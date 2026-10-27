Pese a la suba del riesgo país, las energéticas y las pymes captaron fondos récord en el mercado de capitales a tasas mínimas. Los detalles

La necesidad de fondear inversiones productivas y reordenar pasivos de corto plazo desató una aceleración histórica en las colocaciones de deuda del sector privado argentino. Pese al contexto de volatilidad financiera internacional y a la presión sobre el riesgo país, las empresas locales concretaron durante septiembre uno de los mayores volúmenes de financiamiento en el mercado de capitales de la última década.

De acuerdo con el último Informe de Mercado de Capitales de PwC Argentina, durante el noveno mes del año se registraron 42 emisiones de obligaciones negociables (ON) por un total de u$s2.722 millones, medidos al tipo de cambio contado con liquidación (CCL).

La marca representó el segundo registro mensual más elevado desde 2015, únicamente superado por noviembre de 2025, período en el que las colocaciones corporativas habían totalizado u$s2.954 millones.

El salto de liquidez no se limitó a las grandes firmas que cotizan en Wall Street. En paralelo, los fideicomisos financieros alcanzaron su máximo nivel de actividad en lo que va de 2026, totalizando 16 emisiones por un equivalente a $297.386 millones, complementado por un fuerte repunte en las colocaciones estructuradas por pequeñas y medianas empresas bajo regímenes avalados.

¿Qué petroleras lideraron las colocaciones en dólares y a qué tasas se financiaron?

El sector de hidrocarburos y energía concentró el grueso de los fondos frescos obtenidos en el circuito internacional:

El liderazgo de la rueda correspondió a YPF, que concretó la colocación de u$s1.200 millones mediante su ON Clase LXIV a nueve años de plazo y con una tasa fija del 7,85% nominal anual.

Se trató de la segunda mayor emisión individual en la historia de la petrolera de bandera y del mercado corporativo argentino desde 2015, ubicándose únicamente por detrás de los u$s1.500 millones que la misma compañía había licitado en abril de aquel año.

A la operación de YPF se sumaron las emisiones bajo ley extranjera de Tecpetrol, por u$s450 millones, y de Vista Energy, por u$s400 millones.

En conjunto, las tres compañías energéticas captaron u$s2.050 millones en el mercado internacional a una tasa promedio ponderada del 7,7% nominal anual (TNA), consolidando niveles de costo financiero mínimos para la actual gestión de gobierno.

¿Cómo operó el financiamiento para pymes y qué empresas debutaron en fideicomisos?

El apetito de los inversores institucionales y minoristas también traccionó con fuerza en los segmentos corporativos medianos y de consumo.

En el régimen PYME CNV Garantizada, se concretaron 15 colocaciones por un monto global de $41.725 millones, marcando el mayor número de operaciones para este segmento en los últimos dos años.

De esa cifra, 13 colocaciones se estructuraron en moneda local por $36.639 millones a una tasa promedio del 24,3% nominal anual, mientras que las dos restantes se integraron en moneda extranjera y bajo modalidad dólar linked.

Por su parte, el mercado de fideicomisos financieros canalizó 15 colocaciones en pesos por $288.234 millones a una tasa promedio del 28,5% anual (una baja de 102 puntos básicos frente al mes anterior), registrando además el debut en este instrumento de tres compañías de diversos sectores: la fabricante de maquinaria agrícola Crucianelli (con una emisión por u$s6,1 millones), la firma de delivery y plataformas digitales Delivery Hero / PedidosYa (por $10.548 millones) y la fintech Finanzas Digitales (por $5.343 millones).