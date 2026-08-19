La compañía energética sale al mercado con un título a 48 meses amortizable al vencimiento y cupón en moneda dura. Las condiciones de la licitación

Los inversores pueden participar hasta las 16 horas con un mínimo de u$s1.000, buscando financiar la expansión en generación eléctrica y Vaca Muerta.

La licitación ofrece hasta u$s200 millones a 4 años, con cupones semestrales en dólares y una calificación crediticia AAA, ideal para perfiles conservadores.

Pampa Energía lanza hoy la emisión de sus Obligaciones Negociables Clase 28, una nueva alternativa de renta fija corporativa para dolarizar carteras.

La búsqueda de instrumentos de renta fija corporativa para dolarizar carteras sumó una nueva alternativa de primer nivel en el mercado bursátil local. Tras la reciente colocación de Obligaciones Negociables (ON) efectuada por YPF Luz, este miércoles 19 de agosto de 2026 es el turno de Pampa Energía, que sale al mercado a captar fondos mediante la emisión de sus títulos Clase 28.

La herramienta, que se encuadra dentro de las opciones predilectas para perfiles de inversión conservadores y moderados, permite poner a rendir los ahorros en moneda dura sin afrontar la volatilidad propia de las acciones, los CEDEAR o las criptomonedas.

La licitación se extiende este miércoles de 10 a 16 horas.

De acuerdo con un informe elaborado por la sociedad de bolsa Balanz y al que accedió iProUP, la compañía energética -con más de 15 años de cotización en la Bolsa de Nueva York (NYSE) y presencia central en la Bolsa de Buenos Aires- busca financiamiento para sostener su plan de expansión en generación eléctrica, transporte de gas y el desarrollo de hidrocarburos no convencionales (shale oil) en el bloque Rincón de Aranda de Vaca Muerta.

¿Cuáles son las condiciones de la nueva Obligación Negociable de Pampa Energía?

La emisión de la Clase 28 presenta una estructura en dólares con liquidación en el mercado local y cuenta con la máxima calificación crediticia a nivel nacional (AAA por parte de Fix SCR).

Según los datos de la colocación provistos por Balanz, los parámetros técnicos de la licitación son los siguientes:

Monto de emisión: Hasta u$s100 millones, ampliable hasta un tope de u$s200 millones

Moneda de integración y pago: Dólares ( Dólar MEP ), tanto para el desembolso inicial como para el cobro de rentas y capital

Plazo y vencimiento: 48 meses (4 años) desde su fecha de emisión

Tasa de interés: Fija a licitar en la subasta de este miércoles

Frecuencia de pago: Cupones semestrales de interés en dólares

Amortización: Esquema Bullet (devolución del 100% del capital íntegramente al vencimiento)

Monto mínimo de suscripción: u$s1.000 (y múltiplos de u$s1.000 por encima de ese piso), a diferencia de otras emisiones minoristas que parten desde u$s100

Legislación: Ley Argentina

Fechas operativas: Licitación el miércoles 19 de agosto y liquidación formal de los títulos el viernes 21 de agosto de 2026

Los detalles de la ON Clase 28 de Pampa Energía (Fuente: Balanz)

¿Qué factores se deben evaluar antes de invertir en bonos corporativos?

Al momento de estructurar una cartera de deuda privada, los inversores deben ponderar no solo el cupón de interés nominal prometido por la empresa, sino también las métricas de liquidez secundaria y el horizonte temporal de la inversión.

En diálogo exclusivo con iProUP, Eric Paniagua, economista y socio de PX CAPITAL, remarcó que el volumen transaccional diario es el primer filtro determinante.

"La liquidez es clave: una ON puede tener una tasa interna de retorno (TIR) muy atractiva en el papel, pero si no cuenta con suficiente volumen diario, salir antes del vencimiento puede ser complejo o implicar resignar precio", subrayó a este medio.

A su vez, el especialista enfatizó la necesidad de no confundir la tasa nominal con la rentabilidad efectiva de la operación.

En este sentido, Paniagua aclaró que un cupón fijado en el 8% anual no asegura de forma directa ese rendimiento final, ya que el retorno dependerá del precio de entrada en el mercado y de las condiciones de reinversión de los flujos cobrados a lo largo del tiempo.

En cuanto a los parámetros de mercado, el socio de PX CAPITAL trazó un mapa de rendimientos de referencia para emisores de primera línea. Según su análisis, resulta razonable proyectar retornos anuales de entre:

El 5% y 7% para obligaciones negociables de corto plazo

y para obligaciones negociables de corto plazo Rangos de 6% a 8% en títulos con vencimientos a 2 o 4 años

a en títulos con vencimientos a 2 o 4 años Rendimientos de 7% a 9% en horizontes más extensos, ajustando siempre por la solvencia crediticia de cada compañía.

Finalmente, el economista advirtió sobre la importancia del marco regulatorio y el respaldo del emisor. "La jurisdicción de emisión, sea ley local o Nueva York, importa pero no define todo por sí sola. Es fundamental analizar la documentación de la emisión, las garantías otorgadas, los límites financieros (covenants) y la solvencia del negocio operativo del emisor. No compraría un bono solo por una tasa elevada: la clave es cuánto pagan por el riesgo asumido en ese plazo específico", concluyó Paniagua.

Características de las Obligaciones Negociables

¿Cómo participar en la licitación primaria desde una cuenta de inversión?

Para suscribir la nueva Obligación Negociable de Pampa Energía, los ahorristas deben contar con una cuenta comitente activa en una sociedad de bolsa (ALyC) o en una entidad bancaria autorizada.

El procedimiento exige tener depositados los fondos antes del cierre de la rueda de licitación (16 horas de este miércoles) e ingresar una orden en el apartado de colocaciones primarias de la plataforma.

El inversor debe especificar la cantidad de nominales a solicitar (mínimo de u$s1.000) y la tasa fija anual pretendida; si la tasa de corte final del mercado se ubica en o por encima de lo solicitado, la orden quedará adjudicada y los títulos se acreditarán el viernes 21 de agosto.

Conviene recordar que toda colocación de deuda corporativa conlleva riesgos de mercado, de liquidez y crediticios que cada ahorrista debe evaluar en función de sus objetivos patrimoniales y horizonte de inversión. Informarse mediante prospectos oficiales y recurrir al asesoramiento de profesionales matriculados constituye una práctica indispensable antes de comprometer capital.