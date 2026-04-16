El mapa de los pagos transfronterizos se redibuja y ahora se resuelve con la cámara del celular y una cuenta bancaria, marcando el inicio de una era

La fragmentación de los pagos digitales en América Latina está a punto de dar un giro histórico. Mientras que sistemas como Pix en Brasil o Transferencias 3.0 en Argentina revolucionaron el consumo interno, el gran desafío seguía siendo la frontera: cómo lograr que un viajero pueda pagar en otro país con la misma facilidad y la misma aplicación que usa en su casa.

En información exclusiva a la que accedió iProUP, se confirma el lanzamiento de RoamingPay, una ambiciosa infraestructura desarrollada por PagBrasil. Esta tecnología actúa como un "puente" global que conecta las redes de pago instantáneo de distintos países, permitiendo la interoperabilidad real entre cuentas bancarias y billeteras digitales de diversas regiones.

A diferencia de los intentos previos que buscaban "exportar" un sistema específico a otros suelos, RoamingPay funciona como una capa de infraestructura invisible que conecta a las instituciones financieras con las redes de pago locales (como los códigos QR de los comercios) sin que el usuario deba descargar nuevas aplicaciones.

El fin de la "pesadilla" técnica de los bancos

Para las entidades financieras tradicionales, la interoperabilidad internacional siempre fue un terreno pantanoso de contratos complejos y desarrollos individuales.

Alex Hoffmann, co-CEO y cofundador de PagBrasil, explica a iProUP que RoamingPay ofrece a los bancos una forma de expandirse sin asumir esos costos.

"A través de una única integración, pueden conectarse con distintos actores, habilitando nuevos casos de uso para sus clientes y generando nuevas fuentes de ingresos", señala Hoffmann.

Según detalla el directivo, existe además un incentivo de "principalidad": si el banco no ofrece esta experiencia integrada, el usuario terminará buscando alternativas en fintechs que sí lo hagan.

"No integrarse a esquemas interoperables implica el riesgo de quedar rezagado", advierte.

Alex Hoffmann y Ralf Germer

Cómo se integra con el QR argentino

Una de las grandes dudas del mercado es cómo convive esta solución con el robusto pero fragmentado ecosistema local.

Hoffmann aclara que RoamingPay no viene a competir con los aceptadores domésticos: "Nuestra actuación se da en otro nivel: conectamos ese sistema con redes de pago de otros países. Funcionamos como una capa neutral que permite que Transferencias 3.0 interactúe con sistemas internacionales como Pix o Bre-B (Colombia), sin alterar su lógica interna".

En la práctica, esto significa que la infraestructura ya existente en Argentina se extiende hacia el exterior sin necesidad de rediseñarla. Un turista brasileño en Buenos Aires podrá usar su saldo de Pix para pagar en un comercio que solo acepta QR locales, y el comerciante recibirá el dinero al instante, en pesos y a través de su red habitual.

Adiós al riesgo cambiario y las tarjetas

Para el viajero, la ventaja competitiva frente a las tarjetas de crédito es la transparencia. Al escanear el QR, el usuario ve el monto exacto en su moneda local antes de autorizar.

"La solución es más económica, cómoda y predecible", afirma Hoffmann. Al eliminar las altas comisiones internacionales y los plazos de liquidación largos de las tarjetas, los comercios tienen un incentivo claro para promover este método, lo que podría traducirse en descuentos directos para el consumidor.

La mecánica técnica garantiza el tipo de cambio en el momento exacto:

El sistema devuelve el monto en una moneda base (USD o EUR)

La institución financiera del usuario gestiona la conversión final a su moneda de origen

El comercio recibe el pago en tiempo real, blindado ante fluctuaciones cambiarias

Hoja de ruta: de América Latina al mundo

El lanzamiento comienza con el corredor Argentina-Brasil, pero la ambición es global.

La fintech proyecta procesar un volumen de u$s600 millones en su primer año y planea desembarcar en 10 países durante 2026, incluyendo mercados de Europa y Asia.

"Los sistemas de pago se están convirtiendo en una infraestructura estratégica para los países, así como la energía o las telecomunicaciones", añade Ralf Germer, co-CEO de la firma.

Con este movimiento, el mapa de los pagos transfronterizos se redibuja: lo que antes requería plásticos y comisiones, ahora se resuelve con la cámara del celular y una cuenta bancaria, marcando el inicio de una era de pagos "sin fronteras" en la región.