo.

El rol clave que juegan los datos en bancos y billeteras

Ossa sostiene que, en efecto, los datos "son un factor central para que la inteligencia artificial pueda generar resultados concretos".

Más allá de esto, aclara que "la verdadera ventaja competitiva no está necesariamente en el acceso a modelos de IA, sino en la capacidad de cada organización para estructurar sus propios datos, conectarlos con el contexto del negocio y transformar esa información en inteligencia aplicable".

En el caso de los bancos, agrega, "esto puede ser fundamental para avanzar hacia experiencias más fluidas y reducir la distancia entre la información disponible y la capacidad de convertirla en una mejor respuesta para el cliente".

Ese uso de los datos en tiempo real es, precisamente, lo que puede acortar la brecha entre lo que la entidad sabe del cliente y la respuesta que le ofrece. Sin embargo, el ejecutivo advierte que "no alcanza con incorporar tecnología" y que la base es tan importante como el algoritmo.

"La inteligencia artificial necesita una base sólida de datos confiables, organizados y preparados, además de una adecuada gobernanza. Es esa combinación la que permite que la tecnología deje de ser un proyecto aislado y pueda convertirse en una capacidad capaz de generar valor y mejorar la experiencia del usuario", detalla.

El interrogante es si la banca tradicional, incluso apoyada en la inteligencia artificial, puede hacerle frente a la propuesta que ya ofrecen las billeteras virtuales y que lleva a que ganen cada vez más terreno en el día a día de los argentinos.

El Global Payments Report 2026, elaborado por Worldpay a partir de una encuesta a más de 63.000 consumidores en 42 mercados de todo el mundo, resalta que "las billeteras virtuales son la nueva opción preferida de los consumidores" en Argentina.

De hecho, el documento le dedica un apartado especial al país, en el que destaca la relevancia que ganaron en las transacciones tanto en puntos de venta físicos, vía Point of Sales (POS), como en el comercio electrónico, además de transferencias entre cuentas, operaciones con tarjetas y compras en cuotas.

Las ventajas que ofrece la inteligencia artificial al sector financiero

Ossa asegura que "la inteligencia artificial puede ayudar a acelerar esa transformación", aunque condiciona el impacto a la velocidad. Afirma, en este sentido, que "una de las principales ventajas competitivas es la rapidez, la capacidad de aprender, probar, adaptarse y ejecutar más rápido de lo que cambia el mercado", un desafío que considera especialmente relevante para sectores "más estructurados y regulados, como la banca".

"La IA está acelerando las decisiones, los ciclos de innovación y el comportamiento del consumidor, y eso obliga a las organizaciones a revisar permanentemente sus estrategias y su capacidad de ejecución", suma el CEO regional de Stefanini, al tiempo que asevera: "La capacidad de competir dependerá, entonces, no solo de adoptar IA, sino de qué tan rápido puedan convertirla en una herramienta concreta para adaptarse y responder a las nuevas expectativas de sus clientes".

En este sentido, hay un dato que puede ser más que relevante y servir de punta de lanza: la Generación Z, los más jóvenes y quizás los clientes más "codiciados" de la industria, combina el mayor nivel de adopción de billeteras como entidad principal con la mayor predisposición a cambiar de institución en los próximos seis meses.

A su vez, esa lealtad "frágil" convive con una alta dispersión, dado que el 72% reparte sus operaciones entre distintas instituciones, cinco puntos por encima del promedio argentino. Cabe remarcar que, según los últimos datos de COELSA, un argentino promedio tiene 4 CBU y 4 CVU.

De esta manera, la satisfacción ya no garantiza permanencia y la experiencia diaria se vuelve decisiva. Para Ossa, la clave pasa por el enfoque con el que se aplica la tecnología, ya que subraya que "la oportunidad está en pasar de iniciativas aisladas de innovación a una aplicación de la inteligencia artificial que genere resultados tangibles".

Bancos o billeteras: ¿quién está mejor posicionado en la era de la IA?

La pregunta sobre quién está mejor 'parado' en este contexto, si bancos o fintechs, no tiene, en la visión del ejecutivo, una respuesta binaria.

"Las billeteras ya cuentan con una lógica digital y una capacidad de respuesta ágil, mientras que los bancos enfrentan el desafío de adaptarse a un escenario en el que tener la cuenta donde ingresa el sueldo ya no garantiza, por sí sola, la principalidad", plantea.

La inteligencia artificial, indica, puede modificar esa dinámica, aunque "la ventaja no estará simplemente en quién adopte primero un modelo o una nueva tecnología", sino que "dependerá de la capacidad de cada organización para organizar y conectar sus datos, incorporar esa inteligencia al contexto de su negocio y transformarla en resultados concretos".

"En un escenario en el que la IA acelera las decisiones, la innovación y la competencia, la principal ventaja será la capacidad de aprender y ejecutar con mayor velocidad. Por eso, más que una disputa entre banca tradicional y billeteras, el diferencial estará en quién logre adaptarse más rápido y convertir sus capacidades en experiencias relevantes para el usuario", concluye.