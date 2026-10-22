Invertir en dólares con AA2000: las claves técnicas de la nueva ON Clase 12 y la fecha límite para presentar ofertas en el mercado.

La reactivación de las emisiones corporativas de gran escala en el mercado de capitales sumó una de las colocaciones más relevantes del año. Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000), la principal concesionaria aeroportuaria del país y filial de Corporación América Airports, abrió la licitación de sus nuevas Obligaciones Negociables (ON) Internacionales Clase 12, a través de las cuales apunta a captar u$s400 millones ampliables hasta un máximo de u$s600 millones.

La colocación se estructura como un título garantizado de grado preferente (Reg S / 144A Senior Secured Notes), regido por la Ley de Nueva York. Esta estructura legal ofrece un marco de seguridad jurídica estándar para grandes inversores institucionales y fondos extranjeros, permitiendo al operador refinanciar pasivos de corto alcance y respaldar su plan maestro de modernización de infraestructura en terminales neurálgicas como Ezeiza y Aeroparque.

Para el público ahorrista, las Obligaciones Negociables representan instrumentos de deuda privada mediante los cuales las compañías se financian directamente en el mercado. En lugar de solicitar un préstamo bancario tradicional, la corporación emite bonos que pagan una tasa de interés periódica preestablecida y devuelven el capital invertido en los plazos fijados por contrato, constituyendo una alternativa habitual de dolarización y renta fija corporativa.

¿Cuáles son las condiciones técnicas de la ON Clase 12 y qué garantías ofrece?

Moneda de integración: Dólar Cable (CCL).

Dólar Cable (CCL). Plazo y vida promedio: Vencimiento final a 10 años (con una vida promedio ponderada o WAL de 7,6 años ).

Vencimiento final a (con una vida promedio ponderada o WAL de ). Esquema de intereses: Tasa fija a definirse durante la licitación, con pagos de cupón de liquidación trimestral a partir del 1° de mayo de 2027 .

Tasa fija a definirse durante la licitación, con pagos de cupón de liquidación trimestral a partir del . Monto mínimo de inversión: Se requiere una orden base de u$s1.000 , admitiendo incrementos posteriores en múltiplos de u$s1.

Se requiere una orden base de , admitiendo incrementos posteriores en múltiplos de u$s1. Calificación crediticia preliminar: El bono cuenta con una expectativa de nota internacional de B+ por parte de Fitch Ratings y B1 asignada por Moody's, situándose en línea con los mejores créditos corporativos locales.

La empresa respalda la emisión bajo la solidez de su flujo de caja recurrente: opera 35 terminales dentro del Sistema Nacional de Aeropuertos y canaliza más del 90% del tráfico aéreo regular de la Argentina, con una concesión formalmente extendida hasta el año 2049.

Nueva ON de AA2000 (Fuente: Balanz)

El presente informe tiene fines estrictamente periodísticos y de divulgación sobre el mercado de capitales, renta fija corporativa e instrumentos de inversión. Este contenido no constituye una recomendación de compra, asesoramiento financiero ni una invitación a operar activos bursátiles.