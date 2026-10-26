Tensión institucional y salto de USDT: el mercado brasileño se refugia en stablecoins mientras la oposición denuncia irregularidades.

La definición de los comicios presidenciales en Brasil provocó una reacción inmediata en el mercado de divisas digitales. Tras confirmarse la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva para un cuarto mandato al frente del Palacio del Planalto, la cotización de Tether (USDT) frente a la moneda brasileña experimentó un brusco salto alcista, tocando techos que superaron los 5,40 reales por unidad.

La paridad venía operando en una zona de calma en torno a los 5,00 reales durante las jornadas previas a las urnas. Sin embargo, apenas se difundieron las primeras tendencias oficiales, la demanda de cobertura disparó la volatilidad cambiaria digital antes de moderar su cotización cerca de los 5,26 reales por token, reflejando el nerviosismo de los inversores ante el rumbo económico y fiscal del país vecino.

En el plano electoral, los cómputos del Tribunal Superior Electoral consagraron ganador a Lula da Silva con el 51,79% de los sufragios (64,2 millones de votos), superando de manera ajustada al candidato del Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro, quien alcanzó el 48,21% (59,8 millones de votos) en una jornada con más del 80% de participación ciudadana.

¿Por qué se disparó la demanda de USDT y qué medidas económicas inquietan a la City?

El salto de la principal stablecoin del mercado refleja la búsqueda de resguardo de valor por parte del público ahorrista ante posibles desequilibrios macroeconómicos:

El repunte de USDT -criptoactivo anclado 1 a 1 con el dólar estadounidense- responde al temor de los agentes económicos ante las medidas fiscales y la política de gasto que podría acelerar el líder del Partido de los Trabajadores (PT) en su nuevo período de gobierno.

Frente a la posibilidad de un incremento en la presión tributaria o una depreciación del real en el circuito formal, el arbitraje digital funcionó como el canal más rápido para dolarizar carteras en tiempo real.

A este cuadro de desconfianza económica se suma un contexto de marcada tensión institucional. Tras confirmarse los cómputos, Flávio Bolsonaro rechazó los resultados oficiales, solicitó la anulación del escrutinio y cuestionó al integrante del Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin, acusándolo de alterar el normal desarrollo al extender el horario de votación cuando los comicios ya estaban en marcha.

¿Qué trabas enfrentará el gobierno en el Congreso y qué impacto tendrá en el ecosistema cripto?

Más allá de la victoria en las urnas, la gobernabilidad económica de Lula da Silva encontrará un contrapeso determinante en el poder legislativo.

El Congreso brasileño quedó configurado bajo una amplia mayoría bolsonarista. El Partido Liberal se consolidó como la principal fuerza en la Cámara de Diputados al asegurarse 121 bancas frente a las 88 del bloque oficialista, mientras que en el Senado obtuvo 28 de los 81 escaños, triplicando la representatividad del PT.

Este bloqueo parlamentario anticipa severas dificultades para la aprobación de reformas impositivas o iniciativas de corte intervencionista.

Para el ecosistema de las criptomonedas y las fintech, el escenario proyecta nuevas presiones. La continuidad del actual signo político podría profundizar el endurecimiento de normativas y requisitos de cumplimiento, un esquema de fiscalización que ya venía obligando a salir del mercado a los proveedores de servicios de activos virtuales más pequeños por no contar con la espalda financiera necesaria para adaptarse a las exigencias regulatorias.