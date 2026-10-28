Con nuevo bono en dólar MEP y calificación AAA, la energética busca fondeo para financiar proyectos estratégicos y mantener perfil competitivo

Calificada AAA, esta ON permite a perfiles conservadores y moderados dolarizar carteras fuera del riesgo estatal.

La emisión bajo ley argentina tiene un plazo de 4 años, interés fijo semestral y un ticket mínimo de u$s1.000 para inversores.

Pampa Energía lanzó la licitación de Obligaciones Negociables Clase 29, buscando captar hasta u$s300 millones en el mercado local.

La ola de emisiones corporativas en el mercado de capitales argentino suma una nueva ficha de peso proveniente del sector energético. En un escenario donde las colocaciones de deuda privada marcaron en septiembre registros históricos por u$s2.722 millones y tras las recientes incursiones de firmas como YPF, Tecpetrol, Vista Energy, Naranja X y Plaza Logística, Pampa Energía S.A. abrió este miércoles 28 de octubre de 2026 la licitación de sus nuevas Obligaciones Negociables Clase 29.

Según el pliego y la estructura de colocación elaborada por la sociedad de bolsa Balanz, la compañía conducida busca captar u$s200 millones ampliables hasta un máximo de u$s300 millones en el segmento local.

La operación se desarrolla bajo ley argentina, orientada tanto a inversores institucionales como a ahorristas minoristas que buscan cobertura de renta fija en moneda extranjera.

Las Obligaciones Negociables (ON) son títulos de deuda que emiten las empresas privadas bajo oferta pública en la Bolsa. Al participar de una suscripción, el inversor le presta dinero a la compañía y pasa a cobrar cupones de interés periódicos fijados por contrato, más la restitución íntegra del capital aportado. Frente a los bonos soberanos emitidos por el Estado, las ON corporativas de firmas consolidadas ofrecen un menor nivel de volatilidad crediticia y permiten dolarizar carteras de manera formal.

¿Cuáles son las condiciones de la ON Clase 29 de Pampa Energía y cómo paga los cupones?

La ficha técnica informada por los agentes colocadores para esta emisión establece las siguientes cláusulas contractuales:

Especie: Obligaciones Negociables Clase 29

Moneda de integración y cobro: Dólar MEP. Tanto la integración inicial como el pago periódico de la renta y la devolución final del capital se ejecutan en dólares transferibles en la plaza local

Monto a colocar: Hasta u$s200 millones, con facultad de ampliarse hasta u$s300 millones

Plazo de vigencia: 48 meses (cuatro años de duración)

Frecuencia de intereses: Cobro de cupones con liquidación semestral

Tasa de interés: Fija, a determinarse por la puja de mercado durante el corte de la licitación

Estructura de amortización: Formato bullet, cancelando el 100% del capital en un único pago al vencimiento

Precio de emisión: 100% del valor nominal

Ticket mínimo de suscripción: Se ingresa con una base de u$s1.000 , con incrementos posteriores en múltiplos de u$s1.000

Calificación de riesgo: AAA otorgada por la calificadora Fix Scr, la nota crediticia más alta del mercado doméstico

Marco legal: Ley Argentina

Fuente: Balanz

Pampa Energía combina operaciones en generación eléctrica (térmica, hidroeléctrica y parques eólicos), exploración y producción de gas y petróleo, petroquímica y co-control en empresas clave de transporte como Transener y Transportadora de Gas del Sur (TGS).

Con cotización en la Bolsa de Buenos Aires (BCBA) y más de 15 años en el New York Stock Exchange (NYSE), la firma destina su flujo a megaproyectos: el bloque de shale oil en Rincón de Aranda, el 20% de Southern Energy (exportación de GNL flotante), el 20% de San Matías Pipeline, el 9% de VMOS (oleoducto Vaca Muerta hacia puerto offshore) y el desarrollo de Fértil Pampa S.A.U. en Bahía Blanca para urea granulada bajo el régimen RIGI.

¿Para qué perfil de inversor está pensada y cómo participar hoy o en el mercado secundario?

Por su horizonte temporal de cuatro años y su calidad crediticia de grado de inversión, el instrumento está diseñado para perfiles conservadores y moderados que buscan previsibilidad en dólares y diversificación productiva fuera del riesgo estatal:

Cuenta comitente activa: Se requiere operar a través de una sociedad de bolsa (ALyC) registrada ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) o mediante la plataforma bursátil del banco habitual

Saldo en dólar MEP disponible: La cuenta de inversión debe registrar el saldo líquido en dólares con anterioridad a las 16:00 hs para procesar la orden

Carga de la orden en el tramo primario: Dentro del menú de licitaciones, se selecciona Pampa Energía Clase 29, se ingresa la cantidad nominal (desde u$s1.000) y se opta por licitar tasa límite o participar a tasa de corte de mercado

Si no llegaste a tiempo a la licitación: El cierre de la ventana de colocación no impide acceder al bono. Una vez que la ON comience a cotizar en Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA), la lámina se negocia de forma cotidiana en el mercado secundario, asegurándose el derecho a percibir los cupones semestrales restantes hasta cumplir los 48 meses.

El presente informe tiene fines estrictamente periodísticos y de divulgación sobre mercados de capitales, financiamiento corporativo e inversiones. Este contenido no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación formal de inversión.