En los comercios adheridos, podrán abonar en restaurantes, tiendas, hoteles y otros establecimientos con las mismas aplicaciones que usan en Argentina

La integración de Klap es pionera en Chile para Pagos Pix nativos, simplificando compras a turistas y evitando pérdida de ventas.

Turistas argentinos, principal mercado emisor a Chile (2,8M en 2025), usarán sus apps de MODO y bancos para pagar con Pix.

PagBrasil, la plataforma procesadora de pagos emisora de Pix, anunció una alianza con la fintech chilena Klap, para llevar el servicio de pagos a una red de 30.000 comercios chilenos, con foco especial en los turistas argentinos que visitan el país.

Con el acuerdo, Klap se convierte en la primera empresa chilena de medios de pago en incorporar Pix de manera nativa en sus terminales, permitiendo que los viajeros argentinos paguen directamente desde las aplicaciones de sus bancos o billeteras digitales.

Pix desembarcó en Chile para facilitar los pagos de los turistas argentinos

Argentina se consolidó como el principal mercado emisor, con 2.856.441 visitantes a Chile en 2025, un incremento de 36,8% frente a los 2.088.389 registrados un año antes.

Para esos viajeros, la posibilidad de pagar con Pix representa utilizar un método ya familiar. En los comercios adheridos, podrán abonar en restaurantes, tiendas, hoteles y otros establecimientos con las mismas aplicaciones que usan en Argentina, sin depender exclusivamente de tarjetas internacionales o efectivo.

El sistema se habilita a través de una alianza de PagBrasil con COELSA, la empresa núcleo del ecosistema de pagos argentino, y MODO, la billetera de los bancos.

Gracias a esa integración, bancos y billeteras digitales argentinas pueden permitir que sus usuarios paguen en el exterior con Pix desde sus aplicaciones habituales y en moneda local, sin abrir cuentas en el exterior ni descargar aplicaciones adicionales.

Pix desembarcó en Chile para facilitar los pagos de los turistas argentinos

En el momento de la compra, el comercio ingresa el monto en pesos chilenos y selecciona Pix en el terminal de pago. El turista escanea el código QR, visualiza el valor convertido a pesos argentinos antes de confirmar la transacción y, tras la aprobación, el pago se valida directamente en el POS del establecimiento. La conversión de divisas se realiza en tiempo real.

Klap es uno de los principales adquirentes de Chile y opera en más de 30.000 establecimientos comerciales, con más de 90 millones de transacciones mensuales. La compañía ofrece soluciones presenciales y online, incluyendo tarjetas de débito, crédito y prepago, además de billeteras digitales como Google Pay, Apple Pay y Click to Pay.

La incorporación de Pix a sus terminales amplía su propuesta para el comercio local, especialmente en sectores como turismo, gastronomía y retail.

Raúl Sapunar, gerente general de Klap, sostuvo que el desafío ya no es solo aceptar más medios de pago, sino ofrecer soluciones que respondan a la forma en que las personas están pagando y reduzcan las barreras para concretar una venta.

La empresa también atraviesa un proceso de consolidación: Itaú Chile acordó en diciembre de 2025 adquirir el control de Multicaja e Iswitch, que operan bajo la marca Klap.

La Fiscalía Nacional Económica aprobó la operación en junio de 2026, sujeta a medidas de mitigación para evitar riesgos competitivos vinculados a la participación de Itaú en Transbank.

Para PagBrasil, el acuerdo representa una ampliación significativa de su presencia en Chile. La compañía ya ofrecía Pix en el país desde 2025 mediante una asociación con VirtualPOS, pero la alianza con Klap extiende su alcance territorial y multiplica el número de comercios que podrán aceptar la solución.

Ralf Germer, CEO y cofundador de PagBrasil, sostuvo que la integración con Klap permite ampliar el número de establecimientos chilenos que ofrecen a los argentinos una experiencia de pago más familiar y cercana. Según el ejecutivo, la iniciativa facilita las compras y reduce el riesgo de que el comercio pierda ventas por las limitaciones de los medios de pago disponibles.

Pix, creado por el Banco Central de Brasil, se convirtió en una herramienta central para millones de usuarios y ahora se posiciona como una alternativa para turistas que buscan evitar comisiones, cambios de efectivo o fricción en el uso de tarjetas.